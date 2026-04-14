Handeln Lufax Holding Ltd - LU CFD

Über Lufax Holding Ltd - ADR

Lufax Holding Ltd ist eine Holdinggesellschaft, die eine Plattform für persönliche Finanzdienstleistungen in China betreibt.

Das Unternehmen ist in zwei Hauptgeschäftsbereichen tätig: Kreditvergabe an Privatkunden und Vermögensverwaltung.

Das Geschäft mit Privatkundenkrediten ist auf die Vergabe von Privatkrediten an Kleinunternehmer und Angestellte ausgerichtet.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft bietet über seine Online-Plattform entsprechende Dienstleistungen für die Mittelschicht und die wohlhabende Bevölkerung an.

Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über seine Tochtergesellschaften.

Der aktuelle realtimekurs der Lufax Holding Ltd Aktie beträgt 1.974 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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