Handeln Darling Ingredients Inc - DAR CFD
Über Darling Ingredients Inc
DARLING INGREDIENTS INC., vormals Darling International Inc., ist ein Entwickler und Hersteller von nachhaltigen natürlichen Inhaltsstoffen aus essbaren und nicht essbaren Bionährstoffen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Zutaten und Speziallösungen für Kunden in der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Pharma-, Futter-, Brennstoff-, Bioenergie- und Düngemittelindustrie. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Feed Ingredients, wozu die Geschäftsbereiche essbare und nicht essbare tierische Nebenprodukte, Backwaren und Häute zählen; Food Ingredients, wozu die Geschäftsbereiche Gelatine, Därme und Speisefette zählen und Fuel Ingredients, wozu die Geschäftsbereiche Biokraftstoff und Bioenergie zählen. Das Unternehmen recycelt tierische Nebenproduktströme in nutzbare und Spezialinhaltsstoffe, wie Gelatine, Talg, Fette mit Futtermittelqualität, Fleisch- und Knochenmehl, Geflügelmehl, Altspeisefett, alternative Brennstoffe, grüne Energie, Naturdärme und Häute. Das Unternehmen bereitet auch Altspeiseöl sowie Reststoffe aus Industriebäckereien auf und wandelt sie in Futtermittel- und Kraftstoffzutaten um.
Der aktuelle realtimekurs der Darling Ingredients Inc Aktie beträgt 61.11 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:895117
- ISIN:US2372661015