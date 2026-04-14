Handeln Laboratory Corprtn Of Amer Holdings - LH CFD

Über Laboratory Corp. of America Holdings

LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ist ein medizinisches Diagnostikunternehmen. Zusammen mit den Tochtergesellschaften ist das Unternehmen für die Bereitstellung von klinischen Labor-Dienstleistungen und die Entwicklungsförderung von Arzneimitteln verantwortlich.

Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: LabCorp Diagnostics (LCD) und Covance Drug Development (CDD). Das Segment LCD des Unternehmens ist ein unabhängiges klinisches Laborunternehmen, das aus einem Netzwerk von ca. 40 Primärlaboratorien und ca. 1.700 Zentren für Patientenservice (patient service centers, PSC) besteht. Hinzu kommt ein Netzwerk von Tochterunternehmen und STAT-Laboratorien, die eine Auswahl an routinemäßigen und häufig angeforderten Tests anbieten.

LCD bietet eine Auswahl von über 4.700 Tests, wie zum Beispiel Blutchemieanalysen, Urinkontrollen, Blutbildkontrollen und Schilddrüsenfunktionstests.

Das Segment CDD bietet Dienstleistungen für die Entwicklungsförderung von Arzneimitteln und stellt weltweit vor allem für Pharma- und Biotechnologieunternehmen eine Reihe von Lösungen für die Entwicklungsförderung von Arzneimitteln zur Verfügung.

Der aktuelle realtimekurs der Laboratory Corprtn Of Amer Holdings Aktie beträgt 267.15 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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