Handeln SIIC Environment - BHKsg CFD
Über SIIC Environment Holdings Ltd
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD. ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das in der Wasseraufbereitung, der Behandlung fester Abfälle und anderen umweltbezogenen Geschäften tätig ist. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Bau, Wasseraufbereitung und Wasserversorgung und Abfallverbrennung. Die Haupttätigkeiten des Bausegments umfassen Konstruktion, Montage, Aufbau, Installation und Inbetriebnahme der Wasserversorgung oder Abwasserbehandlungsanlagen/Anlagen für Industrie- und Kommunalobligationen. Das Wasseraufbereitungs- und Wasserversorgungssegment konstruiert, verwaltet und betreibt im Zusammenhang mit der Wasser-Infrastruktur im Rahmen von Vereinbarungen Dienstleistungskonzessionen und betreibt Wasser-relevante Infrastrukturen unter Nicht-Dienstleistungsvereinbarungen. Das Müllverbrennungssegment baut, verwaltet und betreibt die Abfallverbrennung im Zusammenhang mit der Infrastruktur im Rahmen von Dienstleistungslizenzen. Die wichtigsten Tochtergesellschaften sind Huizhou Nanfang, Shenzhen Nanfang, SIIC Weifang und Wuhan Huang-Pi.
Der aktuelle realtimekurs der SIIC Environment Aktie beträgt 0.1808 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A140KC
- ISIN:SG1BI7000000