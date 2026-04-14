Handeln Lamb Weston Holdings, Inc. - LW CFD

Über Lamb Weston Holdings Inc

Lamb Weston Holdings, Inc. (Lamb Weston), ist ein Lieferant von Tiefkühlkartoffeln, Süßkartoffeln, Vorspeisen und Gemüseprodukten für Restaurants und Einzelhändler auf der ganzen Welt.

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören die Segmente Global, Gastronomie, Einzelhandel und Sonstiges.

Das Segment Global umfasst Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Lamb Weston mit Restaurantkunden großer Ketten, unabhängig davon, ob diese Ergebnisse in den Vereinigten Staaten oder im Ausland erzielt werden, sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit Einzelhandels- und Gastronomiekunden außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas.

Das Segment Gastronomie umfasst den Verkauf an eine Reihe von Kunden der Gastronomie in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Das Berichtssegment Einzelhandel umfasst die Umsätze mit Lebensmittel-, Massen-, Club- und Fachhändlern, hauptsächlich in den USA.

Das Segment Sonstige beinhaltet die Aktivitäten des Tiefkühlgemüsegeschäfts von Lamb Weston. Dazu gehören auch die Aktivitäten aus dem Milchgeschäft von Lamb Weston.

Der aktuelle realtimekurs der Lamb Weston Holdings, Inc. Aktie beträgt 42.74 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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