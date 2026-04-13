Handeln Elementis PLC - ELM CFD
Über Elementis plc
ELEMENTIS PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Spezialchemieunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialprodukte und Chrom. Das Segment Spezialprodukte bietet funktionelle Additive für die Beschichtungs-, Körperpflege- und Energiemärkte. Es bietet rheologische Additive und Modifikatoren, Hochleistungsdispergiermittel, Organotone und Farbstoffe, Entschäumer und Koaleszenzmittel, Netz- und Gleitmittel, Loanolin und andere natürliche Ölderivate, Fließ- und Verlaufsadditive, andere Spezialadditive und Harze. Das Chromsegment ist ein Hersteller von Chromchemikalien, wie Natriumdichromat, Chromoxid, Chromsäure und flüssigem Chromsulfat, die in Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtlegierungen, Holzbehandlung und Lederherstellung verwendet werden.
Der aktuelle realtimekurs der Elementis PLC Aktie beträgt 1.5864 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:912541
- ISIN:GB0002418548