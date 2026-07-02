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Über Vor Biopharma Inc.

Vor Biopharma Inc. ist ein Zelltherapie-Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Kombination eines neuartigen Patienten-Engineering-Ansatzes mit zielgerichteten Therapien, um eine Lösung für Patienten zu finden, die an hämatologischen Malignomen leiden.

Das Unternehmen entwickelt Produktkandidaten aus hämatopoetischen Stammzellen (eHSC), VOR33 und VCAR33, die zusammen das Behandlungsparadigma für akute myeloische Leukämie (AML) und andere hämatologische Malignome darstellen.

Die Plattform des Unternehmens bietet Behandlungsmöglichkeiten sowohl für hämatopoetische Stammzelltransplantationen als auch für zielgerichtete Therapien, wie z. B. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), bispezifische Antikörper und CAR-T-Zellbehandlungen, einschließlich CD33 CAR-T.

Das Unternehmen nutzt die Technologie des Genome Engineering, um CD33-Oberflächenziele aus hämatopoetischen Stammzellen (HSCs) zu entfernen und VOR33 zu erzeugen. Die eHSCs des Unternehmens, wie VOR33, sind für die Verwendung mit Therapeutika wie VCAR33 vorgesehen, die eine tumorspezifische Abtötung bewirken würden.

Der aktuelle realtimekurs der Vor Biopharma Inc. Aktie beträgt 20.63 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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