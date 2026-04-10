Handeln Basf SE - BASd CFD

Über BASF SE

Die BASF SE ist ein Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Chemie, Veredlungsprodukte, Funktionelle Materialien und Lösungen, Landwirtschaftliche Lösungen und Öl & Gas.

Das Segment Chemie umfasst die Bereiche Petrochemie, Monomere und Zwischenprodukte. Das Sortiment reicht von Lösungsmitteln, Weichmachern und Großserien-Monomere bis hin zu Leimen und Elektronikchemikalien sowie Rohstoffen für Waschmittel, Kunststoffen, Textilfasern, Farben und Lacke, Pflanzenschutz und Medikamenten.

Das Segment Veredelungsprodukte besteht aus den Unternehmensbereichen Dispersionen & Pigmente, Pflege-Chemikalien, Ernährung und Gesundheit und Veredelungschemikalien.

Das Segment funktionelle Materialien und Lösungen besteht aus den Unternehmensbereichen Bauchemikalien, Beschichtungen und Veredelungsmaterialien.

Das Segment Landwirtschaftliche Lösungen besteht aus dem Unternehmensbereich Pflanzenschutz.

Der Unternehmensbereich Öl & Gas ist im Bereich Exploration und Produktion tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Basf SE Aktie beträgt 54.87 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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