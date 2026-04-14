Handeln The OLB Group, Inc. - OLB CFD

Über The OLB Group Inc.

Die OLB Group, Inc. ist ein diversifizierter Fintech-Anbieter von E-Commerce-Händlerdienstleistungen und Bitcoin-Krypto-Mining-Unternehmen.

Die E-Commerce-Plattform des Unternehmens bietet E-Commerce-Dienstleistungen für eine digitale Handelslösung für über 9.500 Händler in allen 50 Staaten. Das Unternehmen ist ein Zahlungsvermittler und E-Commerce-Dienstleister, der Cloud-basierte Händlerdienste für webbasierte und stationäre Organisationen anbietet, indem es eine End-to-End-Lösung für den digitalen Handel bereitstellt, die die Erstellung von Websites, Hosting, Transaktionsverarbeitung und Zahlungsgateway, Auftragsabwicklung, Kundenservice, Outbound-Marketing, Umsatzberichte und Fundraising umfasst.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, DMINT, Inc, beschäftigt sich mit dem Mining von Bitcoin unter Verwendung von Erdgas. Sie verwendet über 1.000 anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC), die auf S19j Pro 96T Mining-Computern basieren.

Das Unternehmen bietet auch E-Commerce-Entwicklung und Beratungsdienste auf Projektbasis an.

Der aktuelle realtimekurs der The OLB Group, Inc. Aktie beträgt 0.4766 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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