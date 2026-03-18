Siemens Energy AG (ENR) notiert am 16. März 2026 um 16:22 Uhr im Nachmittagshandel bei 147,10 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 142,51–150,25 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Das Sentiment wird durch mehrere gleichzeitige Entwicklungen gestützt: Siemens Energys laufendes Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro, das am 4. März 2026 als erste Tranche eines umfassenderen Rückgabeprogramms über 6 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2028 gestartet wurde (Reuters, 20. November 2025), wobei in der ersten Programmwoche bereits 819.871 Aktien zurückgekauft wurden (Siemens Energy, 9. März 2026); zusammen mit einer Verdreifachung des Q1-Nettogewinns im Geschäftsjahr 2026 auf 746 Millionen Euro, da die Nachfrage nach Gasturbinen und Netzinfrastruktur weiterhin stark blieb (MarketScreener, 2. März 2026); sowie einer geplanten US-Produktionserweiterung über 1 Milliarde Dollar, einschließlich einer neuen Anlage in Mississippi für Stromnetzausrüstung (Reuters, 3. Februar 2026). Das breitere Sentiment bei europäischen Energieaktien wurde auch durch erhöhte TTF-Gaspreise infolge von Versorgungsbedenken im Nahen Osten geprägt (Irish Times, 2. März 2026), während der DAX am 16. März 2026 bei etwa 23.480 schloss (Investing.com, 16. März 2026).

Siemens Energy Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 16. März 2026 spiegeln Siemens Energy Aktienprognosen von Drittanbietern einen weitgehend konstruktiven Ausblick wider, der durch Gasturbinennachfrage, Ausgaben für Netzinfrastruktur und das Kapitalrückgabeprogramm des Konzerns geprägt ist.

J.P. Morgan (Bestätigung des Kaufratings)

J.P. Morgan-Analyst Phil Buller bekräftigte am 3. März 2026 sein Kaufrating für ENR und behielt die Übergewichtung bei, die er seit der Anhebung des Kursziels auf 200 € im Februar vertritt (MarketScreener, 3. März 2026).

MarketScreener (Konsensüberblick)

MarketScreener aggregiert einen Kauf-Konsens von 25 Analysten, die ENR abdecken, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 165,68 €. Die einzelnen Schätzungen reichen von 89 € bis 220 €, was unterschiedliche Annahmen zur Nachhaltigkeit der Gasturbinenmarge, zur Umsetzung bei Siemens Gamesa und zum Tempo der Projektabwicklung im Energiewende-Bereich widerspiegelt (MarketScreener, 10. März 2026).

Simply Wall St (Konsens-Snapshot)

Simply Wall St meldet ein Konsens-Analystenkursziel von etwa 83,76 € für ENR zum März 2026 und weist darauf hin, dass diese Zahl Broker-Modelle widerspiegelt, die auf erwartetem Gewinnwachstum und Profitabilität basieren, nicht auf der jüngsten Kursdynamik. Die Plattform merkt an, dass das Kursziel deutlich unter den aktuellen Marktniveaus liegt, und nennt die gestreckte Bewertung der Aktie im Verhältnis zu Gewinnschätzungen als zentrale Überlegung (Simply Wall St, 11. März 2026).

TipRanks (Konsensspanne)

TipRanks setzt die durchschnittliche 12-Monats-ENR-Aktienprognose bei 164,18 € an, mit einer Höchstschätzung von 205 € und einem Tiefstwert von 90 € innerhalb seines Analystenpools zum März 2026. Der Dienst merkt an, dass das durchschnittliche Kursziel etwa 14 % Aufwärtspotenzial gegenüber den jüngsten Kursniveaus darstellt, wobei die große Spanne zwischen Höchst- und Tiefstschätzungen unterschiedliche Auffassungen über die mittelfristige Gewinnentwicklung des Konzerns widerspiegelt (TipRanks, 12. März 2026).

Morgan Stanley (Beteiligungsaktualisierung)

Morgan Stanley reduzierte seinen gesamten Stimmrechtsanteil an Siemens Energy auf 3,64 %, wie aus einer von TipRanks gemeldeten Aufsichtsmeldung hervorgeht. Die Reduzierung signalisiert eine Neukalibrierung der direkten Beteiligungsposition der Bank und erfolgt, während ENR deutlich über dem Kursziel von 112 € handelt, das Morgan Stanley im September 2025 festgelegt hatte (TipRanks, 12. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Siemens Energy Aktienprognosen bei aggregierten Maßen um 164–166 €, während einzelne institutionelle Kursziele aus dem vorherigen Februar-Aktualisierungszyklus von 89 € bis 220 € reichen, wobei die meisten genannten Broker mit Kaufrating im Bereich von 180–200 € verankert sind.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ENR Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der ENR Aktienkurs am 16. März 2026 um 16:22 Uhr bei 147,10 € und liegt damit knapp unter dem kurzfristigen Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 159 € / 149 € / 130 € / 113 € liegen. Der Kurs liegt unter den 20-Tage- und 50-Tage-SMAs, was auf eine kurzfristig bärische Ausrichtung hindeutet, während die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs deutlich unter den aktuellen Niveaus bleiben und weiterhin als tiefere strukturelle Unterstützung fungieren.

Die Dynamik ist gedämpft. Der 14-Tage-RSI liegt bei 44,34, ein neutraler Wert, der weder überverkaufte Bedingungen noch ein klares Erholungssignal impliziert. Der ADX (14) bei 22,79 liegt knapp unter der 25-Schwelle, was darauf hindeutet, dass dem vorherrschenden Abwärtstrend eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 179,38 € die erste bedeutsame Referenz. Ein Tagesschluss oberhalb des 50-Tage-SMA nahe 149 € müsste erfolgen, bevor dieses Niveau in den Fokus rückt, wobei R2 bei 192,32 € erst bei einer anhaltenden Erholung über R1 in Sicht kommt. Die Ichimoku-Basislinie bei 153,68 € stellt ebenfalls einen kurzfristigen Überkopfwiderstand dar.

Bei Rücksetzern fungiert der klassische Pivot-Punkt bei 158,72 € nun als Widerstand, nachdem er nach unten durchbrochen wurde, wobei S1 bei 145,78 € die unmittelbare Unterstützungsreferenz ist. Ein Verlust von S1 würde S2 nahe 125,12 € in den Fokus rücken, was weitgehend mit der 100-Tage-SMA-Plattform bei 130,28 € übereinstimmt. Ein Durchbruch unter diese Plattform würde den Weg zum 200-Tage-SMA nahe 112,61 € öffnen (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Siemens Energy Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der ENR-Aktienkurs eröffnete den März 2024 bei etwa 14,88 € und spiegelte eine Phase wider, in der sich die Aktie noch von tiefen Verlusten erholte, die mit Turbinenfehlern in der Windsparte Siemens Gamesa zusammenhingen und die den Aktienkurs im Jahr 2023 stark belastet hatten.

Die Erholung gewann im Laufe des Jahres 2024 stetig an Fahrt. ENR schloss 2024 bei 50,26 € und hatte sich im Kalenderjahr damit etwa verdreifacht, da das Unternehmen seine Gamesa-Verbindlichkeiten auflöste, zur Profitabilität zurückkehrte und von der steigenden Nachfrage nach Gasturbinen und Netzinfrastruktur profitierte, die durch Investitionen in Rechenzentren und die Energiewende getrieben wurde.

Die Dynamik beschleunigte sich deutlich im Jahr 2025. ENR begann das Jahr nahe 50,70 € und stieg nach einem kurzen Rücksetzer auf etwa 48,21 € Ende Januar stetig durch den Sommer, wobei die Aktie im Oktober 2025 erstmals die 100-€-Marke überschritt. Die Aktie erreichte Ende Februar 2026 ein Hoch von etwa 170,78 €, gestützt durch ein Rekordergebnis im Q1 des Geschäftsjahres 2026 und die Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 2 Milliarden Euro.

Seit diesem Februar-Höhepunkt hat ENR zusammen mit der breiteren europäischen Aktienvolatilität nachgegeben. ENR schloss am 16. März 2026 bei 147,50 €, was etwa 19,8 % über der Eröffnung vom 1. Januar 2026 bei 121,68 € und etwa 193,6 % über dem Vorjahresschluss von 50,26 € am 30. Dezember 2024 liegt.