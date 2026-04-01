Trump Coin (TRUMP/USD) notiert zum Stand von 11:01 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 3,2916 $ innerhalb einer Intraday-Spanne von 3,147–3,3137 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung am breiteren Kryptomarkt bleibt vorsichtig, wobei der Crypto Fear and Greed Index Mitte bis Ende März 2026 im niedrigen Bereich liegt (CoinMarketCap, 19. März 2026). Token-Unlock-Angebot stellt einen strukturellen Gegenwind dar: 800 Millionen Token im Besitz Trump-affiliierter Einheiten unterliegen einem schrittweisen Vesting-Plan bis Januar 2028, mit laufenden täglichen linearen Freigaben über mehrere Tranchen hinweg (TradingView, 5. Januar 2026). Auf der Makrofront wird die Schnellschätzung des S&P Global US Manufacturing PMI am 24. März erwartet, wobei der Februar-Wert bei 51,6 lag (Trading Economics, 24. März 2026).

Trump Coin Kursprognose 2026-2030: Analystenkursziele

Zum Stand vom 24. März 2026 spiegeln Kursprognosen von Drittanbietern für TRUMP eine breite Streuung der Schätzungen wider, die durch die hohe Sensibilität des Tokens gegenüber politischer Stimmung, Solana-Ökosystembedingungen und anhaltendem Token-Unlock-Angebotsdruck geprägt ist. Die folgenden Kursziele fassen führende Schätzungen innerhalb dieses Zeitfensters zusammen.

CoinCodex (algorithmisches Modell, März 2026)

CoinCodex prognostiziert für das Gesamtjahr 2026 eine Spanne von 2,25–6,86 $ für TRUMP, wobei das kurzfristige Modell den Token bei 3,26 $ ansetzt, was eine breite Konsolidierung um die aktuellen Niveaus impliziert. Das Modell basiert auf einem 50-Tage Simple Moving Average (SMA) von 3,55 $ und einem 200-Tage-SMA von 6,25 $, wobei ein Fear and Greed Index-Wert von 8, also Extreme Fear, den vorsichtigen kurzfristigen Ausblick untermauert (CoinCodex, 24. März 2026).

Coinpedia (redaktionelle Prognose, Gesamtjahr 2026)

Coinpedia setzt eine Spanne von 5–11,20 $ für 2026 an, mit einem potenziellen Jahresdurchschnitt nahe 7,10 $, unter Verweis auf ein sich abzeichnendes Falling-Wedge-Muster und den für Mai 2026 geplanten Launch des „Trump Billionaire Game" im Apple Store als kurzfristigen Katalysator. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Akkumulation durch mittelgroße Wallets derzeit die Aktivität großer Wale übertrifft, unter Bezugnahme auf Santiment-On-Chain-Daten aus Anfang März 2026 (Coinpedia, 14. März 2026).

BitcoinWorld (Szenarioanalyse, 2026–2030)

BitcoinWorld beschreibt eine breite potenzielle Bandbreite für TRUMP in 2026, getrieben durch drei Szenarien: anhaltendes Ökosystemwachstum, schwindende politische Relevanz und externe regulatorische oder Marktschocks. Der Beitrag nennt On-Chain-Metriken, Börsen-Liquidität und die regulatorische Haltung der amtierenden US-Regierung als primäre Bestimmungsfaktoren dafür, wo innerhalb dieser Spanne TRUMP letztlich handelt (CryptoRank, 14. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen TRUMP-Kursprognosen von 2,25 $ am bärischen algorithmischen Ende bis zu 11,20 $ bei optimistischeren redaktionellen Prognosen, wobei kurzfristige technische Modelle näher an den aktuellen Niveaus clustern. Token-Unlock-Angebot, politische Event-Katalysatoren und breitere Meme-Coin-Stimmung sind die am häufigsten genannten Variablen über die Quellen hinweg.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TRUMP-Kurs: Technischer Überblick

Der TRUMP/USD Kurs notiert zum Stand von 11:01 Uhr UTC am 24. März 2026 bei 3,2916 $ und liegt unterhalb einer gestaffelten Moving-Average-Struktur, die über alle Standardlaufzeiten hinweg bärisch bleibt. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage Simple Moving Averages liegen bei etwa 3,33 $, 3,41 $, 4,22 $ bzw. 5,65 $, wobei der Kurs derzeit unter allen vier liegt, sodass keine bullische Ausrichtung intakt ist. Der Hull Moving Average (9) bei 3,17 $ ist das einzige Kaufsignal im Moving-Average-Panel und signalisiert kurzfristige Dynamik leicht unterhalb des aktuellen Kurses.

Oszillatoren präsentieren ein gemischtes bis vorsichtiges Bild. Der 14-Tage Relative Strength Index liegt bei 45,43 im unteren neutralen Bereich, was weder überverkaufte Bedingungen noch sich erholende Dynamik in diesem Stadium anzeigt. Der Average Directional Index (14) zeigt 21,76, was einen vorhandenen, aber noch nicht gut etablierten Trend widerspiegelt, was das Richtungssignal mehrdeutig lässt.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 4,14 $ der erste aussagekräftige Referenzpunkt. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 4,81 $ wieder in Sicht bringen. Der runde Widerstand bei 4 $ fungiert als Zwischenmarke angesichts seiner Nähe zu R1.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 3,62 $ die erste Unterstützungsreferenz, gefolgt vom S1-Niveau nahe 2,95 $ als nächste Abwärtsmarke, falls der Kurs den Pivot verliert. Der 100-Tage-SMA bei 4,22 $ und der 200-Tage-SMA bei 5,65 $ repräsentieren eher längerfristiges Overhead-Angebot als Unterstützung und bestätigen den breiteren strukturellen Druck auf den Token (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Trump Coin Kursverlauf (2025–2026)

Trump Coin (TRUMP) wurde am 17. Januar 2025 gelauncht und erreichte am 20. Januar 2025, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident, ein Allzeithoch von 56,33 $, bevor es stark zurückfiel, als die anfängliche Launch-Euphorie nachließ.

Der TRUMP/USD-Kurs fiel bis zum 31. Januar 2025 um etwa 54% und schloss bei 24,25 $, und setzte die Abwärtsbewegung im Februar und März 2025 fort, als die spekulative Dynamik abnahm. Ein kurzer Anstieg auf 17,83 $ am 2. März 2025 markierte den letzten signifikanten Erholungsversuch vor einem anhaltenden Abwärtstrend, wobei TRUMP von etwa 13 $ Mitte März 2025 in die Spanne von 8–10 $ bis September 2025 rutschte.

Der Verkaufsdruck beschleunigte sich im letzten Quartal 2025, wobei der Token das Jahr bei 4,82 $ am 31. Dezember 2025 beendete, nachdem er von einem lokalen Hoch nahe 9,61 $ am 10. November 2025 gefallen war. Ein Mitte-März-2026-Anstieg auf ein Hoch von 4,53 $ am 14. März 2026 nach der Ankündigung eines exklusiven Events für Top-Token-Halter erwies sich als kurzlebig, wobei der Kurs auf sein aktuelles Niveau zurückfiel.

TRUMP schloss am 24. März 2026 bei 3,28 $, etwa 33,1% im Minus seit Jahresbeginn und 72,5% im Minus im Jahresvergleich.