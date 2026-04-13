Handeln USA TODAY Co Inc - TDAY CFD
Über Gannett Co Inc
New Media Investment Group Inc. ist eine Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft besitzt, betreibt und investiert in lokale Medienwerte. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Eastern US Publishing, Central US Publishing, Western US Publishing und BridgeTower. Sie konzentriert sich auf den Besitz und den Erwerb von lokalen Medien-Assets in kleinen bis mittelgroßen Märkten. Sie ist ein Herausgeber von lokalen Zeitungen und verwandten Publikationen. Zum 1. Juli 2018 war sie in über 570 Märkten in 37 US-Bundesstaaten tätig. Zum 25. Dezember 2016 umfassten ihre Produkte 631 lokale gedruckte Veröffentlichungen, 538 Websites und zwei Gelbe-Seiten-Verzeichnisse. Ihr Verzeichnisportfolio umfasst Surewest Directories in und um Sacramento, Kalifornien, hauptsächlich in Roseville, Kalifornien. Das Roseville-Verzeichnis dient der lokalen Roseville-Gemeinschaft. Es besitzt auch zusätzliche Verzeichnis in Mt. Shasta, Kalifornien. Propel ist die Unternehmensdienstleistungen-Produktlinie mit digitalen Produkten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Der aktuelle realtimekurs der USA TODAY Co Inc Aktie beträgt 7 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2PVRP
- ISIN:US36472T1097