Handeln Toll Brothers - TOL CFD

Über Toll Brothers Inc

Toll Brothers, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, dem Bau, der Vermarktung, dem Verkauf und der Vermittlung von Finanzierungen für freistehende und angeschlossene Häuser in luxuriösen Wohnanlagen. Sie arbeitet über zwei Segmente: Traditioneller Hausbau und Mautbrüder City Living (City Living).

Innerhalb des Segments Traditioneller Hausbau ist sie in den Vereinigten Staaten in fünf geografischen Segmenten tätig: dem Norden, bestehend aus Connecticut, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey und New York; dem Bereich Zentrum bis Atlantikküste, bestehend aus Delaware, Maryland, Pennsylvania und Virginia; dem Süden, bestehend aus Florida, Nord- und Südcarolina und Texas; dem Westen, bestehend aus Arizona, Colorado, Nevada und Washington und Kalifornien.

City Living ist die Abteilung für Stadtentwicklung des Unternehmens. Zu den Produkten gehören Traditional Home Building Product und Produkte für das städtisches Leben. Sein traditionelles Heimwerkerprodukt umfasst Einfamilienhäuser, Aufzugs-, Exekutiv-, Immobilien- und Aktiv-Erwachsenen- und altersgerechte Hauslinien.

Der aktuelle realtimekurs der Toll Brothers Aktie beträgt 140 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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