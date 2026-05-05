Handeln Vulcan Materials Co - VMC CFD
Über Vulcan Materials Company
VULCAN MATERIALS COMPANY ist ein Hersteller von Bauaggregaten (vor allem Schotter, Sand und Kies) und einem Hersteller von Asphaltmischgut und Transportbeton. Das Unternehmen hat vier Geschäftsfelder um seine Hauptproduktlinien organisiert: Zuschlagstoffe, Asphaltmischung, Beton und Kalzium. Das Unternehmen betreibt rund 344 Aggregateinrichtungen. Das Geschäftsfeld Zuschlagstoffe produziert und vertreibt Zuschlagstoffe (Schotter, Sand und Kies, Sand und andere Aggregate) und verwandte Produkte und Dienstleistungen (Transport und andere). Das Unternehmen hat rund 15,7 Milliarden Tonnen von zugelassenen und nachgewiesenen oder wahrscheinliche Aggregatreserven. Das Unternehmen produziert und vertreibt Asphaltmischgut in Arizona, Kalifornien, New Mexico und Texas. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fertigbeton in Georgia, Maryland, New Mexico, Texas, Virginia, Washington D.C. und den Bahamas. Das Kalzium-Geschäftsfeld besteht aus einer Anlage in Florida, wo Kalziumprodukte abgebaut, produziert und vertrieben werden.
Der aktuelle realtimekurs der Vulcan Materials Co Aktie beträgt 293.47 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:855854
- ISIN:US9291601097