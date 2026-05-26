Ihr Konto, Ihre Guthaben und Ihre Preise haben sich nicht geändert. Doch mit dem jetzt integrierten KI-Assistenten und der Trading-Analyse hat sich Ihr Entscheidungsumfeld verändert.
Eine Plattform mit weniger Hindernissen zwischen Ihnen und den von Ihnen benötigten Informationen.
Kontext wird angezeigt, wenn Ihre Analyse ihn benötigt.
Findet, was relevant ist. Überlässt Ihnen die Entscheidung.
Nicht nur GuV. Performance-Historie. Muster, die Sie selbst lesen können.
Ein einzelner Blickpunkt. Das Logo, weiterentwickelt.
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Primär
Weiß
Sekundär Hell
Sekundär Dunkel
Core Midnight, Weiß und Signature Gold bilden unsere verfeinerte, kontrastreiche Basis.
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Warmes Licht signalisiert Anerkennung, Momentum und menschlichen Touch.
Kühles Licht vermittelt Analyse, Präzision und einen informativen Zustand.
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Unsere primäre Schriftart. Überschriften und Kernbotschaften – ruhig und klar.
SF Pro wird für Fließtext sowie iOS-Benutzeroberflächen verwendet und gewährleistet Lesbarkeit, Einheitlichkeit und Präzision.
Inter Variable wird für Android- sowie Nicht-SF-Pro-Umgebungen verwendet und sorgt für eine flexible, klare und einheitliche Typografie auf allen Geräten.
Dieses aktualisierte Design und Erlebnis markieren den Beginn einer umfassenderen Entwicklung.
Eine einheitlichere Plattform liegt vor uns. Eine Umgebung, die das Traden, Investieren und weitere Ihrer Finanzaktivitäten unter einem Dach vereint.
Wir fangen gerade erst an.