Handeln The Oncology Institute, Inc. - TOI CFD

Über The Oncology Institute Inc.

The Oncology Institute, Inc. (ehemals DFP Healthcare Acquisitions Corp.) ist ein Onkologieunternehmen.

Das Unternehmen verwaltet Onkologiepraxen, die Patienten an etwa 55 Klinikstandorten in acht Märkten und vier Bundesstaaten der Vereinigten Staaten versorgen.

Die von dem Unternehmen verwalteten Kliniken bieten eine Reihe von medizinisch-onkologischen Dienstleistungen an, darunter ärztliche Leistungen, hauseigene Infusionen und Dispenser, Dienstleistungen für klinische Studien, Programme wie ambulante Stammzellentransplantationen und Transfusionen sowie eine 24/7-Patientenbetreuung.

Über das Innovative Clinical Research Institute (ICRI) bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen für klinische Studien und Forschung zugunsten von Krebspatienten an und verwaltet diese.

Die Dienstleistungen des Unternehmens, wie z. B. das Management klinischer Studien, Palliativprogramme und Stammzellentransplantationen, werden von akademischen und tertiären Versorgungseinrichtungen angeboten.

Die verwalteten Kliniken versorgen in erster Linie erwachsene und ältere Krebspatienten in Märkten mit Medicare Advantage (MA) Plänen.

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