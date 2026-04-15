Handeln Rapid7, Inc. - RPD CFD

Über Rapid7 Inc

Rapid7, Inc. konzentriert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften auf die Verbesserung der Sicherheit durch Transparenz, Analyse und Automatisierung über seine Insight-Plattform. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Zertifizierungsberatung, Cybersicherheitsaudit, technische Bewertung und andere Sicherheitsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassende Zertifizierungsberatungsdienste an. Die Arbeit des Unternehmens umfasst Gap-Analysen, die Identifizierung des Umfangs, die Ausarbeitung von Richtlinien, die Umsetzung und die interne Revision. Das Sicherheitsaudit der Informationstechnologie (IT) bietet ein umfassendes Verständnis der IT und der erwarteten Umgebung eines Unternehmens. Das Unternehmen bietet eine professionelle technische Bewertung, die eine Kombination aus manuellen Aufgaben und Tool-Ausführungen umfasst, und von der Netzwerkumgebung bis zur Anwendung, um die IT-Umgebung eines Unternehmens zu überprüfen. Die Sonstigen Sicherheitsdienste des Unternehmens bieten eine Reihe von IT-Sicherheitsdiensten in verschiedenen Aspekten, um der Organisation die Ausrichtung an den Geschäftszielen zu erleichtern.

Der aktuelle realtimekurs der Rapid7, Inc. Aktie beträgt 5.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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