Handeln Diasorin SPA - DIAm CFD
Über DiaSorin SpA
DiaSorin S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung, Entwicklung und Produktion von gewerblichen Reagenz-Kits für die in-vitro-Diagnostik. Das Unternehmen entwickelt und produziert Reagenzien für die in-vitro-Diagnostik und fertigt Produkte für die Bereiche Infektionskrankheiten, Hepatitis, Endokrinologie, Knochen- und Mineralstoffwechsel, Krebs, Hirnverletzung, Herzkranke, therapeutische Arzneimittelüberwachung und Autoimmunität. Die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft teilen sich auf zwei Märkte auf: Der Immundiagnostik-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Immunoreagenz-Kits, die auf drei Techniken basieren: Chemilumineszenz (CLIA), Kolorimetrie (ELISA) und Radioimmunometrie (RIA). Der Molekulardiagnostik-Markt beliefert Endlaboratorien mit einem automatisierten Ergebnis zur Durchführung der drei Schritte für das endgültige Diagnoseergebnis, einschließlich Nukleinsäuren-Extraktion, Amplifikation und Diagnose. Es betreibt über das ELISA Immundiagnostik-Geschäftsportfolio.
Der aktuelle realtimekurs der Diasorin SPA Aktie beträgt 60.77 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0MTB2
- ISIN:IT0003492391