Tesla, Inc. (TSLA) wird zum Zeitpunkt 7. April 2026, 12:38 Uhr UTC, bei 348,74 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 347,28–367,01 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf TSLA spiegelt mehrere zusammenlaufende Faktoren wider: Die Fahrzeugauslieferungen im ersten Quartal 2026 von 358.023 Einheiten verfehlten die Konsensschätzung der Wall Street von etwa 365.000–370.000 Einheiten und markierten das zweite aufeinanderfolgende Quartal unter den Erwartungen (CNBC, 2. April 2026); die breiteren Aktienmärkte gerieten unter erheblichen Stress, nachdem der S&P 500 seinen steilsten Wochenverlust seit März 2020 verzeichnete, ausgelöst durch Chinas Ankündigung von 34% Vergeltungszöllen auf alle US-Waren nach Präsident Trumps Liberation Day-Zollmaßnahmen, die schätzungsweise 6,6 Billionen $ an globaler Marktkapitalisierung auslöschten (Yahoo Finance, 3. April 2026); und das Auslaufen wichtiger US-Bundessteuergutschriften für Elektrofahrzeuge hat weitere Nachfrage-Gegenwind für Tesla auf seinem Heimatmarkt hinzugefügt (Teslarati, 6. April 2026).

Tesla-Aktienprognose 2026–2030: Externe Kursziele

Zum 7. April 2026 erstrecken sich externe Tesla-Aktienprognosen über eine breite Spanne, geprägt durch Teslas Q1-2026-Auslieferungsverfehlung von 358.023 Einheiten gegenüber einem Bloomberg-Konsens von etwa 372.000, anhaltendem Margendruck und divergierenden Ansichten über den langfristigen Wert von Teslas Autonomie- und KI-Pipeline.

J.P. Morgan (Untergewichtung, bärische Hauseinschätzung)

J.P. Morgan-Analyst Ryan Brinkman bekräftigt eine Untergewichtung und eine TSLA-Aktienprognose von 145 $ für Dezember 2026. Brinkman senkt seine EPS-Schätzung für 2026 von 2 $ auf 1,80 $ und verweist auf Q1-Auslieferungen, die 4% unter dem Bloomberg-Konsens und 7% unter J.P. Morgans eigener Prognose von 385.000 Einheiten lagen, mit geschätzten 164.000 Einheiten unverkaufter Lagerbestände, die einen Rekordaufbau darstellen (Investing.com, 6. April 2026).

BNP Paribas Exane (Underperform, Ziel gesenkt)

BNP Paribas Exane bekräftigt ein Underperform-Rating und ein Kursziel von 280 $ für TSLA, gesenkt von 313 $, und merkt an, dass die Q1-2026-Auslieferungen „ein weiterer Faktor sind, der zu TSLAs herausfordernder Aktiensituation beiträgt" und dass das Robotaxi-Flottenwachstum auf zwei Städte begrenzt bleibt. Das Unternehmen hebt hervor, dass das Tempo des Robotaxi-Programms und die Free-Cashflow-Entwicklung 2026 die kritischen Variablen für das Jahr sind (MarketScreener, 2. März 2026).

Truist Financial (Halten, Ziel gesenkt)

Truist Financial senkt sein TSLA-Kursziel von 438 $ auf 400 $ und behält ein Halten-Rating bei, nachdem Teslas Q1-Auslieferungsergebnis von 358.000 Einheiten hinter den vorherigen Schätzungen zurückblieb. Das überarbeitete Ziel impliziert etwa 14,7% Aufwärtspotenzial vom letzten Kurs am 7. April 2026, wobei Truist die Auslieferungsverfehlung und verstärkten EV-Marktwettbewerb als Grundlage für die Senkung anführt (Investing.com, 2. April 2026).

Canaccord Genuity (Kaufen, Ziel angepasst)

Canaccord Genuity-Analyst George Gianarikas bekräftigt ein Kaufen-Rating und ein Kursziel von 420 $ für TSLA, reduziert von 520 $, und verweist auf Bewertungsneukalibrierung nach der Q1-Auslieferungsverfehlung. Gianarikas behält eine konstruktive Haltung bei, da das Unternehmen weiterhin Teslas längerfristige EV-Nachfrageaussichten und das autonome Fahrzeug-Narrativ unterstützt (Investing.com, 6. April 2026).

Wedbush (Outperform, höchstes Wall-Street-Ziel)

Wedbush-Analyst Dan Ives bekräftigt ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 600 $ für TSLA. Ives verankert das bullische Szenario auf dem, was er Teslas „TeraFab"-KI- und Autonomie-Infrastruktur nennt, mit einem erwarteten Robotaxi-Rollout in mehr als 30 US-Städten im Jahr 2026, wobei das Unternehmen langfristige KI-Optionalität als Rechtfertigung für die Beibehaltung des höchsten Kursziels an der Wall Street anführt (MarketBeat, 27. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen Tesla-Aktienprognosen von 145 $ bis 600 $. Der gemeinsame Nenner bei bärischen und neutralen Einschätzungen ist die Q1-Auslieferungsverfehlung und das Ausführungsrisiko bei autonomen Fahrzeugen, während das bullische Szenario hauptsächlich auf KI- und Robotaxi-Monetarisierungszeitplänen beruht.

Prognosen und externe Vorhersagen sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TSLA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TSLA-Aktienkurs wird zum Zeitpunkt 7. April 2026, 12:38 Uhr UTC, bei 348,74 $ gehandelt, wobei der letzte Kurs unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt im Tageschart liegt, laut TradingView-Daten. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs ordnen sich bei etwa 382 $/402 $/422 $/397 $ an, alle über dem aktuellen Kurs, mit einer bärischen Ausrichtung über das Cluster hinweg, die mit einem anhaltenden Abwärtstrend übereinstimmt.

Momentum-Indikatoren tendieren auf aktuellen Niveaus vorsichtig. Der 14-Tage-RSI liegt bei 36,52, im unteren neutralen Bereich und nähert sich, wenn auch noch nicht erreicht, konventionell überverkauften Schwellenwerten. Der ADX(14) bei 28,25 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, was der vorherrschenden Abwärtsbewegung etwas Gewicht verleiht.

Der klassische Pivot-Punkt bei 380,09 $ stellt die nächste Referenz nach oben dar; ein Tagesschluss zurück über diesem Niveau würde die R1-Zone nahe 408 $ in Sicht bringen, mit R2 nahe 444 $ als nächste Referenz darüber hinaus.

Auf der Unterseite ist das klassische S1 bei 343,80 $ die nächste Unterstützungsreferenz unter dem letzten Kurs vom 7. April 2026 von 348,74 $; ein Schluss unter diesem Niveau könnte den Weg in Richtung S2 nahe 315,85 $ öffnen, während eine Erholung, die am Pivot oder am gleitenden Durchschnitts-Cluster ins Stocken gerät, die aktuelle Struktur verstärken könnte (TradingView, 7. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Tesla-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der TSLA-Aktienkurs wurde im April 2024 nahe der Spanne von 168–183 $ gehandelt, mit einem Schluss von 173,04 $ am 8. April 2024, was eine Phase anhaltender Schwäche widerspiegelt, nachdem die Aktie von ihren Hochs Ende 2021 stark gefallen war.

Eine signifikante Erholung gewann Ende 2024 an Fahrt, angetrieben durch erneute Investorennachfrage nach Mega-Cap-Tech und Teslas KI- und Autonomie-Narrativ. TSLA schloss am 31. Dezember 2024 bei 402,68 $, nachdem sie sich von ihren April-2024-Tiefs mehr als verdoppelt hatte, und stieg auf ein Intraday-Hoch von 462,61 $ am 2. Januar 2026, bevor die Dynamik nachließ.

2026 begann mit weiterem Verkaufsdruck. TSLA schloss am 2. Januar 2026 bei 439,70 $ und driftete dann durch Februar und in den März hinein tiefer, als eine Q1-Auslieferungsverfehlung von 358.023 Einheiten auf die Stimmung drückte. Die Aktie verlor Anfang April weiter an Boden und fiel auf ein Intraday-Tief von 214,34 $ am 7. April 2025 – ein Niveau, von dem sich TSLA seitdem deutlich erholt hat, obwohl der scharfe Rückgang von Q1–Q2 2025 daran erinnert, wie schnell sich die Bedingungen ändern können.

TSLA wurde zuletzt am 7. April 2026 bei 348,74 $ gehandelt, etwa 22,6% niedriger seit Jahresbeginn vom Schluss am 31. Dezember 2025 bei 450,09 $, aber etwa 45,4% höher im Jahresvergleich vom Schluss am 7. April 2025 bei 239,80 $.