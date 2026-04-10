Handeln Brenntag AG - BNR CFD

Über Brenntag SE

Brenntag AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das im Bereich Chemiedistribution tätig ist. Es bietet Business-to-Business-Vertriebslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien.

Das Unternehmen kauft und lagert große Mengen an Industrie- und Spezialchemikalien und verpackt sie in kleinere Mengen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zusätzliche Dienstleistungen an, darunter Lieferung, Produktmischung, Mischen, Umpacken, Mikronisierung und Feinmahlung, Bestandsmanagement und Fassrücknahme sowie technische und labortechnische Dienstleistungen für Spezialchemikalien.

Das Unternehmen bietet seine Produkte einer Reihe von Marktbranchen an, wie Klebstoffe, Farben, Öl und Gas, Lebensmittel, Wasseraufbereitung, Körperpflege und Pharmazeutika.

Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in Europa, Nord- und Lateinamerika sowie in der Region Asien-Pazifik.

Der aktuelle realtimekurs der Brenntag AG Aktie beträgt 58.88 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: PLx Pharma Inc., Evoke Pharma, Inc., Millicom International Cellular SDR, iShares Trust - iShares MBS ETF, SCYNEXIS, Inc. und Great Southern Bancorp. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.