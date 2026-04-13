Handeln Cooper - COO CFD

Über Cooper Companies Inc

The Cooper Companies, Inc. ist ein globaler Hersteller von medizinischen Geräten. Das Unternehmen verfügt über zwei Geschäftsbereiche: CooperVision, Inc. (CooperVision) und CooperSurgical, Inc. (CooperSurgical).

CooperVision entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von weichen Kontaktlinsen zur Sehkorrektur. CooperVision entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Kontaktlinsen für den einmaligen Gebrauch, zwei Wochen und Monatslinsen. CooperVision bietet drei Hauptregionen an: Amerika; Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik. CooperVision bietet sphärische, asphärische, torische, multifokale und torische Multifokallinsenprodukte in verschiedenen Modalitäten an. Die Produkte von CooperVision werden hauptsächlich in den Werken in Großbritannien, Puerto Rico, Ungarn, Costa Rica und New York hergestellt.

CooperSurgical bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit von Familien durch ein Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zu fördern, die sich auf die Gesundheit, Fruchtbarkeit und Diagnostik von Frauen konzentrieren.

Der aktuelle realtimekurs der Cooper Aktie beträgt 71.29 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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