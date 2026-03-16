Xiaomi Corporation (1810) notiert am 16. März 2026 um 15:52 Uhr UTC bei 35,20 HKD, innerhalb einer Intraday-Spanne von 33,12–35,24 HKD im Feed von Capital.com. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung erfolgt, während Anleger mehrere gleichzeitige Entwicklungen abwägen. Bloomberg berichtete am 12. März 2026, dass Stellantis-Führungskräfte Gespräche mit Xiaomi über potenzielle europäische Investitionsoptionen geführt haben, einschließlich möglicher Beteiligungen an Maserati oder anderen Stellantis-Marken (Bloomberg, 12. März 2026). Die Gesamtjahreszahlen 2025 von Xiaomi sollen am 24. März 2026 veröffentlicht werden, wobei von Bloomberg zusammengestellte Konsensschätzungen darauf hindeuten, dass der Nettogewinn im Jahresvergleich zurückgegangen sein könnte (The Globe and Mail, 25. Februar 2026). Der breitere Hongkonger Markt bot ebenfalls ein unterstützendes Umfeld, wobei der HK50-Index in der Sitzung vom 16. März um etwa 1,3% auf rund 25.799 Punkte zulegte (Trading Economics, 16. März 2026). Die Leerverkaufsaktivität war ebenfalls erhöht, wobei Xiaomi-Aktien vor der heutigen Erholung um etwa 44% von ihrem 12-Monats-Höchststand gefallen waren (Yahoo Finance, 13. März 2026).

Xiaomi-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 16. März 2026 erstrecken sich die Xiaomi-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, geprägt durch unterschiedliche Annahmen zu EV-Auslieferungsvolumen, Smartphone-Margendruck, Upstream-Kosteninflation und dem Tempo des Auslaufens chinesischer Verbrauchersubventionen. Die folgenden Ziele fassen Analystenmeinungen und Konsensprognosen zusammen, die zwischen dem 28. Februar und 16. März 2026 veröffentlicht wurden.

Nomura (Kursziel gesenkt)

Nomura behält ein Neutral-Rating für Xiaomi bei und senkt sein 12-Monats-Kursziel für 1810 von 61 HKD auf 33 HKD. Das Analysehaus prognostiziert, dass die Smartphone-Auslieferungen aufgrund steigender Materialkosten im Jahresvergleich um etwa 20% zurückgehen könnten, und weist darauf hin, dass hohe Markterwartungen an das EV-Geschäft möglicherweise nicht erfüllt werden, wenn Nachfrage und Rentabilität schwächer bleiben als erwartet (AAStocks, 3. März 2026).

J.P. Morgan (Neutral-Rating)

J.P. Morgan hält ein Neutral-Rating für Xiaomi mit einem 12-Monats-Kursziel von 38 HKD, wie in der aktuellen Analystenbewertungstabelle erfasst. Die vorsichtige Haltung der Bank spiegelt niedrigere Kerngewinnprognosen für 2026 und 2027, reduzierte EV-Margenannahmen und eine moderatere Erholungstrajektorie für das Smartphone-Segment wider (AAStocks, 16. März 2026).

Goldman Sachs (Kurszielrevision)

Goldman Sachs behält ein Buy-Rating für 1810 bei und senkt sein 12-Monats-Kursziel von 47,50 HKD auf 41 HKD. Die Bank nennt steigende Upstream-Kosten in der Unterhaltungselektronik und den Automobillieferketten, den schrittweisen Abbau nationaler EV-Subventionen und den daraus resultierenden Druck auf die Bruttomargen in den Smartphone-, AIoT- und Smart-EV-Sparten als Begründung für die Senkung (Futu News, 10. März 2026).

Yahoo Finance / Simply Wall St (Bewertungsszenarioanalyse)

Die von Yahoo Finance aus Analystenquellen stammende Szenarioanalyse für 1810 setzt einen Bull-Case-Fair-Value bei 51,83 HKD und einen Bear-Case-Fair-Value bei 31,23 HKD an, basierend auf Umsatzwachstumsannahmen von 15% bzw. 13,67%. Das Bull-Szenario konzentriert sich auf Xiaomis hochwertige Smartphone-Positionierung und die Bindungskraft des IoT-Ökosystems, während das Bear-Szenario die Sättigung des Smartphone-Marktes, steigende F&E-Ausgaben und die Abhängigkeit von margenschwacher Hardware als Hauptrisikofaktoren anführt (Yahoo Finance, 1. März 2026).

Deutsche Bank (Outperform, höchstes veröffentlichtes Kursziel)

Die Deutsche Bank behält ein Outperform-Rating für 1810 mit einem 12-Monats-Kursziel von 71 HKD bei, dem höchsten unter den Analysten in der aktuellen Bewertungstabelle. Die konstruktive Sichtweise der Bank spiegelt das Vertrauen in Xiaomis diversifizierte Hardware- und EV-Ökosystemexpansion mittelfristig wider, vor dem Hintergrund kurzfristigen Wettbewerbspreisdrucks und erhöhter Upstream-Kostenbelastungen (AAStocks, 16. März 2026).

Fazit: Die 12-Monats-Xiaomi-Aktienprognosen der Analysten reichen von 33 HKD (Nomura) bis 71 HKD (Deutsche Bank), wobei das Buy-Ziel von Goldman Sachs bei 41 HKD und das Neutral-Ziel von J.P. Morgan bei 38 HKD das mittlere bis untere Segment darstellen. Gemeinsame Themen bei den Senkungen sind Upstream-Kosteninflation, Subventionsabbau und EV-Margenausführungsrisiken.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1810-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der 1810-Aktienkurs notiert am 16. März 2026 um 15:52 Uhr UTC bei 35,20 HKD, knapp über dem Pivot-Punkt bei 35,24 HKD und innerhalb einer gemischten gleitenden Durchschnittsstruktur. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs stehen bei etwa 34 / 36 / 39 / 47, wobei der Kurs derzeit unter dem 50-Tage-SMA bei 35,78 HKD und deutlich unter den 100- und 200-Tage-Äquivalenten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die kurzfristigen Durchschnitte konstruktiv geworden sind, während der mittel- bis langfristige Trend unter Druck bleibt. Der 20-Tage-SMA bei 34,41 HKD liegt unter dem aktuellen Kurs und bildet einen kurzfristigen Boden, aber die 20-unter-50-Konfiguration spiegelt die breitere Korrekturphase wider, die noch immer aktiv ist.

Das Momentum verbessert sich vorsichtig: Der 14-Tage-RSI liegt bei 53,71 und befindet sich damit im oberen neutralen Bereich, konsistent mit einer Konsolidierungsphase statt eines gerichteten Trends. Der ADX bei 17,54 liegt unter der Schwelle von 25 und signalisiert ein schwaches, nicht-trendendes Umfeld, in dem seitwärtsgerichtete Bedingungen anhalten könnten.

Auf der Oberseite ist der klassische R1 bei 37,16 HKD die erste zu beobachtende Pivot-Referenz. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 39,42 HKD in den Blick rücken. Darüber hinaus stellt der 100-Tage-SMA bei 38,94 HKD eine bedeutende Widerstandszone dar, die nachhaltig überwunden werden müsste, bevor eine Erholung in Richtung 40 HKD an Traktion gewinnt.

Bei Rücksetzern bilden der Pivot-Punkt bei 35,24 HKD und der 20-Tage-SMA nahe 34,41 HKD das erste Unterstützungsband. Ein Tagesschluss unter diesen Niveaus würde den klassischen S1 bei 32,98 HKD in den Fokus rücken, wobei die S2-Referenz nahe 31,06 HKD als nächste bedeutende Abwärtsmarke gilt, falls sich der Verkaufsdruck ausweitet (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Xiaomi-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von 1810 schloss am 18. März 2024 bei 14,99 HKD, nahe der Basis einer mehrmonatigen Konsolidierungsspanne an der Hongkonger Börse.

Von diesem Niveau aus stiegen die Aktien stetig durch die zweite Hälfte von 2024 und schlossen das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 34,69 HKD – ein Gewinn von etwa 131% über den Zeitraum –, da die Anlegerbereitschaft für chinesische Technologiewerte sich neben verbesserter Verbraucherstimmung und früher Begeisterung für die EV-Ambitionen des Unternehmens erholte. Die Rallye setzte sich bis 2025 fort, wobei 1810 am 25. September 2025 ein Schlusshoch von 59,46 HKD erreichte, bevor eine scharfe Umkehr die Aktie zurückzog. Sie fiel am 7. April 2025 inmitten breiterer Volatilität am Hongkonger Markt auf bis zu 36,14 HKD, bevor sie sich durch den Sommer erholte.

Ein zweiter Aufwärtsschub führte 1810 zu jenem September-Höchststand, aber Verkaufsdruck kehrte durch das letzte Quartal 2025 und bis 2026 zurück. Die Aktie eröffnete 2026 bei 40,21 HKD, driftete durch Februar und Anfang März tiefer und berührte am 3. März 2026 ein jüngeres Schlusstief von 31,66 HKD.

1810 schloss am 16. März 2026 bei 35,24 HKD, etwa 12,4% im Minus seit Jahresbeginn, aber 1,6% im Plus im Jahresvergleich und rund 40,7% unter dem September-2025-Höchststand.