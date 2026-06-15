Die heutigen größten Krypto-Verlierer

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Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptografie für ihre Sicherheit nutzen. Sie werden auf dezentralisierten Netzwerken betrieben, die auf Blockchain-Technologie basieren, um transparente und sichere Transaktionen ohne eine zentrale Autorität zu gewährleisten.
Das Investieren in Kryptowährungen umfasst das Kaufen und Halten digitaler Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum, mit der Hoffnung auf beachtliche Gewinne im Laufe der Zeit.Das Traden von Kryptowährungen mit Derivaten konzentriert sich auf das Kaufen und Verkaufen über einen kürzeren Zeitraum, mit dem Ziel, von Kursbewegungen in dieser kürzeren Zeit zu profitieren.
Auf Capital.com können Sie long oder short auf Vermögenswerte wie Kryptowährungen gehen, indem Sie Differenzkontrakte nutzen, die auch als CFDs bekannt sind. Ein CFD ist eine Art von Finanzderivat, das Ihnen das Spekulieren auf verschiedene Finanzmärkte ermöglicht. Anstatt die Vermögenswerte direkt zu kaufen, spekulieren Sie auf den Anstieg oder den Fall des Kurses, in der Regel über einen kurzen Zeitraum.
Long zu gehen bedeutet, einen CFD auf einen Kryptomarkt wie ETH/USD zu kaufen, mit dem Ziel, von einem Anstieg des Kurses des zugrundeliegenden Vermögenswerts zu profitieren. Umgekehrt beinhaltet short gehen den Verkauf eines CFD, um zu versuchen, von einem Rückgang des Kurses des Vermögenswertes zu profitieren.
Kryptowährungskurse können aufgrund verschiedener Faktoren fallen. Regulatorische Veränderungen oder Verbote beim Traden von Kryptowährungen durch Regierungen oder Regulierungsbehörden können zu Marktunsicherheit führen und Abverkäufe auslösen. Sicherheitslücken, wie Hacks von Kryptobörsen oder Wallets, können das Anlegervertrauen beeinträchtigen und potenziell zu Kursverlusten führen. Marktmanipulation kann die Kurse von Kryptowährungen künstlich nach oben treiben, bevor es zu einem schnellen Abverkauf kommt, der erhebliche Kursverluste verursacht.
Negative Nachrichten wie Betrugsfälle oder Umweltbedenken können ebenso Angst auslösen und den Verkaufsdruck unter Tradern und Anlegern vergrößern. Allgemeine Wirtschaftsabschwünge oder Finanzkrisen können die Bereitschaft der Anleger für riskante Anlagen wie Kryptowährungen verringern.
Zudem können technologische Probleme in der zugrunde liegenden Technologie einer Kryptowährung und Verschiebungen in der Marktstimmung ebenfalls zu erheblichen Kurseinbrüchen bei Kryptowährungen führen.
Obwohl viele Kryptowährungen im letzten Jahrzehnt deutliche Rückgänge erlebt haben – die in vielen Fällen zu „toten“ Kryptos führten – zeichnet sich Terra (LUNA) als einer der dramatischsten Fälle der letzten Jahre aus.
TerraUSD (UST) war ein algorithmischer Stablecoin, der konzipiert wurde, um eine 1:1-Bindung an den US-Dollar aufrechtzuerhalten, primär durch die Verwendung des LUNA-Coins innerhalb des Terra-Ökosystems. Als UST seine Bindung an den US-Dollar im Mai 2022 verlor, führte dies zu einem massiven Abverkauf und einem schnellen Verfall des Wertes von LUNA.
Dieses Ereignis schockierte den gesamten Kryptowährungsmarkt, was zu einer verschärften Kontrolle und regulatorischer Aufmerksamkeit führte – und als eine Erinnerung an die Risiken von Kryptowährungen diente.