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Über Transocean LTD

Transocean Ltd. ist ein internationaler Anbieter von Offshore-Vertragsbohrleistungen für Öl- und Gasbohrungen.

Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist es, seine Bohrinseln, verwandte Geräte und Arbeitsmannschaften in erster Linie auf einer Tagessatzbasis unter Vertrag zu nehmen, um Öl- und Gaslöcher zu bohren.

Die Gesellschaft ist im Segment Vertragsbohrleistungen tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf technisch anspruchsvolle Regionen des globalen Offshore-Bohrungsgeschäfts mit einem besonderen Fokus auf Bohrleistungen in der Tiefsee und rauen Umgebungen.

Die bewegliche Offshore-Bohrflotte besteht aus Floatern und hochspezifizierten Hubschiffen, die zur Unterstützung der Offshore-Bohraktivitäten und Offshore-Support-Services auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

Das Unternehmen besitzt oder hat teilweise Beteiligungen an und betreibt mehr als 60 mobile Offshore-Bohrungen, darunter etwa 30 Ultra-Tiefsee-Floater, über sieben Floater für raue Umgebungen, über fünf Tiefsee-Floater, über 10 Floater für das Pelagial und etwa 10 hochspezifizierte Hubschiffe.

Der aktuelle realtimekurs der Transocean Ltd. Aktie beträgt 6.194 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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