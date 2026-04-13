Handeln Wee Hur - E3Bsg CFD
Über Wee Hur Holdings Ltd
WEE HUR HOLDINGS LTD. ist eine in Singapur ansässige Investment-Holdinggesellschaft. Zum Geschäftsgegenstand des Unternehmens gehören die folgenden Geschäftsfelder Immobilienentwicklung, Hochbau, Investitionsliegenschaften und Investmentholding. Das Geschäftsfeld Immobilienentwicklung ist im Geschäft der Entwicklung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien tätig. Der Hochbau ist das Geschäft mit dem Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Geschäftsfeld Investitionsliegenschaften arbeitet im Geschäft mit dem Bau und Betrieb ausländischer Arbeitnehmerwohnheime und Studentenwohnheime für lokale und ausländische Studenten. Das Geschäftsfeld Investmentholding wird in Konzernebene Corporate Services beteiligt. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens zählen Wee Hur Construction Pte Ltd., die im Allgemeinen im Hoch- und Tiefbau aktiv ist, und Wee Hur Development Pte. Ltd., Wee Hur Dormitory Pte. Ltd und Wee Hur International Pte. Ltd, die in Beteiligungsholding tätig sind.
Der aktuelle realtimekurs der Wee Hur Aktie beträgt 0.7192 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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