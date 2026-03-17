Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Erkunden Sie BTC-Kursziele und technische Analysen von Drittanbietern.

Bitcoin (BTC) wird am 16. März 2026 um 11:40 Uhr UTC im Kursfeed von Capital.com bei 73.581,25 $ gehandelt, innerhalb einer Tagesspanne von 70.730–74.082,75 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Rally spiegelt eine Kombination aus geopolitischen, Liquidations- und institutionellen Faktoren wider. Bitcoin hat Safe-Haven-Nachfrage inmitten des anhaltenden US-Iran-Konflikts angezogen, wobei Alex Kuptsikevich, Chef-Marktanalyst bei FxPro, anmerkte, dass „Bitcoin beginnt, als Safe-Haven-Asset Aufmerksamkeit zu erregen und steigt inmitten der Volatilität an den Finanzmärkten" (Motley Fool Australia, 16. März 2026). Ein starker Anstieg von 1.800 $ zu Beginn der Sitzung löste an den großen Börsen Short-Liquidationen von etwa 113 Mio. $ aus, was die Aufwärtsdynamik verstärkte (Coinpedia, 16. März 2026). MicroStrategy hat sein Akkumulationsprogramm ebenfalls fortgesetzt und in der Vorwoche 17.994 BTC hinzugefügt, als Teil eines erklärten Ziels von 1 Million BTC bis Ende 2026, was institutionelle Nachfragesignale verstärkt (Investing.com, 9. März 2026).

Bitcoin-Kursprognose 2026–2030: Analystenkursziele im Überblick

Zum 16. März 2026 reichen die BTC-Kursprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, geprägt von Post-Halving-Zyklusdynamik, institutionellen Adoptionstrends und dem makroökonomischen Umfeld nach BTCs Allzeithoch von 126.025 $ im Oktober 2025. Die folgenden Zusammenfassungen stammen von führenden Krypto-Daten- und Finanzmedienquellen.

CoinCodex (algorithmisches Fünf-Tage-Modell)

CoinCodex prognostizierte, dass BTC bis zum 6. März 2026 73.431 $ erreichen würde, was einem Anstieg von 8,38 % gegenüber dem damaligen Kurs von 66.983 $ entspricht, basierend auf seinem technischen Indikatormodell. Der algorithmische Prognosedienst vermerkte zu diesem Zeitpunkt eine bärische Gesamtstimmung, wobei 90 % der Indikatoren negative Dynamik signalisierten, während wichtige Widerstandsniveaus bei 68.622 $, 70.265 $ und 72.951 $ identifiziert wurden (CoinCodex, 1. März 2026).

Changelly (monatliches Spannenmodell)

Changelly setzt die Handelsspanne für März 2026 bei 72.134–81.087 $ an, mit einem Durchschnitt von 76.610 $, basierend auf einem Modell, das 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte einbezieht. Die Gesamtjahresprognose für 2026 erweitert den Durchschnitt auf 82.193 $, wobei die Obergrenze der Jahresspanne bei 93.133 $ liegt, da das Modell den Post-Halving-Angebotszyklus und anhaltende institutionelle Nachfrage berücksichtigt (Changelly, 15. März 2026).

Coinpedia / Henrik Zeberg (Makrozyklus-Sicht)

Coinpedia berichtet, dass der Makroökonom Henrik Zeberg in seinem Portfolio-Ausblick für März 2026 ein primäres Szenarioziel von 110.000–120.000 $ für BTC festlegte, getrieben von ETF-Zuflüssen, Risk-on-Stimmung und fortgesetzter institutioneller Adoption. Zeberg skizzierte auch ein sekundäres Szenario mit einer zugewiesenen Wahrscheinlichkeit von 25 %, das eine erweiterte Spanne von 140.000–150.000 $ projiziert, falls sich der aktuelle Zyklus weiter ausdehnt (Coinpedia, 2. März 2026).

Yahoo Finance (Jahresendprognose eines Beitragenden)

Yahoo Finance veröffentlicht eine Prognose eines Beitragenden, die BTC bis Ende 2026 bei 125.000 $ sieht, unter Berufung auf den 47-prozentigen Rückgang des Assets von seinem Höchststand im Oktober 2025 als Grundlage für eine projizierte Erholung, wobei die Zinspolitik der Federal Reserve und institutioneller Wiedereinstieg als Hauptkatalysatoren genannt werden. Der Beitrag merkt an, dass BTC zum Zeitpunkt des Verfassens nahe 67.000 $ gehandelt wurde und weist darauf hin, dass eine Rückkehr in die Gunst institutioneller Allokierer eine notwendige Voraussetzung wäre (Yahoo Finance, 12. März 2026).

Über diese Quellen hinweg gruppieren sich kurzfristige Ziele für Mitte bis Ende März im Bereich von 73.000–81.000 $, während Jahresendausblicke stärker divergieren, von 93.133 $ am konservativen Ende (Changelly-Gesamtjahresmodell) bis zu 125.000–150.000 $ in makrogetriebenen institutionellen Szenarien. Die gemeinsamen Themen sind ETF-Flussdynamik, Post-Halving-Angebotsverknappung und Sensibilität gegenüber der Zinspolitik der Federal Reserve.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BTC-Kurs: Technischer Überblick

BTC/USD wird zum 16. März 2026 um 11:40 Uhr UTC bei 73.581 $ gehandelt und hält sich über seinem kurzfristigen Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 10-, 20- und 30-Tage-SMAs bei etwa 70.091 $, 69.194 $ bzw. 68.489 $ liegen. Eine 20-über-50-Ausrichtung bleibt innerhalb der SMA-Familie intakt, was den kurzfristigen Trend konstruktiv hält. Der 50-Tage-SMA bei 71.127 $ bietet eine zusätzliche Unterstützungsebene unterhalb des aktuellen Kurses, während die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs bei 80.617 $ bzw. 93.740 $ darüber als längerfristige Widerstandsniveaus liegen. Der Hull Moving Average (9) bei 73.135 $ und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 69.078 $ verstärken die kurzfristige Kaufneigung.

Die Dynamik ist oberer-neutral bis fest. Der 14-Tage-RSI liegt bei 59, was mit einem konstruktiven Ton vereinbar ist, aber noch nicht überdehnt ist. Der ADX (14) bei 25 deutet auf einen sich entwickelnden, aber noch nicht fest etablierten Trend hin, was darauf hindeutet, dass Richtungsdynamik vorhanden, aber noch nicht fest verankert ist.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 77.561 $ der erste bedeutende Referenzpunkt. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 88.138 $ mittelfristig wieder in den Blick rücken. Die runde Marke von 75.000 $, die innerhalb von 2 % des aktuellen Kurses liegt, verdient ebenfalls Beachtung als Zwischenstauzone vor R1.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim klassischen Pivot (P) von 68.746 $, eng flankiert von der 20-Tage- und 30-Tage-SMA-Zone im Band von 68.489–69.194 $. Ein Verlust dieses Clusters würde S1 bei 58.169 $ freilegen, während der 100-Tage-SMA bei 80.617 $ der dominante übergeordnete Widerstand bleibt und nicht als Abwärtsreferenz auf aktuellen Niveaus dient. Eine nachhaltige Bewegung zurück unter den 50-Tage-SMA bei 71.127 $ würde das kurzfristige Setup abschwächen und könnte zu einer Bewegung in Richtung der Pivot-Unterstützungszone führen (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Bitcoin-Kursverlauf (2024–2026)

BTC/USD eröffnete den März 2024 mit einem Handel nahe 68.000 $, bereits deutlich über seinen Tiefstständen von 2022–2023, und schloss 2024 bei 93.405,95 $. Das Jahr wurde geprägt vom Halving im April 2024, der Einführung von US-Spot-Bitcoin-ETFs und einer starken Rally nach der US-Wahl, die die Kurse von etwa 69.000 $ am 5. November innerhalb einer Woche auf über 90.000 $ trieb.

Der Vermögenswert erreichte 2025 mit einem Intraday-Hoch von 126.287,15 $ am 6. Oktober seinen Höhepunkt, bevor er bis Jahresende zurückging und 2025 bei 87.524,25 $ schloss, ein Rückgang von 6,3 % gegenüber dem Schluss von 2024 trotz des Rekords zur Jahresmitte. Ein weiterer Ausverkauf zu Beginn von 2026, einschließlich eines starken Eintagesrückgangs von 75.689 $ auf 62.829 $ am 5. Februar 2026 inmitten zollgetriebener Risikoaversion, erweiterte den Drawdown.

BTC wird am 16. März 2026 nahe 73.670 $ gehandelt, etwa 15,8 % niedriger seit Jahresbeginn und 10,8 % niedriger im Jahresvergleich.