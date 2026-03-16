Solana (SOL/USD) notiert am 13. März 2026 um 12:52 Uhr UTC auf der Capital.com-Plattform bei $90,92, nachdem ein Intraday-Hoch von $91,38 erreicht und leicht unterschritten wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kurse haben inmitten einer breiteren makroökonomischen Neuausrichtung Unterstützung gefunden, während die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve am 17.–18. März näher rückt. Goldman Sachs berichtete am 12. März 2026, dass die Bank ihre erste erwartete Fed-Zinssenkung auf September 2026 verschoben habe, während sie ihre Headline-PCE-Prognose auf 2,9% zum Jahresende angehoben hat, was die Stimmung bei Risikoanlagen dämpft (Reuters, 12. März 2026). Die Veröffentlichung des PCE-Inflationsindex am Freitag (oft als bevorzugter Inflationsindikator der Fed bezeichnet) steht ebenfalls im Fokus, wobei eine Reuters-Umfrage einen monatlichen Inflationsanstieg von 0,2% erwartet (Reuters, 12. März 2026), während jede Aufwärtsüberraschung die Liquiditätsbedingungen für hochvolatile Assets einschließlich Kryptowährungen weiter verschärfen könnte. Auf Protokollebene wird Solanas Alpenglow-Konsensus-Upgrade, das eine Transaktionsendgültigkeit von 100–150 Millisekunden anstrebt und für die erste Jahreshälfte 2026 geplant ist, von Marktteilnehmern weiterhin als strukturelle Entwicklung für die institutionelle Positionierung des Netzwerks genannt (TradingView, 6. September 2025)

Solana Kursprognose 2026-2030: Analystensicht auf Kursziele

Stand 12. März 2026 spiegeln externe SOL-Kursprognosen unterschiedliche Annahmen zu makroökonomischen Bedingungen, On-Chain-Aktivität, Gesundheit des Memecoin-Ökosystems und dem Alpenglow-Konsensus-Upgrade wider.

BeInCrypto (Technisches März-Szenario)

BeInCrypto identifiziert $80 als kritischste kurzfristige Unterstützung für SOL im März 2026, wobei ein bestätigtes Kopf-Schulter-Muster im Drei-Tages-Chart auf ein gemessenes Kursziel von $59 bei einem Bruch dieses Niveaus hindeutet, während eine Rückeroberung von $96 und anschließend $116 erforderlich wäre, um eine strukturelle Erholung zu signalisieren (BeInCrypto, 27. Februar 2026).

Changelly (Monatliches Modell)

Changelly setzt die März-2026-Spanne für SOL zwischen einem Boden von $85,43 und einem Höchstwert von $95,56 an, mit einem Durchschnitt von $90,50, und sieht den Token im April in einem Kanal von $100,37–$102,51 angesichts einer prognostizierten Verbesserung der kurzfristigen Stimmung. Das Modell berücksichtigt Vier-Stunden- und Tages-Gleitdurchschnittssignale und stellt fest, dass der 200-Tage-Gleitdurchschnitt im Vier-Stunden-Chart seit dem 9. März 2026 steigt, was eine vorsichtige Verbesserung des längerfristigen Trends signalisiert, auch wenn kurzfristigere Signale schwach bleiben (Changelly, 12. März 2026).

CoinCodex (Algorithmische 2026-Spanne)

CoinCodex projiziert für SOL einen Handelskanal von $90,05–$132,94 für das Gesamtjahr 2026, mit einem modellierten Jahresendkurs von $123,56. Der Algorithmus berücksichtigt Bitcoin-Halving-Zyklusdynamiken und historische Kursvolatilität, wobei 20 von 29 technischen Indikatoren derzeit bärisch sind und der 14-Tage-RSI bei 48,75 liegt, was den Markt zum gleichen Datum in einer neutralen Position platziert (CoinCodex, 13. März 2026).

Pintu News (Abwärtsszenario)

Pintu News hebt ein probabilistisches Basisszenario hervor, in dem die $80-Unterstützung von SOL bricht und eine Bewegung in Richtung $59–$64 eröffnet, um das gemessene Kopf-Schulter-Ziel zu vervollständigen, wobei das nächste signifikante Chartniveau bei etwa $41 liegt, falls $59 durchbrochen wird. Die Analyse weist auf eine mögliche Unterbrechung des bärischen Pfads hin: Das Alpenglow-Upgrade, das eine Transaktionsendgültigkeit unter einer Sekunde anstrebt und für das Q1-2026-Mainnet-Deployment vorgesehen war, könnte das Marktnarrativ in Richtung institutioneller Infrastruktur verschieben, falls konkrete Details bekannt werden (Pintu News, 2. März 2026).

Standard Chartered (Institutionelle Research)

Standard Chartered hält ein überarbeitetes Kursziel für Ende 2026 von $250 für SOL aufrecht, reduziert von einer früheren Schätzung von $310, während ein längerfristiger Fahrplan von $400 bis Ende 2027, $700 bis Ende 2028 und $2.000 bis 2030 beibehalten wird. Die Bank führt die Abwärtsrevision für 2026 auf kurzfristige Marktumschichtungen und straffere Liquiditätsbedingungen zurück, ohne ihre strukturelle These zur Protokollnutzung von Solana zu ändern (DL News, 2. Februar 2026).

Insgesamt reichen die 2026-SOL-Prognosen von einem technischen Abwärtsziel nahe $59 (BeInCrypto, Pintu News) über einen modellierten Ganzjahreskanal mit einem Höchstwert von $132,94 (CoinCodex) und einem monatlichen Durchschnitt nahe $90,50 (Changelly) bis zu einem institutionellen Jahresendziel von $250 (Standard Chartered). Der gemeinsame Nenner ist, dass die kurzfristigen technischen Indikatoren unter Druck bleiben, während längerfristige Ansichten von makroökonomischer Normalisierung, DEX-Aktivitätserholung und der erfolgreichen Implementierung von Alpenglow abhängen.

Prognosen und externe Vorhersagen sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOL-Kurs: Technischer Überblick

Der SOL/USD Kurs notiert am 13. März 2026 um 12:52 Uhr UTC bei $90,92 und liegt knapp über seinem kurzfristigen Gleitdurchschnittscluster: die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa $85 / $92 / $112 / $151. Die 10- und 20-Tage-SMAs signalisieren beide Kauf, während die 50-, 100- und 200-Tage-SMAs alle über dem Kurs liegen und Verkauf signalisieren, was einen Markt widerspiegelt, in dem sich die kurzfristige Dynamik erholt, der breitere Trend jedoch durch höhere langfristige Durchschnitte unter Druck bleibt.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 55,21 und befindet sich damit im oberen neutralen Bereich, was mit einem Markt übereinstimmt, der sich stabilisiert hat, ohne jedoch eine starke Richtungsüberzeugung zu erzeugen. Der ADX bei 22,03 liegt unter der Schwelle von 25, die einen etablierten Trend bestätigen würde, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Erholung eine entscheidende Dynamik fehlt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei $104,81 die erste beachtenswerte Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe $125,24 in Sichtweite bringen. Der Bereich $92–$95 verdient ebenfalls Beachtung, da der 50-Tage-SMA bei $92,34 und der 50-Tage-EMA bei $94,62 eine nahegelegene Widerstandszone bilden, die der Kurs überwinden müsste, um den kurzfristigen Anstieg fortzusetzen.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot (P) bei $86,14 erste Unterstützung, eng abgestimmt mit dem 20-Tage-SMA bei $85,08 und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt bei $85,40. Ein Verlust dieses Clusters würde eine Bewegung in Richtung S1 bei $65,71 riskieren, wobei der 100-Tage-SMA bei $112,14 eine entfernte Widerstandsreferenz bleibt und keine kurzfristige Unterstützung darstellt, da der Kurs derzeit deutlich darunter notiert (TradingView, 12. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Solana Kursverlauf (2024–2026)

Der SOL/USD-Kurs eröffnete den März 2024 bei etwa $165, nachdem er bereits Anfang des Monats die $100-Marke durchbrochen hatte, als die breitere Krypto-Stimmung anzog. Der Token erreichte am 19. Januar 2025 ein Intraday-Hoch von $295,91 – sein Zweijahreshoch in den Daten – bevor eine scharfe Umkehr die Kurse zurückzog. SOL schloss 2024 bei $189,39 und beendete 2025 bei $124,77, ein Rückgang von etwa 34% im Jahresvergleich.

Der Kursrückgang setzte sich 2026 fort. Nach der Jahreseröffnung nahe $124,77 fiel SOL am 6. Februar 2026 inmitten eines breiten Krypto-Ausverkaufs auf ein Intraday-Tief von $67,64, bevor eine Erholung einsetzte. Der Token hat sich seitdem in die Spanne von $85–$91 erholt, wo er am 13. März 2026 notiert.

SOL notierte zuletzt am 13. März 2026 bei $90,92, etwa 27,1% niedriger seit Jahresbeginn und 26,5% niedriger im Jahresvergleich.