Handeln Del Monte Pac - D03sg CFD

Über Del Monte Pacific Limited

Del Monte Pacific Limited ist eine in Singapur ansässige Investment-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig. Zu seinen Segmenten gehören verpacktes Obst und Gemüse, das den Verkauf von verarbeiteten Obst- und Gemüseprodukten unter den Marken Del Monte und S&W sowie Käuferetiketten umfasst; Getränke, die den Verkauf von Ananassaft in Dosen, Saftgetränken in verschiedenen Geschmacksrichtungen in Dosen-, Tetra- und Polyethylenterephthalat (PET)-Verpackungen sowie Ananassaftkonzentrat umfassen; Kulinarisches, das den Verkauf von verpackten Produkten auf Tomatenbasis wie Ketchup, Tomatensauce, Pastasauce, Rezeptsauce, Pizzasauce, Nudeln, Brühe und Würzmittel unter den vier Marken Del Monte, S&W, College Inn und Contadin umfasst, und Frisches Obst und Sonstiges, das den Verkauf von frischen Ananas der Marke S&W im asiatisch-pazifischen Raum und von frischen Ananas mit oder ohne Käuferlabel in Asien sowie den Verkauf von Rindern auf den Philippinen umfasst. Das Unternehmen ist in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Del Monte Pac Aktie beträgt 0.0849 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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