Handeln Abbott Laboratories - ABT CFD

Über Abbott Laboratories

ABBOTT LABORATORIES beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf einer Linie von Healthcare-Produkten. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereiche gegliedert: Etablierte pharmazeutische Produkte, Diagnostika, Ernährungsprodukte und vaskuläre Produkte.

Das Segment Etablierte Pharmazeutische Produkte umfasst den internationalen Vertrieb einer Reihe von Marken-Generika.

Das Segment Ernährungsprodukte umfasst den Vertrieb einer Reihe von Ernährungsprodukte für Erwachsene und Kinder.

Das Segment Diagnostika umfasst den Verkauf von Diagnosesystemen und Tests für Blutbanken, Krankenhäuser, kommerzielle Labore und andere Gesundheitstestorte.

Das Segment Vaskuläre Produkte umfasst den Verkauf von Produkten für koronare, endovaskuläre und strukturelle Herzkrankheiten, Gefäßverschlüsse und sonstige medizinische Geräte.

Der aktuelle realtimekurs der Abbott Laboratories Aktie beträgt 100.77 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Chevron, Aalberts Industries N.V., Global Water Resources, Inc., Taylor Wimpey PLC, Insmed und PetIQ, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.