Trump Coin Prognose: Sentiment und Token-FreischaltungenTrump Coin (TRUMP) ist ein Solana-basierter Meme-Token, dessen Kurs eng mit der Krypto-Marktstimmung, Token-Unlock-Angebot und politisch getriebenen Nachrichten verknüpft bleibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Trump Coin (TRUMP/USD) notiert zum Stand von 11:01 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 3,2916 $ innerhalb einer Intraday-Spanne von 3,147–3,3137 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung am breiteren Kryptomarkt bleibt vorsichtig, wobei der Crypto Fear and Greed Index Mitte bis Ende März 2026 im niedrigen Bereich liegt (CoinMarketCap, 19. März 2026). Token-Unlock-Angebot stellt einen strukturellen Gegenwind dar: 800 Millionen Token im Besitz Trump-affiliierter Einheiten unterliegen einem schrittweisen Vesting-Plan bis Januar 2028, mit laufenden täglichen linearen Freigaben über mehrere Tranchen hinweg (TradingView, 5. Januar 2026). Auf der Makrofront wird die Schnellschätzung des S&P Global US Manufacturing PMI am 24. März erwartet, wobei der Februar-Wert bei 51,6 lag (Trading Economics, 24. März 2026).
Trump Coin Kursprognose 2026-2030: Analystenkursziele
Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln Kursprognosen von Drittanbietern für TRUMP eine breite Streuung der Schätzungen wider, die durch die hohe Sensibilität des Tokens gegenüber politischer Stimmung, Solana-Ökosystembedingungen und anhaltendem Token-Unlock-Angebotsdruck geprägt ist. Die folgenden Kursziele fassen führende Schätzungen innerhalb dieses Zeitfensters zusammen.
CoinCodex (algorithmisches Modell, März 2026)
CoinCodex prognostiziert für das Gesamtjahr 2026 eine Spanne von 2,25–6,86 $ für TRUMP, wobei das kurzfristige Modell den Token bei 3,26 $ ansetzt, was eine breite Konsolidierung um die aktuellen Niveaus impliziert. Das Modell basiert auf einem 50-Tage Simple Moving Average (SMA) von 3,55 $ und einem 200-Tage-SMA von 6,25 $, wobei ein Fear and Greed Index-Wert von 8, also Extreme Fear, den vorsichtigen kurzfristigen Ausblick untermauert (CoinCodex, 24. März 2026).
Coinpedia (redaktionelle Prognose, Gesamtjahr 2026)
Coinpedia setzt eine Spanne von 5–11,20 $ für 2026 an, mit einem potenziellen Jahresdurchschnitt nahe 7,10 $, unter Verweis auf ein sich abzeichnendes Falling-Wedge-Muster und den für Mai 2026 geplanten Launch des „Trump Billionaire Game" im Apple Store als kurzfristigen Katalysator. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Akkumulation durch mittelgroße Wallets derzeit die Aktivität großer Wale übertrifft, unter Bezugnahme auf Santiment-On-Chain-Daten aus Anfang März 2026 (Coinpedia, 14. März 2026).
BitcoinWorld (Szenarioanalyse, 2026–2030)
BitcoinWorld beschreibt eine breite potenzielle Bandbreite für TRUMP in 2026, getrieben durch drei Szenarien: anhaltendes Ökosystemwachstum, schwindende politische Relevanz und externe regulatorische oder Marktschocks. Der Beitrag nennt On-Chain-Metriken, Börsen-Liquidität und die regulatorische Haltung der amtierenden US-Regierung als primäre Bestimmungsfaktoren dafür, wo innerhalb dieser Spanne TRUMP letztlich handelt (CryptoRank, 14. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
TRUMP-Kurs: Technischer Überblick
Der TRUMP/USD Kurs notiert zum Stand von 11:01 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 3,2916 $ und liegt unterhalb einer gestaffelten Moving-Average-Struktur, die über alle Standardlaufzeiten hinweg bärisch bleibt. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage Simple Moving Averages liegen bei etwa 3,33 $, 3,41 $, 4,22 $ bzw. 5,65 $, wobei der Kurs derzeit unter allen vier liegt, sodass keine bullische Ausrichtung intakt ist. Der Hull Moving Average (9) bei 3,17 $ ist das einzige Kaufsignal im Moving-Average-Panel und signalisiert kurzfristige Dynamik leicht unterhalb des aktuellen Kurses.
Oszillatoren präsentieren ein gemischtes bis vorsichtiges Bild. Der 14-Tage Relative Strength Index liegt bei 45,43 im unteren neutralen Bereich, was weder überverkaufte Bedingungen noch sich erholende Dynamik in diesem Stadium anzeigt. Der Average Directional Index (14) zeigt 21,76, was einen vorhandenen, aber noch nicht gut etablierten Trend widerspiegelt, was das Richtungssignal mehrdeutig lässt.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 4,14 $ der erste aussagekräftige Referenzpunkt. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 4,81 $ wieder in Sicht bringen. Der runde Widerstand bei 4 $ fungiert als Zwischenmarke angesichts seiner Nähe zu R1.
Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 3,62 $ die erste Unterstützungsreferenz, gefolgt vom S1-Niveau nahe 2,95 $ als nächste Abwärtsmarke, falls der Kurs den Pivot verliert. Der 100-Tage-SMA bei 4,22 $ und der 200-Tage-SMA bei 5,65 $ repräsentieren eher längerfristiges Overhead-Angebot als Unterstützung und bestätigen den breiteren strukturellen Druck auf den Token (TradingView, 24. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Trump Coin Kursverlauf (2025–2026)
Trump Coin (TRUMP) wurde am 17. Januar 2025 gelauncht und erreichte am 20. Januar 2025, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident, ein Allzeithoch von 56,33 $, bevor es stark zurückfiel, als die anfängliche Launch-Euphorie nachließ.
Der TRUMP/USD-Kurs fiel bis zum 31. Januar 2025 um etwa 54% und schloss bei 24,25 $, und setzte die Abwärtsbewegung im Februar und März 2025 fort, als die spekulative Dynamik abnahm. Ein kurzer Anstieg auf 17,83 $ am 2. März 2025 markierte den letzten signifikanten Erholungsversuch vor einem anhaltenden Abwärtstrend, wobei TRUMP von etwa 13 $ Mitte März 2025 in die Spanne von 8–10 $ bis September 2025 rutschte.
Der Verkaufsdruck beschleunigte sich im letzten Quartal 2025, wobei der Token das Jahr bei 4,82 $ am 31. Dezember 2025 beendete, nachdem er von einem lokalen Hoch nahe 9,61 $ am 10. November 2025 gefallen war. Ein Mitte-März-2026-Anstieg auf ein Hoch von 4,53 $ am 14. März 2026 nach der Ankündigung eines exklusiven Events für Top-Token-Halter erwies sich als kurzlebig, wobei der Kurs auf sein aktuelles Niveau zurückfiel.
TRUMP schloss am 24. März 2026 bei 3,28 $, etwa 33,1% im Minus seit Jahresbeginn und 72,5% im Minus im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Capital.com Analystenansicht: Trump Coin
Die Kursentwicklung von Trump Coin seit seinem Launch im Januar 2025 veranschaulicht die scharfe Asymmetrie, die politisch orientierte Meme-Token charakterisieren kann. Der anfängliche Anstieg auf ein Allzeithoch von 56,33 $ am 20. Januar 2025 spiegelte starke spekulative Nachfrage im Zusammenhang mit der Amtseinführungsstimmung wider, während der anschließende Rückgang von über 94% auf die aktuellen Niveaus um 3,29 $ verdeutlicht, wie schnell sich diese Dynamik umkehren kann. Einerseits könnten geplante Ökosystem-Events wie das exklusive Dinner für Top-Token-Halter und der geplante Launch des „Trump Billionaire Game" erneute Retailbeteiligung anziehen und die Stimmung beeinflussen. Andererseits birgt jedes Event auch das Risiko einer „Sell the News"-Reaktion, sobald das anfängliche Interesse nachlässt.
Der Token bleibt hochsensibel gegenüber politischen Entwicklungen und breiteren Meme-Coin-Zyklen, was Bewegungen in beide Richtungen verstärken kann. Laufende Token-Unlock-Zeitpläne stellen einen strukturellen Angebotsgegenwind dar, der die Kurserholung belasten könnte, wobei reduzierter Unlock-Druck im Zeitverlauf diesen Widerstand auch mildern könnte. Makro-Kryptobedingungen, einschließlich Bitcoin-Dominanz und allgemeiner Risikobereitschaft, spielen weiterhin eine bedeutende Rolle für TRUMPs kurzfristige Richtung.
Capital.com Kundenstimmung für Trump Coin CFDs
Zum Stand vom 24. März 2026 liegt die Positionierung von Capital.com-Kunden bei Trump Coin CFDs bei 83,3% Käufern gegenüber 16,7% Verkäufern, was Käufer um 66,6 Prozentpunkte voraus bringt und das Sentiment fest in Long-lastiges Terrain stellt. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Trump Coin (2026)
- Zum Stand von 11:01 Uhr UTC am 24. März 2026 notiert TRUMP bei 3,29 $, 72,5% im Minus im Jahresvergleich und 94,2% unter seinem Allzeithoch von 56,33 $ vom Januar 2025.
- Technische Indikatoren sind weitgehend bärisch, wobei der Kurs unter allen wichtigen Moving Averages liegt. Der 14-Tage Relative Strength Index liegt bei 45,43 im unteren neutralen Bereich und bietet kein klares Erholungssignal.
- Zu den Haupttreibern gehören politisch verknüpfte Stimmung, geplante Token-Unlocks, die Angebotsdruck ausüben, Solana-Ökosystembedingungen und breitere Meme-Coin-Risikobereitschaft am Kryptomarkt.
- Eine Mitte-März-2026-Ankündigung eines exklusiven Events für Top-Token-Halter löste einen kurzlebigen Anstieg auf 4,53 $ am 14. März aus, bevor die Kurse auf die aktuellen Niveaus zurückfielen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die aktuelle Trump Coin Krypto-Kursprognose?
Die aktuellen Trump Coin Prognosen von Drittanbietern, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, variieren stark, anstatt auf eine einzige Konsensansicht hinzuweisen. Schätzungen, die im März 2026 veröffentlicht wurden, reichen von vorsichtigeren kurzfristigen Projektionen um die aktuellen Kursniveaus bis zu bullischeren Gesamtjahresszenarien über 10 $. Diese Streuung spiegelt die Sensibilität des Tokens gegenüber Stimmung, Token-Unlocks, politischer Relevanz und breiteren Kryptobedingungen wider. Aus diesem Grund sollten Prognosen eher als szenariobasierte Schätzungen denn als fixe Erwartungen betrachtet werden.
Wer besitzt die meisten Trump Coins?
Ein großer Teil des Trump Coin Angebots ist mit Trump-affiliierten Einheiten verbunden, was die Eigentumskonzentration zu einem wichtigen Teil des Marktprofils des Tokens macht. Laut der im Artikel referenzierten Marktanalyse sind 800 Millionen Token für eine schrittweise Freigabe über drei Jahre vorgesehen. Das bedeutet nicht, dass das Eigentum statisch bleibt, da sich Bestände durch Transfers, Unlocks und Marktaktivität verschieben können. Dennoch kann konzentriertes Angebot Liquidität, Stimmung und Wahrnehmung zukünftigen Verkaufsdrucks beeinflussen.
Wie viele Trump Coins gibt es?
Die Angebotsstruktur von Trump Coin ist ein wichtiger Faktor dafür, wie der Markt den Token bewertet. Der Artikel hebt hervor, dass 800 Millionen Token im Besitz Trump-affiliierter Einheiten für eine Freigabe über einen Drei-Jahres-Zeitraum vorgesehen sind, was bedeutet, dass sich Angebotsbedingungen im Zeitverlauf entwickeln können, anstatt fix zu bleiben. In der Praxis konzentrieren sich Händler nicht nur auf das Headline-Angebot, sondern auch auf das zirkulierende Angebot, Unlock-Zeitpläne und wie schnell zusätzliche Token auf den Markt kommen könnten.
Könnte der Trump Coin Kurs steigen oder fallen?
Der Trump Coin Kurs könnte sich in beide Richtungen bewegen, und der Artikel umreißt mehrere Faktoren, die diese Bewegungen prägen könnten. Auf der Oberseite könnten politisch verknüpfte Entwicklungen, Ökosystem-Events und stärkere Meme-Coin-Stimmung erneutes Interesse unterstützen. Auf der Unterseite könnten Token-Unlocks, schwindende Dynamik und schwache breitere Krypto-Risikobereitschaft den Kurs belasten. Da der Token spekulativ und stimmungsgetrieben ist, können kurzfristige Bewegungen scharf sein, was die Unsicherheit bezüglich der kurzfristigen Richtung erhöht.
Sollte ich in Trump Coin investieren?
Das hängt von persönlichen Umständen, Risikotoleranz und finanziellen Zielen ab, sodass dieser Artikel dies für keinen einzelnen Leser beantworten kann. Trump Coin hat hohe Volatilität, eine begrenzte Handelshistorie und eine starke Sensibilität gegenüber Events und Stimmung gezeigt, was alles das Risiko erhöhen kann. Recherche kann helfen, Kontext aufzubauen, sollte aber nicht als Empfehlung behandelt werden. Jede Entscheidung sollte auf Ihrer eigenen Bewertung von Risiko, Zielen und Marktexposition basieren.
Kann ich Trump Coin CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Trump Coin CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Contracts for Difference (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.