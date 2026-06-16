SpaceX (SPCX) legt am Nasdaq-Debüt um 19 % zu – Wie geht es nach dem Börsengang weiter?

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Dies ist eine Marketingmitteilung und sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden. IPO-Aktien können hochvolatil sein. Der frühe Handel kann schnelle Preisbewegungen, begrenzte Handelshistorie und erhebliche Risiken mit sich bringen.

Wichtigste Punkte SpaceX hat seinen Börsengang mit 135 $ pro Aktie bepreist, bevor die Notierung am 12. Juni 2026 an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX erfolgte.

Der Börsengang brachte durch den Verkauf von 555,56 Mio. Aktien 75 Mrd. $ ein und bewertete SpaceX mit etwa 1,77 Bio. $.

SPCX eröffnete am 12. Juni 2026 bei 150 $ und schloss bei 160,95 $, ein Kursgewinn am ersten Tag von 19,2 %. Die Aktie erreichte ein Intraday-Hoch von 176,52 $, während das Handelsvolumen 500 Mio. Aktien überstieg.

Der Schlusskurs am ersten Tag hob die Marktkapitalisierung von SpaceX auf etwa 2,1–2,2 Bio. $ und platzierte das Unternehmen damit unter den größten an US-Börsen notierten Unternehmen nach Marktwert.

Starlink-Wachstum, Startaktivitäten, Fortschritte bei Starship und zukünftige Kapitalausgaben sind zentral dafür, wie die öffentlichen Märkte SpaceX bewerten könnten.

Der Börsengang hat Prüfungen hinsichtlich Bewertung, Unternehmensführung, Anlegerschutz, Privatanlegerbeteiligung und möglicher Auswirkungen der Indexaufnahme nach sich gezogen.

SpaceX hat etwa 22,5 % des Börsengangs an Privatanleger zugeteilt – deutlich über den typischen 5–10 % bei großen US-Notierungen – was zu starker Nachfrage von Privatanlegern am ersten Tag beitrug.

SpaceX-Aktien-CFDs sind jetzt auf Capital.com verfügbar und ermöglichen es Händlern, auf SPCX-Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

IPO-Aktien können volatil sein, und CFDs sind gehebelte Produkte, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert werden können.

SPCX-Optionen sollen am 16. Juni 2026 mit dem Handel beginnen; die frühe Optionsaktivität könnte stark und volatil sein.

Neueste Nachrichten zum SpaceX-Börsengang: 15. Juni 2026

SpaceX-Aktien eröffneten den Handel am 12. Juni 2026 bei 150 $, über dem IPO-Preis von 135 $, und schlossen bei 160,95 $ – ein Kursgewinn am ersten Tag von 19,2 % – was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 2,1–2,2 Bio. $ beim Schlusskurs bescherte (CBS News, 12. Juni 2026). Während der Sitzung erreichte SPCX ein Intraday-Hoch von 176,52 $, bevor es zurückging (CNN Business, 12. Juni 2026). Der Abschluss des IPO-Angebots ist für den 15. Juni 2026 geplant, vorbehaltlich üblicher Bedingungen, wobei die Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 83,33 Mio. zusätzlichen Aktien zu 135 $ halten (Reuters, 12. Juni 2026). Bei vollständiger Ausübung könnte die Greenshoe-Option bis zu 11,25 Mrd. $ zum Gesamterlös hinzufügen.

Das Debüt wurde weithin als Test für das Anlegerinteresse an großen Technologie- und KI-bezogenen Notierungen beobachtet. Das Handelsvolumen überstieg am ersten Tag 500 Mio. Aktien, was das Ausmaß der institutionellen und privaten Nachfrage widerspiegelt. Einige Marktteilnehmer betrachteten die starke Eröffnung als Indikator für die Nachfrage nach einer breiteren Pipeline großer Technologie-Börsengänge, die für 2026 erwartet werden (New York Times, 14. Juni 2026).

Die endgültige Privatanlegerzuteilung wurde mit etwa 22,5 % des Angebots bestätigt – unter den ursprünglich diskutierten 30 %, aber immer noch deutlich über den typischen 5–10 % bei großen US-Notierungen. Die ungewöhnlich hohe Privatanlegerzuteilung trug zu starker Beteiligung von Privatanlegern am ersten Tag bei, insbesondere unter Anlegern, die keine Aktien zum IPO-Preis sichern konnten (CNBC, 12. Juni 2026).

Die Bewertung dürfte ein zentraler Fokusbereich bleiben. Beim Schlusskurs von SPCX am ersten Tag von 160,95 $ wurde die Aktie mit etwa dem 112-fachen ihres Umsatzes von 2025 gehandelt, deutlich über vergleichbaren Mega-Cap-Technologie-Multiplikatoren (Ion Analytics, 9. April 2026). Morningstar bekräftigte nach dem Debüt seine Fair-Value-Schätzung von 780 Mrd. $ oder 63 $ pro Aktie und verwies auf den engen Burggraben im Start- und Satellitengeschäft sowie große Unsicherheit rund um die xAI-Einheit (Morningstar UK, 11. Juni 2026; (Morningstar.com, 9. Juni 2026).

Optionen auf SPCX sollen am Dienstag, 16. Juni 2026, mit dem Handel beginnen (SpotGamma, 10. Juni 2026). Angesichts der Größe des Streubesitzes, der Privatanlegerzuteilung und des Anlegerinteresses rund um die Notierung könnte die frühe Optionsaktivität stark und volatil sein. Der Optionshandel kann auch den zugrunde liegenden Aktienkurs durch Absicherungsaktivitäten beeinflussen, insbesondere in den frühen Phasen der Preisfindung (Reuters, 12. Juni 2026).

Wann ging SpaceX an die Börse?

SpaceX bepreiste seinen Börsengang nach Börsenschluss am 11. Juni 2026, wobei die Aktien am 12. Juni 2026 am Nasdaq Global Select Market und Nasdaq Texas unter dem Ticker SPCX mit dem Handel begannen (CNBC, 12. Juni 2026). SpaceX hatte zuvor am 1. April 2026 vertraulich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht (CNBC, 1. April 2026; Bloomberg, 1. April 2026) und am 20. Mai 2026 öffentlich seinen S-1-Prospekt eingereicht, der Anlegern einen ersten öffentlichen Einblick in die internen Finanzen und Risikofaktoren bot (Yahoo Finance, 20. Mai 2026). Die Preisankündigung des Unternehmens bestätigte den Angebotspreis von 135 $, den Verkauf von 555,56 Mio. Aktien und den geplanten Angebotsabschluss am 15. Juni 2026, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen (Reuters, 3. Juni 2026).

Die Roadshow von SpaceX startete am 4. Juni 2026 – vor der zuvor gemeldeten Woche ab 8. Juni – nachdem die SEC-Prüfung schneller als erwartet verlief (Reuters, 16. Mai 2026). Die Aktienpreisfestsetzung wurde nach Börsenschluss am 11. Juni 2026 bei 135 $ pro Aktie bestätigt, wobei die Aktien am 12. Juni bei 150 $ eröffneten (CBS News, 12. Juni 2026). Das Unternehmen verkaufte 555,56 Mio. Aktien und sammelte 75 Mrd. $ bei einer Bewertung von 1,77 Bio. $ ein – der größte Börsengang in der Börsengeschichte (LA Times, 11. Juni 2026).

Zu den wichtigsten Faktoren für das IPO-Timing gehören:

Faktor Warum es wichtig ist SEC-Prüfung SpaceX reichte am 1. April 2026 vertraulich eine Registrierungserklärung bei der SEC ein und reichte am 20. Mai 2026 öffentlich sein S-1 ein; die öffentliche Einreichung bietet Details zu Finanzen, Risikofaktoren und Aktienstruktur (Yahoo Finance, 20. Mai 2026). Roadshow-Nachfrage Die Roadshow von SpaceX startete um den 4.–5. Juni 2026; der Börsengang wurde später mit 135 $ pro Aktie bepreist, was Händlern einen festen Referenzpunkt für den ersten Handelstag gab (Reuters, 12. Juni 2026). Marktbedingungen Der Börsengang debütierte an einem Tag, an dem sowohl S&P 500 als auch Nasdaq stiegen, was die Notierung in eine festere Gesamtmarktsitzung einbettete (24/7 Wall St., 12. Juni 2026). Starlink-Wachstum Der Kundenstamm und Umsatz von Starlink – geschätzt auf 58 % des Gesamtumsatzes von SpaceX im Jahr 2024 – sind zentral für Bewertungsdiskussionen (SpaceXStock.com, 25. März 2026). IPO-Struktur Reuters berichtete, dass Elon Musk diskutiert, bis zu 30 % der IPO-Aktien an Privatanleger zuzuteilen – mindestens dreimal die typischen 5–10 %, die bei Standardangeboten reserviert werden (Reuters, 3. Juni 2026; Seeking Alpha, 26. März 2026). Greenshoe-Option (Mehrzuteilung) Die Konsortialbanken halten eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 83,33 Mio. zusätzlichen Aktien zu 135 $, was potenziell 11,25 Mrd. $ zum Gesamterlös hinzufügen könnte; dies könnte auch als Preisstabilisierungsmechanismus unter dem Angebotspreis wirken. Start des Optionsmarkts SPCX-Optionen beginnen am 16. Juni 2026 mit dem Handel, zwei Handelstage nach dem Börsengang; frühe Aktivität könnte stark und volatil sein, was zusätzliche Preisschwankungen bei der zugrunde liegenden Aktie auslösen könnte.

SpaceX wurde zuvor als möglicher Kandidat für eine Starlink-Abspaltung diskutiert. Die aktuelle Berichterstattung deutet jedoch auf eine breitere SpaceX-Notierung hin und nicht auf einen bestätigten eigenständigen Starlink-Börsengang.

Was ist SpaceX?

SpaceX, oder Space Exploration Technologies Corp., ist ein in den USA notiertes Luft- und Raumfahrt- sowie Satellitenkommunikationsunternehmen, das 2002 von Elon Musk gegründet wurde. Es entwickelt Raketen, Raumfahrzeuge und Satellitennetzwerke, die für kommerzielle Starts, Regierungsmissionen, Breitbandkonnektivität und zukünftige Weltraumtransportprojekte genutzt werden.

Zu seinen Hauptaktivitäten gehören Falcon-Raketenstarts, Dragon-Raumfahrzeugmissionen, Starship-Entwicklung und Starlink-Satelliteninternetdienste.

Wichtige Meilensteine auf dem Weg von SpaceX

2002 – Elon Musk gründete SpaceX.

– Elon Musk gründete SpaceX. 2008 – Falcon 1 wird die erste privat entwickelte Flüssigkeitsrakete, die eine Umlaufbahn erreicht.

– Falcon 1 wird die erste privat entwickelte Flüssigkeitsrakete, die eine Umlaufbahn erreicht. 2012 – Dragon wird das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das Fracht zur Internationalen Raumstation liefert.

– Dragon wird das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das Fracht zur Internationalen Raumstation liefert. 2020 – SpaceX startet NASA-Astronauten zur ISS und wird das erste private Unternehmen, das eine bemannte Orbitalsmission abschließt.

– SpaceX startet NASA-Astronauten zur ISS und wird das erste private Unternehmen, das eine bemannte Orbitalsmission abschließt. 2025 – Starlink expandiert weiter in den Märkten für Verbraucher-, Unternehmens-, Schifffahrts- und Luftfahrt-Breitband.

– Starlink expandiert weiter in den Märkten für Verbraucher-, Unternehmens-, Schifffahrts- und Luftfahrt-Breitband. 2026 – SpaceX vollendete den größten Börsengang der Geschichte und sammelte 75 Mrd. $ bei 135 $ pro Aktie am 11. Juni 2026; die Aktien eröffneten bei 150 $ und schlossen bei 160,95 $ (+19,2 %) am 12. Juni an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX (CNBC, 12. Juni 2026); gemeldete Berechnungen bezifferten das Nettovermögen von Elon Musk zum Zeitpunkt des Debüts auf über 1 Bio. $ (Reuters, 11. Juni 2026).

Wie verdient SpaceX Geld?

SpaceX erzielt Einnahmen aus einer Mischung von Startdiensten, Regierungsverträgen, Satelliten-Breitband-Abonnements und aufstrebenden Technologieprojekten.

Einnahmequelle Beschreibung Startdienste Gebühren von kommerziellen Unternehmen, NASA und Verteidigungsbehörden für Satelliten-, Fracht- und Bemannungsstarts. Starlink-Abonnements Monatliche Breitbandgebühren von privaten, geschäftlichen, maritimen, Luftfahrt- und anderen Nutzern. Regierungsverträge Langfristige Verträge und Missionszahlungen im Zusammenhang mit zivilen, Verteidigungs- und Weltraumforschungsprogrammen. Satellitenbereitstellung Bezahlte Starts für Unternehmen und Institutionen, die Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Neue Initiativen Neuere Bereiche einschließlich Direct-to-Cell-Dienste, Starship-basierte Missionen und Weltrauminfrastrukturkonzepte.

SpaceX erzielte laut Reuters-Berichten vom Januar 2026 im Jahr 2024 etwa 15–16 Mrd. $ Umsatz und rund 8 Mrd. $ Gewinn. The Information berichtete im April 2026, dass der Umsatz von SpaceX im Jahr 2025 18,5 Mrd. $ überstieg, das Unternehmen jedoch einen Verlust von fast 5 Mrd. $ für das Jahr verzeichnete (Outlook Business, 10. April 2026). Berichte führten diese Umkehr größtenteils auf die Integration von xAI zurück, Elon Musks Unternehmen für künstliche Intelligenz, das SpaceX im Februar 2026 erwarb (Reuters, 4. Februar 2026). Starlink wird weithin als Haupttreiber des kommerziellen Wachstums von SpaceX angesehen und machte 2025 schätzungsweise 10 Mrd. $ des Gesamtumsatzes aus und generierte etwa 6 Mrd. $ EBITDA aus seinen Kern-Start- und Satellitenaktivitäten.

Was könnte den Live-Aktienkurs von SpaceX beeinflussen?

Da SpaceX nun öffentlich notiert ist, könnte sein Aktienkurs von operativer Leistung, gemeldeten Finanzen, Anlegernachfrage, Regulierung und breiteren Marktbedingungen beeinflusst werden. Dieselben Themen können auch die Stimmung gegenüber anderen Weltraum-, Satelliten- und Luft- und Raumfahrtunternehmen beeinflussen. SpaceX-Aktien-CFDs auf Capital.com verfolgen Bewegungen im zugrunde liegenden SPCX-Aktienkurs, ohne Händlern das Eigentum an den Aktien zu geben.

Zu den wichtigsten Preisfaktoren nach der Notierung gehören:

Indexaufnahme

Die Indexberechtigung ist ein potenzieller kurzfristiger Treiber für SPCX. Die Nasdaq änderte ihre Regeln vor der Notierung, um großen Börsengängen nach nur 15 Handelstagen den Beitritt zum Nasdaq-100 zu ermöglichen, sofern die Aktie unter den Top-40-Positionen nach Marktkapitalisierung rangiert – eine Schwelle, die SpaceX basierend auf seinem Marktwert am ersten Tag wahrscheinlich überschreiten wird. Sobald berechtigt, müssen Nasdaq-100-Indexfonds und ETFs, die den Index nachbilden, einschließlich QQQ, möglicherweise eine proportionale Zuteilung von SPCX-Aktien kaufen, was strukturelle Kaufnachfrage schaffen könnte.

Die Nasdaq änderte ihre Regeln, um einen schnellen Nasdaq-100-Eintritt nach 15 Handelstagen für große Börsengänge zu ermöglichen, die Marktkapitalisierungsanforderungen erfüllen (Financial Times, 30. April 2026). FTSE Russell änderte ebenfalls seine Regeln und ermöglichte Megacap-Unternehmen den Eintritt in Russell-Indizes nach nur fünf Handelstagen (WSJ, 27. Mai 2026). Diese Änderungen könnten erhebliche Kaufnachfrage von passiven Fonds schaffen, wenn SPCX zu großen Indizes hinzugefügt wird (Business Insider, 24. Mai 2026).

Start des Optionsmarkts

SPCX-Optionen beginnen am 16. Juni 2026 mit dem Handel. Frühe Optionsaktivität könnte die Volatilität und Absicherungsaktivität bei der zugrunde liegenden Aktie erhöhen (Reuters, 12. Juni 2026).

Greenshoe-Stabilisierung

Die Konsortialbanken unter Führung von Goldman Sachs und Morgan Stanley halten eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 83,33 Mio. zusätzlichen Aktien zu 135 $, im Wert von bis zu 11,25 Mrd. $ (Reuters, 12. Juni 2026). Dies könnte als Teil der Post-IPO-Stabilisierung verwendet werden, wenn die Aktie nahe oder unter dem Angebotspreis gehandelt wird (WSJ, 12. Juni 2026).

Starlink-Abonnentenwachstum und Rentabilität

Starlink wird voraussichtlich zentral für das SpaceX-Investitionsthema sein. Der Satelliten-Internetdienst überschritt im Februar 2026 10 Millionen Abonnenten, nachdem er seinen Kundenstamm 2025 von 4,5 Millionen auf 9 Millionen verdoppelt hatte.

Potenzielle Preistreiber umfassen:

Abonnentenwachstum in bestehenden und neuen Märkten

Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer

Preisänderungen und Hardwarekosten

Akzeptanz durch Unternehmen, Luftfahrt und Schifffahrt

Entwicklung von Direct-to-Cell-Diensten

Netzwerkzuverlässigkeit und -kapazität

Das Ausmaß der Starlink-Einnahmen und die Kosten für die Wartung und den Ersatz seiner Satellitenkonstellation könnten wichtig dafür sein, wie die öffentlichen Märkte SpaceX bewerten.

Startkadenz, Kosteneffizienz und Wiederverwendbarkeit

Das wiederverwendbare Raketenmodell von SpaceX hat die Startökonomie im gesamten Luft- und Raumfahrtsektor verändert. Eine höhere Startkadenz kann den Umsatz unterstützen, aber Verzögerungen, gescheiterte Starts oder regulatorische Unterbrechungen können die Stimmung beeinflussen.

Potenzielle Aktienkurseinflüsse umfassen:

Jährliches Startvolumen

Zuverlässigkeit von Falcon 9 und Falcon Heavy

Startmargen

Neue Regierungs- oder Handelsverträge

Verzögerungen im Zusammenhang mit Sicherheit, Regulierung oder technischen Problemen

Ein konsistenter Startplan könnte beeinflussen, wie Marktteilnehmer das Betriebsmodell von SpaceX bewerten, während Störungen die kurzfristige Volatilität erhöhen könnten.

Fortschritte bei Starship

Starship ist das vollständig wiederverwendbare Schwerlastraketen-Programm von SpaceX. Es ist mit zukünftiger Satellitenbereitstellung, Mondmissionen und längerfristigen Weltraumtransportplänen verbunden.

Marktteilnehmer könnten Folgendes verfolgen:

Fortschritte bei Orbitaltests

Regulatorische Genehmigungen

Meilensteine bei der Betankung im Weltraum

Updates zu NASA- und anderen Regierungsverträgen

Die Rolle von Starship bei der Senkung der Kosten für Satellitenbereitstellung

Starship könnte langfristige Wachstumserwartungen beeinflussen, birgt aber auch technische, finanzielle und regulatorische Risiken.

IPO-Bewertung und Kapitalerhöhung

SpaceX bepreiste seinen Börsengang mit 135 $ pro Aktie und sammelte 75 Mrd. $ durch den Verkauf von 555,56 Mio. Aktien. Der Deal bewertete das Unternehmen zum Angebotspreis mit etwa 1,77 Bio. $, was ihn zum größten Börsengang aller Zeiten macht und SpaceX beim Debüt zu einem der größten an US-Börsen notierten Unternehmen nach Marktwert macht (Reuters, 12. Juni 2026). Beim Schlusskurs am ersten Tag von 160,95 $ stieg die Marktkapitalisierung von SpaceX auf etwa 2,1–2,2 Bio. $ (Financial Times, 13. Juni 2026).

Die Bewertung könnte beeinflusst werden durch:

Gemeldete Umsatz- und Gewinnzahlen

Starlinks Anteil am Gesamtumsatz

Zukünftiger Kapitalbedarf

Anlegerappetit auf große Technologie-Notierungen

Offenlegungen zur Unternehmensführung im öffentlichen S-1

Erwartungen zur Indexaufnahme nach der Notierung

Frühe Handelsliquidität und ob die Aktie über oder unter ihrem Angebotspreis von 135 $ bleibt

Das Ausmaß der Bewertung dürfte ebenfalls unter Beobachtung bleiben. Morningstar bewertet SpaceX mit 780 Mrd. $ und verweist auf einen engen Burggraben im Start- und Satellitenkommunikationsgeschäft des Unternehmens, während es eine breite Palette möglicher Ergebnisse für das neuere KI-Geschäft feststellt (Morningstar, 5. Juni 2026). Beim Schlusskurs am ersten Tag von 160,95 $ wurde SpaceX mit etwa dem 112-fachen seines Umsatzes von 2025 von 18,5 Mrd. $ gehandelt – ein Aufschlag, der Wachstumserwartungen widerspiegeln könnte, aber auch die große Divergenz in den Analystenmeinungen zum fairen Wert. Morningstar bekräftigte nach dem Debüt seine Fair-Value-Schätzung von 780 Mrd. $.

Regulierung und geopolitische Faktoren

SpaceX ist in regulierten Branchen tätig, darunter Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Satellitenspektrum. Das macht regulatorische und geopolitische Entwicklungen wichtig für jede öffentliche Marktbewertung.

Potenzielle Faktoren umfassen:

Spektrumentscheidungen der Federal Communications Commission (FCC)

Startgenehmigungen der Federal Aviation Administration (FAA)

Prüfung von Verteidigungsverträgen

Exportkontrollen

Bedenken hinsichtlich Weltraumschrott und Umwelt

Internationale Konkurrenz bei Satellitenkommunikation und Startdiensten

Jede regulatorische Verzögerung oder Änderung der Regierungsbeschaffungsprioritäten könnte die Marktstimmung beeinflussen.

Was würde der Handel mit SpaceX-Aktien-CFDs beinhalten?

SpaceX-Aktien-CFDs sind jetzt auf Capital.com unter dem Ticker SPCX handelbar. CFDs ermöglichen es Ihnen, Preisbewegungen zu handeln, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen. Der Handel mit SpaceX-CFDs unterscheidet sich von der Investition in SpaceX-Aktien. CFD-Händler besitzen die zugrunde liegende Aktie nicht, erhalten keine Stimmrechte als Aktionär und halten den Vermögenswert nicht in einem Aktiendepot. Stattdessen verfolgen CFDs Preisbewegungen im zugrunde liegenden Markt und werden auf Margin gehandelt.

Wenn Sie SpaceX-Aktien-CFDs handeln, könnten wichtige zu berücksichtigende Punkte sein:

Produktverfügbarkeit SpaceX-Aktien-CFDs sind auf Capital.com verfügbar. Die Verfügbarkeit kann je nach Gerichtsbarkeit, Kontotyp, Marktzugang und Handelszeiten variieren. Kein Aktienbesitz Der Handel mit SpaceX-Aktien-CFDs würde Ihnen keine Stimmrechte, Dividenden oder das Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien geben. IPO-Volatilität SPCX erreichte nach der Eröffnung bei 150 $ an seinem ersten Handelstag ein Intraday-Hoch von 176,52 $, was die für den frühen IPO-Handel typische Preisfindungsvolatilität veranschaulicht. Hebelwirkung und Margin CFDs werden auf Margin gehandelt, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste den anfänglich erforderlichen Betrag zum Eröffnen einer Position übersteigen können. Risikomanagement-Tools Tools wie Stop-Loss und Take-Profit können helfen, das Exposure zu verwalten, obwohl nicht alle Stop-Losses garantiert sind. Marktinformationen Offizielle Einreichungen, IPO-Preisgestaltung, Liquidität am ersten Tag, Unternehmensoffenlegungen und Nachrichten nach der Notierung können alle Preisbewegungen beeinflussen.

CFDs sind gehebelte Produkte. Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern, daher ist es wichtig, die Risiken zu verstehen, bevor Sie handeln. Dieser Abschnitt dient nur zur Information und ist keine Einladung oder Empfehlung, SpaceX, IPO-Aktien oder CFDs zu handeln.

Erfahren Sie mehr in unserem CFD-Trading-Leitfaden.

Welche Weltraum- und Luft- und Raumfahrt-Aktien-CFDs kann ich handeln?

SpaceX begann am 12. Juni 2026 mit dem öffentlichen Handel, und SpaceX-Aktien-CFDs sind jetzt auf Capital.com verfügbar. Händler können auch über CFDs auf mehrere börsennotierte Unternehmen mit Exposure in Luft- und Raumfahrt, Satellitentechnologie, Verteidigungsverträgen oder weltraumbezogenen Aktivitäten zugreifen.

Diese Unternehmen unterscheiden sich von SpaceX in Struktur, Geschäftsmodell und Risikoprofil. Händler sollten die Finanzen, Branchenexposure und Marktbedingungen jedes Unternehmens prüfen, bevor sie entscheiden, ob ein damit verbundenes Produkt für sie geeignet ist. Differenzkontrakte (CFDs) werden auf Margin gehandelt. Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

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