Handeln Chesapeake Utilities Corp - CPK CFD
Über Chesapeake Utilities Corporation
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION ist ein Energieunternehmen. Das Unternehmen ist durch seine betrieblichen Abteilungen und Tochtergesellschaften mit regulierten und nicht regulierten Energieunternehmen tätig. Es bietet den Vertrieb und den Transport von Erdgas und Erdgasversorgung, Erfassung und Verarbeitung, Stromverteilung und Propan-Vertriebsservice an. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Regulierte und Nicht regulierte Energie. Das Segment Regulierte Energie beinhaltet den Vertrieb von Erdgas, den Transport von Erdgas und elektrische Verteilungsprozesse. Das Segment Nicht regulierte Energie beinhaltet den Propangas-Vertrieb, Propangas-Großhandel-Marketing, Erdgas-Marketing und Erdgasversorgung, Sammlungs- und Verarbeitungsdienstleistungen, die in Bezug auf Preise und Leistungen nicht geregelt sind. Zum Segment Nicht regulierte Energie gehören auch andere nichtregulierte Energiedienstleistungen wie energienaher Warenvertrieb und Heizung, Lüftung und Klimaanlagen-Klempnerarbeiten und elektrische Dienstleistungen.
Der aktuelle realtimekurs der Chesapeake Utilities Corp Aktie beträgt 127.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:899500
- ISIN:US1653031088