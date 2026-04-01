Dogecoin (DOGE/USD) wird zum Stand von 10:40 Uhr UTC am 24. März 2026 bei $0,0938 gehandelt, nahe dem oberen Bereich der Intraday-Spanne vom Dienstag von $0,0894–$0,0954. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der breitere Verkaufsdruck auf DOGE spiegelt mehrere gleichzeitige Faktoren wider. Die US-Notenbank Federal Reserve hielt die Zinssätze bei ihrer FOMC-Sitzung vom 17.–18. März 2026 stabil, was die Risikobereitschaft im Kryptobereich dämpfte und die Treasury-Renditen erhöht hielt (Federal Reserve, 18. März 2026). Ein Large-Cap-Altcoin-Whale soll am 23. März 2026 begonnen haben, seine Bestände nach Gewinnmitnahmen schrittweise zu verteilen, was angebotsseitigen Druck im Meme-Coin-Segment erzeugte (Bitcoin Sistemi, 23. März 2026).

Dogecoin Preisprognose 2026-2030: Analysten-Kursziel-Ansicht

Zum Stand vom 24. März 2026 stützen sich DOGE-Preisprognosen Dritter auf technische Indikatoren, historische Zyklusanalysen und On-Chain-Daten. Die fünf nachfolgenden Kurzübersichten sind vom konservativsten kurzfristigen Ziel bis zum expansivsten Ganzjahresausblick geordnet.

Changelly (technisches Modell März 2026)

Changelly setzt den DOGE-Floor für März 2026 bei $0,0866 an, mit einem monatlichen Hoch von $0,0903 und einem Durchschnitt von $0,0885. Für das Gesamtjahr 2026 prognostiziert das Modell ein Minimum von $0,0876 und einen Höchstwert von $0,0913. Das Framework wendet historische Kursmuster und Momentum-Indikatoren an und geht davon aus, dass innerhalb des Jahres keine signifikante sentimentgetriebene Neubewertung stattfindet (Changelly, 23. März 2026).

CoinCodex (algorithmische 2026-Spanne)

CoinCodex modelliert eine 2026-Handelsspanne für DOGE von $0,0903–$0,2101, mit einem Jahresendziel von $0,1189 und einem Ein-Monats-Ziel von $0,1069 bis zum 23. April 2026. 24 von 28 technischen Signalen sind bärisch, wobei der 14-Tage-RSI bei 48,63 liegt. Das Modell berücksichtigt Bitcoin-Halving-Zyklusdynamiken und historische Volatilität und weist darauf hin, dass der 50-Tage-SMA bei $0,0975 und der 200-Tage-SMA bei $0,1485 liegen, beide über dem aktuellen Kurs (CoinCodex, 24. März 2026).

ChangeHero (monatliches Spannenmodell)

ChangeHero setzt die DOGE-Spanne für März 2026 bei $0,09–$0,12 an, mit einem erwarteten Durchschnitt nahe $0,10 bis zum Monatsende. Für April 2026 hebt das Modell die projizierte Spanne auf $0,10–$0,12 an, mit einem Durchschnitt von $0,11. Die Analyse stützt sich auf historische Kursentwicklungen und technische Indikatoren, wobei der moderate Monat-zu-Monat-Anstieg von einer breiteren Marktstabilität abhängt (ChangeHero, 22. März 2026).

Coinpedia (Ganzjahres-2026-Zyklusmodell)

Coinpedia prognostiziert eine Jahresspanne 2026 von $0,75–$1,25, mit einem Durchschnitt um $1, basierend auf historischer Zyklusanalyse und der Annahme, dass Liquidität und Sentiment später im Jahr zu Meme-getriebenen Assets zurückkehren. Der Bericht weist darauf hin, dass DOGE derzeit zwischen $0,09 und $0,10 konsolidiert, wobei $0,088 als kurzfristige Unterstützung fungiert, und kennzeichnet $0,105–$0,11 als erste Widerstandszone, die für aufwärtsgerichtetes Momentum durchbrochen werden müsste (Coinpedia, 22. März 2026).

Fazit: DOGE-Preisprognosen von Changelly, CoinCodex und ChangeHero konvergieren auf eine enge $0,09–$0,12-Handelsspanne bis Q1–Q2 2026. Coinpedias zyklusbasiertes Modell stellt mit einem Ganzjahreshoch von $1,25 einen Ausreißer dar, abhängig von einer breiteren Altcoin-Erholung.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DOGE-Kurs: Technischer Überblick

Der DOGE/USD Kurs wird zum Stand von 10:40 Uhr UTC am 24. März 2026 bei $0,0938 gehandelt und liegt unter allen wichtigen einfachen gleitenden Durchschnitten im Tageschart. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen übereinander bei $0,0942 / $0,0958 / $0,1129 / $0,1548, und da der Kurs unter dem gesamten Stapel liegt, ist eine bärische MA-Ausrichtung über alle Laufzeiten hinweg in Kraft.

Das Momentum ist gedämpft: Der 14-Tage-RSI zeigt 48,04, eine neutrale Mittelbereichslesung, die keine Richtungsüberzeugung bietet. Der Average Directional Index bei 19,11 liegt unter der Schwelle von 25, was darauf hinweist, dass der aktuellen Bewegung die Kraft eines etablierten Trends fehlt.

Auf der Oberseite ist das klassische R1-Pivot bei $0,1144 die erste bedeutende Referenz darüber; ein überzeugender Tagesschluss durch dieses Level würde das R2-Level nahe $0,1348 in Sicht bringen. Die $0,10-Marke fungiert ebenfalls als kurzfristige psychologische Barriere, da der 50-Tage-EMA bei $0,1000 dort konvergiert.

Bei Rücksetzern bietet das klassische Pivot bei $0,0972 erste Unterstützung, wobei der Hull Moving Average bei $0,0914 knapp unter dem aktuellen Kurs einen kürzerfristigen dynamischen Boden bietet. Ein Verlust des Pivots würde S1 bei $0,0768 als nächste materielle Referenz in den Fokus rücken; ein nachhaltiger Schluss unter diesem Level würde den Rücksetzer in den $0,0596-Bereich nahe S2 ausdehnen (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Dogecoin Kursverlauf (2024–2026)

DOGE/USD schloss 2024 bei $0,3162, deutlich höher als der Schluss von $0,1759 am 24. März 2024, da breiter Kryptomarkt-Optimismus und erneutes Retail-Interesse die Kurse im Jahresverlauf nach oben trieben. DOGE erreichte am 8. Dezember 2024 ein Intraday-Hoch von $0,4679 – das höchste im zweijährigen Datensatz erfasste Level – bevor es zum Jahresende scharf zurückfiel.

Der Token trug diesen Rückgang ins Jahr 2025 hinein, eröffnete das Jahr um $0,3253 und berührte Mitte Januar ein Intraday-Hoch von $0,4353, bevor er durch den Rest des Jahres stetig an Boden verlor. DOGE schloss 2025 bei $0,1176 und machte damit den Großteil dieser Gewinne rückgängig, da breiterer Altcoin-Verkauf und Risk-off-Sentiment auf dem Meme-Coin-Segment lasteten.

DOGE wird am 24. März 2026 bei $0,0938 gehandelt, was einem Rückgang von etwa 26,1% seit Jahresbeginn und 48,9% im Jahresvergleich entspricht.