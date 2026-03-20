Alphabet Inc (GOOG) wird am 18. März 2026 um 11:58 Uhr UTC bei 309,69 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 301,95–311,26 $ auf dem Kursfeed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wurde durch mehrere gleichzeitige Faktoren geprägt. Alphabet meldete für Q4 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,82 $ bei einem Umsatz von 113,83 Milliarden $, beides über dem Wall-Street-Konsens (CNBC, 4. Februar 2026), während die Investitionsrichtlinie von 175–185 Milliarden $ für 2026 – deutlich über den von Analysten erwarteten rund 120 Milliarden $ – den Anlegerfokus auf die Rendite der KI-Ausgaben gelenkt hat (Reuters, 4. Februar 2026).

Separat reichten das US-Justizministerium und eine Gruppe von Bundesstaaten Anfang Februar 2026 Berufungen gegen die Abhilfemaßnahmen-Entscheidung vom September 2025 im Kartellverfahren gegen Google ein, was das regulatorische Risiko im Hintergrund hält (Reuters, 3. Februar 2026). Die allgemeine Tech-Stimmung erhielt am 16.–17. März 2026 ebenfalls Auftrieb, nachdem der Nasdaq Composite bei 22.374,18 schloss und sich von den jüngsten Tiefstständen 2026 erholte, als die Risikobereitschaft für Large-Cap-Technologiewerte zurückkehrte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse (Yahoo Finance, 17. März 2026).

Alphabet-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 18. März 2026 spiegeln Alphabet-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Wall-Street-Sicht wider, mit einem Kauf-Konsens über alle großen Aggregatoren hinweg und individuellen 12-Monats-Zielen zwischen 300 und 420 $. Die folgenden Kurzdarstellungen fassen die aktuellsten zitierfähigen Schätzungen von Drittanbietern aus diesem Zeitfenster zusammen.

MarketBeat (Konsens-Update)

MarketBeat berichtet, dass die Konsens-Kaufempfehlung von 41 beitragenden Analysten ein aktualisiertes durchschnittliches 12-Monats-Ziel von 345,71 $ trägt, mit 9 Strong-Buy- und 29 Buy-Bewertungen. Die Firma stellt fest, dass Alphabet-Aktien während der Sitzung nahe 309 $ gehandelt wurden, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,74 Billionen $, während das Konsens-Ziel etwa 11,7 % Aufwärtspotenzial gegenüber diesem Intraday-Niveau impliziert (MarketBeat, 17. März 2026).

MarketScreener (Wall-Street-Konsens)

MarketScreener stellt einen Kauf-Konsens von 66 Analysten zusammen, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Ziel von 376,95 $ und einer Höchstschätzung von 443 $. Die Spanne spiegelt unterschiedliche Ansichten über das Tempo der KI-Umsatzkonversion und das Ausmaß des Kapitalausgabendrucks auf die Margen wider, wobei der Hintergrund der Kartellberufung als anhaltende Belastung genannt wird (MarketScreener, 16. März 2026).

Baird (Broker-Maßnahme)

Robert W. Baird erhöht sein 12-Monats-Kursziel für Alphabet auf 380 $ von zuvor 375 $ und behält eine Outperform-Bewertung bei. Die Anpassung folgt einer Neubewertung von Alphabets KI-gesteuerter Produktpipeline und Cloud-Skalierungstrajektorie, wobei die Firma feststellt, dass das überarbeitete Ziel sich mehreren jüngsten Broker-Upgrades anschließt, die den MarketBeat-Konsens bei etwa 367 $ belassen (MarketBeat, 6. März 2026).

Public.com (aggregierter Konsens)

Public.com berichtet ein aggregiertes Konsens-Kursziel von 322 $ für GOOG, mit einer Kauf-Tendenz über beitragende Analysten hinweg, wobei 50 % bei Strong Buy und 40 % bei Buy liegen. Die Plattform stützt sich auf 10 Analysten in ihrer Aggregation und präsentiert die Zahl als 12-Monats-Vorwärtsschätzung, ohne individuelle Broker-Ziele aufzuschlüsseln (Public.com, 16. März 2026).

Fazit: 12-Monats-Prognosen für die Alphabet-Aktie liegen zwischen 322 und 443 $. KI-Infrastrukturinvestitionen, Google-Cloud-Wachstum und Kartellverfahren sind die gemeinsamen Themen, die über alle Quellen hinweg genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

GOOG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der GOOG-Aktienkurs wird am 18. März 2026 um 11:58 Uhr UTC bei 309,69 $ gehandelt und liegt über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, aber knapp unter dem Mittelbereichscluster, was ein Tauziehen zwischen kurzfristigen Käufern und einem schwereren Overhead-Band widerspiegelt.

Im Bild der gleitenden Durchschnitte liegen die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 306 / 319 / 309 / 258 $, was eine geteilte Struktur erzeugt: Der Kurs hält sich über dem 100-Tage-SMA bei etwa 308,76 $ und deutlich über dem 200-Tage-SMA bei 258,47 $, wird aber unter dem 50-Tage-SMA bei 318,91 $ und dem 30-Tage-SMA bei 311 $ gehandelt. Die 10- und 20-Tage-SMAs bei 304 und 306 $ zeigen Kaufsignale und liegen unter dem aktuellen Kurs, was darauf hindeutet, dass sich die kurzfristige Dynamik konstruktiv gedreht hat. Das Fehlen einer klaren 20-über-50-Ausrichtung in derselben Familie bedeutet jedoch, dass das mittelfristige Bild gemischt bleibt. Die Ichimoku-Basislinie bei 310,84 $ liegt geringfügig über dem letzten Kurs und fungiert als nahe gelegene Decke, die es zu beobachten gilt.

Die Dynamik ist weitgehend neutral mit einer leicht positiven Tendenz: Der 14-Tage-RSI liegt bei 49,80, nahe dem Mittelpunkt und in keine Richtung überdehnt, während der ADX(14) bei 27,68 darauf hinweist, dass ein etablierter Richtungstrend vorliegt und keine Seitwärtsbewegung.

Nach oben stellt der klassische R1 bei 342,09 $ den ersten bedeutenden Pivot-Widerstand dar. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 372,74 $ als nächste Referenz in Sicht bringen. Der runde 320-$-Bereich – nahe dem klassischen Pivot-Punkt bei 319,49 $ – stellt eine unmittelbare Hürde dar, und der Kurs müsste sich darüber etablieren, bevor die R1-Zone ins Spiel kommt.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim 100-Tage-SMA bei etwa 308,76 $, während der klassische Pivot-Punkt bei 319,49 $ eine nahe gelegene Referenzmarke bleibt. Der Verlust des 100-Tage-SMA-Niveaus würde das Risiko eines tieferen Rückgangs in Richtung S1 bei 288,84 $ bergen, was die nächste bedeutende klassische Unterstützungsreferenz darunter markiert (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Alphabet-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der GOOG-Aktienkurs eröffnete den März 2024 im Bereich von etwa 148–152 $ und stieg von diesen Niveaus das ganze Jahr über stetig. Die Aktien drängten bis Mitte Juli 2024 in den Bereich von 192–193 $, bevor sie Ende April 2025 auf die niedrigen 150er-$ zurückfielen – ein Tiefpunkt, der durch die breitere Volatilität im Technologiesektor und zollbedingte Unsicherheit verursacht wurde, die GOOG am 7. April 2025 kurzzeitig auf ein Intraday-Tief von 140,88 $ zog.

Die Erholung von diesen April-2025-Tiefs war schnell und anhaltend. GOOG gewann bis Mai 2025 den 165-$-Bereich zurück und stieg über den Sommer weiter, erreichte im August–September 2025 den Bereich von 180–195 $, bevor eine starke Q4-Berichtssaison und KI-getriebene Stimmung die Aktie auf einen Spitzenschluss von 350,33 $ am 3. Februar 2026 trieb – den höchsten Punkt im Datensatz.

Seit diesem Februar-2026-Höhepunkt hat GOOG nachgegeben und schloss am 18. März 2026 bei 309,69 $. Das entspricht etwa 11,6 % unter dem Anfang-Februar-Hoch, markiert aber auch etwa 90 % Wertsteigerung gegenüber den März-2024-Eröffnungsniveaus bei etwa 148–152 $, was das Ausmaß des zweijährigen Anstiegs widerspiegelt.