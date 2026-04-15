Handeln TPG Inc. - TPG CFD

Über TPG Inc

TPG Inc. (ehemals TPG Partners, LLC) ist eine globale Gesellschaft für alternative Vermögensverwaltung. Sie besteht aus fünf produktübergreifenden Investitionsplattformen, darunter Capital, Growth, Impact, Real Estate und Market Solutions.

Capital ist eine groß angelegte Plattform für Private-Equity-Investitionen. Zu den Capital-Produkten gehören TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners und Continuation Vehicles.

Growth ist eine Plattform für Private-Equity-Beteiligungen im mittleren Marktsegment. Zu den Wachstumsprodukten gehören TPG Growth, TPG Tech Adjacencies und TPG Digital Media.

Impact ist eine Plattform für Private-Equity-Investitionen, die sowohl auf gesellschaftliche als auch auf finanzielle Ergebnisse abzielt. Zu den Impact-Produkten gehören TPG Rise Funds, TPG Rise Climate und Evercare.

Real Estate ist eine Plattform für Immobilieninvestitionen. Zu den Immobilienprodukten gehören TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus und TPG RE Finance Trust.

Zu den Market Solutions Produkten gehören Public Market Investing und Private Market Solutions.

Der aktuelle realtimekurs der TPG Inc. Aktie beträgt 44 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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