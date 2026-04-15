Handeln PPL - PPL CFD

Über PPL Corp

Die PPL Corporation (PPL) ist eine Holdinggesellschaft für Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften in erster Linie in der Erzeugung, dem Transport, der Verteilung und dem Verkauf von Strom sowie der Verteilung und dem Verkauf von Erdgas tätig. Das Unternehmen ist im regulierten Segment von Kentucky und im regulierten Segment von Pennsylvania tätig. Das regulierte Segment in Kentucky umfasst in erster Linie die regulierte Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung durch Louisville Gas and Electric Company und Kentucky Utilities Company (LG&E und KU) sowie die regulierte Verteilung und den Verkauf von Erdgas durch LG&E. Das Segment Pennsylvania Regulated besteht aus der PPL Electric Utilities Corporation (PPL Electric), einem regulierten öffentlichen Versorgungsunternehmen, das in der Verteilung und Übertragung von Strom tätig ist. PPL Electric beliefert Kunden in den Bezirken im Osten und im Zentrum Pennsylvanias mit Strom. Das Unternehmen liefert auch Strom an Einzelhandelskunden.

Der aktuelle realtimekurs der PPL Aktie beträgt 39.28 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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