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Über Mitsui & Co Ltd

Mitsui & Co. Ltd. ist eine allgemeine Handelsgesellschaft. Das Unternehmen ist in sieben Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Stahlprodukte bietet Infrastrukturstähle, Fahrzeugteile, Energiestähle und andere an.

Das Segment Metallrohstoffe umfasst Eisenerz, Kohle, Kupfer, Nickel, Aluminium und andere. Das Segment Maschinen und Infrastruktur bietet Produkte und Dienstleistungen wie Strom, Meeresenergie, Gasversorgung, Wasser, Logistik und andere.

Das Segment Chemikalien umfasst petrochemische Rohstoffe und Produkte, anorganische Rohstoffe und Produkte, landwirtschaftliche Materialien. Das Segment Energie umfasst Öl, Erdgas, Erdölprodukte, Umwelt und Energie der nächsten Generation.

Das Segment Lifestyle Industrie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lebensmittel, Textilien, Gesundheitswesen und Outsourcing an. Das Segment Next Generation and Function Promotion entwickelt Geschäfte in den Bereichen Vermögensverwaltung, Leasing, Versicherungen, Buyout-Investitionen und andere.

Der aktuelle realtimekurs der Mitsui & Co., Ltd. Aktie beträgt 6114.97 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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