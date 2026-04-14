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Über Fresenius SE & Co KGaA

Fresenius SE & Co. KGaA ist ein in Deutschland ansässiger Gesundheitskonzern. Es betreibt über vier Unternehmensbereiche.

Fresenius Medical Care betreibt ein globales Netzwerk von Dialysekliniken zur Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenversagen. Es bietet auch Dialysatoren, Dialysegeräte und Dialysemedikamente.

Fresenius Kabi ist auf intravenös verabreichte generische Arzneimittel (IV-Arzneimittel), klinische Ernährung und Infusionstherapien spezialisiert. Es beliefert Krankenhäuser auch mit medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.

Fresenius Helios ist ein privater Krankenhausbetreiber mit über 130 Einrichtungen in Deutschland, darunter Akutkrankenhäuser und Rehabilitationskliniken und, über Quironsalud, mehr als 80 Krankenhäuser und ambulante Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement in Spanien.

Fresenius realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen, von der Entwicklung und schlüsselfertigen Errichtung bis zur Instandhaltung und Gesamtbetriebsführung.

Der aktuelle realtimekurs der Fresenius SE & Co KGaA Aktie beträgt 44.44 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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