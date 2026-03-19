DroneShield Limited (DRO) wird zum Zeitpunkt 11:22 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 4,4155 AUD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 3,956–4,434 AUD; der letzte Kurs liegt nahe am Tageshoch und setzt damit eine deutliche Aufwärtsbewegung vom Tagestief fort. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Dynamik bei DRO wurde durch mehrere unternehmensspezifische Entwicklungen sowie ein insgesamt konstruktives Umfeld für Rüstungsaktien unterstützt:

DroneShield gab am 11. März 2026 bekannt, dass das Unternehmen eine Counter-UAS-Produktion in der Europäischen Union aufgebaut hat, wobei die Auslieferung der ersten in der EU produzierten Systeme für Mitte 2026 geplant ist; das Unternehmen verwies auf den ReArm Europe Plan/Readiness 2030 als Nachfragetreiber (DroneShield, 11. März 2026). Separat wurde am 17. März eine Partnerschaft zur Radar-Interoperabilität mit Robin Radar Systems angekündigt, die das Sensor-Ökosystem des Unternehmens erweitert (DRASTIC NEWS, 18. März 2026).

Diese Entwicklungen folgten auf die Gesamtjahresergebnisse des Geschäftsjahres 2025, die Ende Februar veröffentlicht wurden und einen Umsatz von 216,5 Millionen AUD zeigten, was einem Anstieg von 276 % im Jahresvergleich entspricht, sowie einen Nettogewinn nach Steuern von 3,5 Millionen AUD (Investing.com, 25. Februar 2026), während gleichzeitig neue Verträge mit westlichen Militärs im Wert von 21,7 Millionen AUD bekannt gegeben wurden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse (Motley Fool Australia, 7. März 2026).

DroneShield-Aktienprognose 2026–2030: Externe Kursziele

Zum Stand 18. März 2026 spiegeln externe DroneShield-Aktienprognosen ein breites Spektrum an Einschätzungen wider, die unter anderem Vertragsnachrichten und makroökonomische Signale bei den Verteidigungsausgaben berücksichtigen können.

Motley Fool Australia (Broker-Zusammenfassung, Kaufen)

Motley Fool Australia berichtet, dass Bell Potters Kursziel von 4,80 AUD und Kaufempfehlung Anfang März 2026 bestätigt wurden, wobei der Broker eine kurzfristige Unterstützungszone von 3,30–3,40 AUD im Chart und einen Widerstandsbereich um 4,80 AUD vermerkt, der mit seinem Kursziel übereinstimmt. Die Zusammenfassung weist darauf hin, dass DroneShields Umsatz im Geschäftsjahr 2025 von 216,5 Millionen AUD, ein Plus von 276 % im Jahresvergleich, die konstruktive These untermauert, angesichts steigender globaler Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen (Motley Fool Australia, 5. März 2026).

Fintel (Konsensaggregat)

Fintel aggregiert Analystenkursziele für DroneShield bei einem Durchschnitt von 5,10 AUD über einen 12-Monats-Horizont, wobei die einzelnen Schätzungen zwischen 5,05 AUD und 5,25 AUD liegen. Der Dienst verzeichnet die Konsensempfehlungsverteilung mit einem starken Kauf, vier Käufen und einem Halten über sechs erfasste Analysteneinschätzungen, da beschleunigte europäische und westliche Militärbeschaffungsaktivitäten die Gesamteinschätzung stützen (Fintel, 18. März 2026).

TradingView (Analystenkonsens)

TradingView zeigt ein Konsens-Analystenkursziel von 4,90 AUD für DRO, mit Schätzungen zwischen einem Tief von 4,80 AUD und einem Hoch von 5 AUD. Der Konsens basiert auf einer kleinen Analystengruppe, vor dem Hintergrund anhaltender Counter-UAS-Vertragsflüsse und einer Ausweitung der europäischen Verteidigungsbudgets (TradingView, 18. März 2026).

Wallet Investor (quantitatives Modell)

Wallet Investor prognostiziert einen Ein-Jahres-Kurs von 4,47 AUD für DRO unter Verwendung eines statistischen Modells, das auf historischen Kursmustern basiert, wobei das Modell gegen einen Referenzpreis von 4,20 AUD erfasst wurde. Der Dienst rahmt seine Ergebnisse als probabilistische Prognosen ein, die aus vergangenen Daten abgeleitet werden, statt als fundamentale Broker-Bewertungen, wobei die Projektion ein moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Niveaus impliziert, da Trendpersistenz- und Volatilitätsannahmen dem Modell zugrunde liegen (Wallet Investor, 17. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren DroneShield-Aktienprognosen in einer Spanne von 4,80–5,25 AUD. Wallet Investors modellbasierte Projektion von 4,47 AUD liegt unterhalb der Broker-Spanne und spiegelt unterschiedliche methodische Annahmen wider.

Prognosen und externe Vorhersagen sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DRO-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der DRO-Aktienkurs wird zum Zeitpunkt 11:22 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 4,4155 AUD gehandelt, nahe der Spitze seiner Intraday-Spanne von 3,956–4,434 AUD, wobei der Kurs über dem gesamten Stapel der täglichen gleitenden Durchschnitte in einer breiten Kauf-Ausrichtung liegt.

Im Tageschart hält sich der Kurs deutlich über seinem 20/50/100/200-Tage-SMA-Cluster bei etwa 3,71 / 3,73 / 3,28 / 3,39 AUD, wobei die 20-über-50-Ausrichtung sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt ist; der Hull Moving Average (9) bei 4,23 AUD fungiert als nächste dynamische Referenz unterhalb des letzten Kurses. Die Dynamik befindet sich in der oberen neutralen Zone: Der 14-Tage-RSI liegt bei 62,27, was mit einer konstruktiven kurzfristigen Haltung übereinstimmt, solange der Kurs über dem MA-Band bleibt. Der ADX (14) bei 20,49 bestätigt noch keinen etablierten Trend, was darauf hindeutet, dass sich der aktuelle Anstieg möglicherweise noch entwickelt, bevor die Trendstärke definitiv wird.

Nach oben wurde der klassische R1-Pivot bei 4,01 AUD bereits überwunden; die nächste Referenz ist R2 bei 4,39 AUD, was eng mit dem Tageshoch von 4,434 AUD übereinstimmt und diese Zone zum unmittelbaren Test auf der Oberseite macht. Ein überzeugender Tagesschluss über 4,39 AUD würde den R3-Bereich nahe 5,34 AUD in breitere Sicht rücken, mit dem Woodie R2 bei 4,53 AUD als Zwischenreferenz.

Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot (P) bei 3,44 AUD die erste Unterstützung dar, wobei der 100-Tage-SMA bei 3,28 AUD als tiefere MA-Unterlage darunter fungiert; ein Schlusskurs unter dieser Unterlage würde das Risiko einer Bewegung in Richtung des S1-Bereichs nahe 3,06 AUD bergen (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

DroneShield-Aktienkursverlauf (2024–2026)

DroneShield wurde 2015 als Drohnenabwehrtechnologie-Unternehmen an der ASX notiert und entwickelt Hochfrequenz-Erkennungs- und Abwehrsysteme für militärische und kritische Infrastrukturkunden.

Der DRO-Aktienkurs startete im März 2024 bei etwa 0,47 AUD, bevor ein starker Lauf bis zur Jahresmitte ihn auf ein Allzeithoch von etwa 6,72 AUD Anfang Oktober 2025 trug, angetrieben durch beschleunigte Verteidigungsbeschaffung, eine Reihe von Vertragsabschlüssen und wachsendes institutionelles Interesse an Counter-UAS-Technologie. Die Aktie beendete 2024 bei etwa 1,45 AUD, nachdem sie von ihrem Juli-2024-Höchststand von etwa 1,97 AUD zurückgegangen war, setzte dann ihren Anstieg durch 2025 fort und erreichte die Spanne von 4,10–4,30 AUD im August vor dem Anstieg im Oktober.

Es folgte eine scharfe Umkehr. DRO fiel durch November und Dezember 2025 stark zurück und berührte Ende November Tiefs um 1,72 AUD, als Gewinnmitnahmen belasteten; die Aktie schloss 2025 bei 3,07 AUD. Die Aktie stabilisierte sich im Januar 2026, berührte kurzzeitig 4,80 AUD am 20. Januar, bevor sie zurückging, und stieg dann wieder durch Februar, nachdem DroneShield einen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 von 216,5 Millionen AUD meldete, ein Plus von 276 % im Jahresvergleich.

DRO wird zum Zeitpunkt 11:22 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 4,4155 AUD gehandelt, etwa 39,3 % über seiner Eröffnung vom 1. Januar 2026 bei 3,17 AUD im laufenden Jahr und etwa 34,1 % unter seinem Allzeithoch vom Oktober 2025 bei etwa 6,72 AUD.