Ripple (XRP/USD) wird am 14. April 2026 um 10:08 Uhr UTC bei 1,373 $ gehandelt, nahe der Obergrenze seiner Intraday-Spanne von 1,323–1,381 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung wird durch ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren gestützt. XRP-Anlageprodukte verzeichneten für die Woche zum 4. April 2026 etwa 119,6 Millionen $ an wöchentlichen Nettozuflüssen, ihre stärkste Wochenbilanz seit Mitte Dezember 2025, wobei CoinShares-Daten zeigen, dass die Summe rund 53% aller globalen Krypto-Fondszuflüsse dieser Woche darstellte (Seeking Alpha, 7. April 2026). Auch die gesetzgeberische Dynamik hinter dem CLARITY Act unterstützt die Bewegung, da der US-Senat am 13. April aus der Osterpause zurückkehrte und eine Ausschussberatung des Senate Banking Committee für die letzten beiden Aprilwochen angestrebt wird (FinTech Weekly, 13. April 2026). Das Gesetz würde, falls es vorankommt, einen klaren gesetzlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte schaffen, die regulatorische Grenze zwischen SEC und CFTC kodifizieren und die langjährige Zuständigkeitsunsicherheit beseitigen, die die institutionelle Beteiligung belastet hat. Auch ein SEC Roundtable zur Umsetzung digitaler Vermögenswerte ist für den 16. April geplant, was den Marktteilnehmern einen kurzfristigen politischen Fokus gibt (Bitcoin Gate, 7. April 2026).

Ripple Kursprognose 2026-2030: Analysten-Kursziele

Stand 14. April 2026 spiegeln XRP-Kursprognosen von Drittanbietern einen stark geteilten Ausblick wider, wobei kurzfristige Modelle auf eine Spanne von 1,15–1,60 $ für April hinweisen, während längerfristige institutionelle Ziele bis zu 2,80 $ zum Jahresende reichen. Diese Prognosen werden hauptsächlich durch Fortschritte beim CLARITY Act, ETF-Flussdynamik und breitere makroökonomische Bedingungen geprägt.

Coinpedia (bärisches April-Szenario)

Coinpedia kennzeichnet 1,315 $ als kritisches Durchbruchsniveau für XRP im April 2026 und warnt, dass ein bestätigter Schluss unter diesem Niveau einen Rückgang in Richtung 1,269 $ und anschließend 1,20 $ eröffnen könnte, während eine Rückeroberung des Widerstands bei 1,335–1,50 $ erforderlich wäre, um die bullische Dynamik wiederherzustellen. Die Publikation merkt an, dass XRP nahe der Unterstützungszone von 1,31 $ schwebt, wobei sich bärische Dynamik in niedrigeren Zeitrahmen aufbaut, da es nicht gelingt, wichtige Widerstände zurückzuerobern, während Verkäufer die Kontrolle über die kurzfristige Struktur behalten (Coinpedia, 30. März 2026).

CoinCodex (algorithmische April-Spanne)

Das Modell von CoinCodex platziert XRP in einer durchschnittlichen Handelsspanne von 1,29–1,49 $ für April 2026, mit einem breiteren Ganzjahreskanal 2026 von 1,29–2,06 $ und einer Dezember-Jahresendschätzung von 1,60 $. Das Modell registriert zum 13. April 2026 eine bärische Gesamtstimmung und stellt fest, dass 27 von 29 technischen Indikatoren bärische Bedingungen signalisieren, während der 14-Tage-RSI bei 43,62 liegt und eine neutrale Position widerspiegelt. Der Algorithmus nennt das Scheitern von XRP, das Niveau von 1,40 $ zurückzuerobern, als kurzfristiges Hindernis (CoinCodex, 13. April 2026).

247 Wall St. (geteilte April-Analystenmeinung)

247 Wall St. berichtet, dass Analysten zwischen einem April-Abwärtsziel von 1,15 $, abhängig vom Durchbruch der 1,28 $-Unterstützung bei stockenden CLARITY Act-Fortschritten und anhaltendem geopolitischem Druck, und einem Aufwärtsziel von 1,60 $ gespalten sind, falls der CLARITY Act die Ausschussberatung des Senate Banking Committee passiert. Die Publikation identifiziert drei kurzfristige Wendeereignisse: die CLARITY Act-Ausschussberatung, die FOMC-Sitzung am 28.–29. April und mögliche Waffenstillstandsentwicklungen, wobei angemerkt wird, dass diese Faktoren gemeinsam bestimmen könnten, ob XRP die obere oder untere Grenze der April-Spanne testet (247 Wall St., 4. April 2026).

Coinpedia (Ganzjahresausblick 2026)

Coinpedias längerfristiges Modell für 2026 prognostiziert einen XRP-Handel zwischen 3 $ und 6 $ für das Gesamtjahr, abhängig von einer Verbesserung der Kryptomarkt-Dynamik und einer Ausweitung der Bankpartnerschaften durch Ripple via RippleNet und On-Demand Liquidity (ODL). Die Analyse weist auf einen möglichen Erholungspfad in Richtung 1,80–2,20 $ im April hin, falls XRP die Widerstandszone von 1,40–1,50 $ zurückerobert, wobei eine erweiterte Bewegung zu 2,60 $ bei stärkerer Dynamik möglich ist, da Verkäufer erste Erschöpfungszeichen nahe der Nachfragezone von 1,20–1,30 $ zeigen (Coinpedia, 5. April 2026).

Yahoo Finance (revidiertes Ziel von Standard Chartered)

Yahoo Finance berichtet, dass Geoffrey Kendrick von Standard Chartered das Jahresendziel 2026 der Bank für XRP um 65% auf 2,80 $ von der vorherigen Prognose von 8 $ gesenkt hat, nachdem XRP im Februar auf 1,16 $ gefallen war und sich die Spot-ETF-Zuflüsse verschlechtert hatten. Die Bank behält Zwischenziele von 7 $ für 2027 und 12,60 $ für 2028 bei, mit einem Ziel von 28 $ für 2030. Kendrick merkt an, dass die 2,80 $ eine Mindesterwartung darstellen, die ausschließlich auf makroökonomischer Erholung basiert, wobei die höheren Zwischenziele von der Verabschiedung des CLARITY Act und kumulativen ETF-Zuflüssen von über 4 Milliarden $ abhängen (Yahoo Finance, 29. März 2026).

Fazit: Kurzfristige Modelle konvergieren auf eine Spanne von 1,15–1,60 $ für April 2026, wobei das Ergebnis weitgehend binär ist und an die CLARITY Act-Ausschussberatung gebunden ist, während das einzige institutionelle Jahresendziel im Zeitfenster bei 2,80 $ liegt und längerfristige Research-Modelle auf 3–6 $ für das Gesamtjahr reichen, was die große Streuung zwischen kurzfristiger Vorsicht und mittelfristigem Optimismus unterstreicht.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

XRP-Kurs: Technischer Überblick

Der XRP/USD Kurs wird am 14. April 2026 um 10:08 Uhr UTC bei 1,373 $ gehandelt und liegt knapp unter dem klassischen Pivot bei 1,414 $, nachdem er vom Intraday-Hoch von 1,381 $ zurückgekommen ist, mit dem Tief bei 1,323 $.

Das Bild der gleitenden Durchschnitte ist gemischt. Das kurzfristige Cluster der 20/50/100/200-Tage-SMAs liegt bei etwa 1,34 $ / 1,38 $ / 1,56 $ / 1,92 $, und der Kurs hält sich derzeit über dem 20-Tage-SMA, während er unter dem 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-SMA handelt, was darauf hindeutet, dass die längerfristige Struktur bärisch bleibt. Der Hull Moving Average (9) bei 1,36 $ und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 1,34 $ registrieren beide Kaufsignale, was auf eine kurzfristige Stabilisierung um die aktuellen Niveaus hindeutet.

Die Dynamik ist weitgehend neutral. Der 14-Tage Relative Strength Index liegt bei 52,1 und platziert ihn in neutralem Territorium ohne Richtungsneigung, während der Average Directional Index bei 8,9 ein schwaches Trendumfeld widerspiegelt, wobei die Kursbewegung eher konsolidierend als impulsiv ist.

Auf der Oberseite ist R1 bei 1,53 $ die nächste klassische Pivot-Referenz; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R2 nahe 1,73 $ ins Visier nehmen. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot bei 1,41 $ die erste Referenzzone dar, gefolgt von S1 bei 1,22 $ als nächstes bedeutsames Niveau, falls der Kurs darunter fällt (TradingView, 14. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ripple Kursverlauf (2024–2026)

Der XRP/USD-Kurs schloss 2024 bei 2,08 $ und war von unter 0,51 $ Mitte April 2024 gestiegen – eine Bewegung, die weitgehend von der Begeisterung nach den US-Wahlen und der breiteren Kryptomarkt-Dynamik getrieben wurde, die die Kurse bis Mitte November 2024 über 1,12 $ drückte und den Token letztlich auf ein Zweijahreshoch hob.

Die Rally setzte sich bis 2025 fort, wobei XRP Anfang Oktober 2025 3,10 $ berührte, bevor Verkäufer eingriffen. Eine scharfe Umkehr zog die Kurse im November zurück in die Spanne von 2,32–2,57 $, und XRP schloss das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 1,84 $, ein Rückgang von etwa 11,5% für das Kalenderjahr 2025, trotz der Stärke zur Jahresmitte.

2026 hat sich in derselben Abwärtsrichtung fortgesetzt. XRP eröffnete das Jahr am 1. Januar bei 1,88 $, stieg kurzzeitig am 15. Februar auf 1,67 $ inmitten erneuerter ETF-Zufluss-Optimismus und glitt dann stetig tiefer durch März bis April, da makroökonomische Gegenwinde und regulatorische Unsicherheit lasteten. XRP schloss am 14. April 2026 bei 1,38 $, etwa 26,7% im Minus seit Jahresbeginn und 35,3% im Minus im Jahresvergleich.