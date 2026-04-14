Handeln Nucor - NUE CFD
Über Nucor Corporation
Die Nucor Corporation konzentriert sich auf die Herstellung von Stahl und Stahlprodukten, die direkt reduziertes Eisen für den Einsatz in ihren Stahlwerken produzieren. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Stahlwerke, Stahlerzeugnisse und Rohmaterialien. Das Segment Steel Mills produziert Stahlbleche (warmgewalzt, kaltgewalzt und verzinkt), Grobbleche, Trägerzuschnitte, H-Pfähle und Spundwände, Stabstahl, Vorblöcke, Knüppel, Betonstahl, Stabstahl und Spezialstahl in Sonderqualität. Das Segment Stahlerzeugnisse produziert Stahlhohlprofile, Elektroinstallationsrohre, Stahlregale, Stahlträger und -balken, Stahldecks, Betonstahl, kaltgefertigten Stahl, Stahlbefestigungselemente, Metallbausysteme, Stahlgitter und Streckmetall sowie Draht und Drahtgewebe. Das Segment Rohstoffe produziert direkt reduziertes Eisen, vermittelt Eisen- und Nichteisenmetalle, Roheisen, heißes brikettiertes Eisen und direkt reduziertes Eisen, liefert Ferrolegierungen und verarbeitet Eisen- und Nichteisenmetallschrott.
Der aktuelle realtimekurs der Nucor Aktie beträgt 190.24 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:851918
- ISIN:US6703461052