Handeln Sensient Technologies Corp - SXT CFD
Über Sensient Technologies Corporation
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION ist ein Hersteller und Vermarkter von Farben, Aromen und Düften. Das Unternehmen nutzt Technologien an Standorten auf der ganzen Welt, um spezielle Lebensmittel- und Getränkesysteme, kosmetische und pharmazeutische Systeme, spezielle Tinten und Farben, und andere Sonder- und Feinchemikalien zu entwickeln. Die drei Unternehmenssegmente sind die Flavors & Fragrances Group und die Color Group, die auf einer Produkt- und Dienstleistungsbasis verwaltet werden, und die Asia Pacific Group, die auf geographischer Basis verwaltet wird. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Hersteller. Die Produkte des Unternehmens umfassen Aromen, Geschmacksverstärker und Bionutrient-Produkte; Düfte, Aromachemikalien und essentielle Öle; natürliche Inhaltsstoffe, darunter getrocknetes Gemüse und andere Lebensmittelzutaten; natürliche und synthetische Lebensmittel- und Getränkefarben; kosmetische Farben und Zutaten und pharmazeutische Hilfsstoffe und Zutaten und technische Farben, Spezialtinten und -farben, spezielle Farbstoffe und Pigmente.
Der aktuelle realtimekurs der Sensient Technologies Corp Aktie beträgt 91.47 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:864463
- ISIN:US81725T1007