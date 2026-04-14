Handeln New Fortress Energy - NFE CFD

Über New Fortress Energy

New Fortress Energy Inc. ist ein integriertes Gas-zu-Strom-Infrastrukturunternehmen, das Energie- und Entwicklungsdienstleistungen anbietet.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Terminals und Infrastruktur und Schiffe.

Das Segment Terminals und Infrastruktur umfasst die gesamte Produktions- und Lieferkette von der Erdgasbeschaffung und -verflüssigung bis hin zu Logistik, Verschiffung, Anlagen und Umwandlung oder Entwicklung von erdgasbefeuerter Stromerzeugung. Zu diesem Segment gehören alle Terminalaktivitäten in Jamaika, Puerto Rico und Brasilien, einschließlich der Beteiligung am Kraftwerk Sergipe.

Das Segment Schiffe umfasst alle Schiffe, die im Rahmen von Langzeit- oder Spotvereinbarungen an Kunden vermietet werden, einschließlich der 25-jährigen Charter der Nanook mit Centrais Eletricas de Sergipe S.A. (CELSE). Die Beteiligung des Unternehmens an Hilli LLC, dem Eigentümer und Betreiber der Hilli, ist ebenfalls in diesem Segment enthalten.

Der aktuelle realtimekurs der New Fortress Energy Aktie beträgt 0.59 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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