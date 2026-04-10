Handeln Sunbelt Rentals Holdings Inc - SUNB CFD

Über Ashtead Group plc

ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY ist ein Gerätevermietungsunternehmen.

Das Unternehmen vermietet eine Reihe von Bau- und Industriegeräten in den unterschiedlichsten Anwendungen an einen vielfältigen Kundenstamm.

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Sunbelt und A-Plant.

Das Unternehmen operiert in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada.

Das Unternehmen betreibt etwa 550 Läden in über 40 Staaten in den Vereinigten Staaten und mehr als 10 Läden in Kanada.

Mit der Ausrüstung des Unternehmens lässt sich heben, antreiben, generieren, beleuchten, bewegen, graben, verdichten, bohren, abstützen, zugreifen, schrubben, pumpen, leiten, heizen und lüften.

Die Firma vermietet auf kurzfristiger Basis.

Es verkauft alte Geräte auf dem Gebrauchtgeräte-Markt.

Die Mietgeräteflotte des Unternehmens reicht von kleinen Handwerkzeugen bis zu verschiedenen Baumaschinen.

Es bietet Mietlösungen für die Märkte Bau von Nichtwohngebäuden, Objektmanagement, Katastrophenhilfe, Event-Management, Klimakontrolle, Gerüstbau und Verkehrsmanagement.

Der aktuelle realtimekurs der Sunbelt Rentals Holdings Inc Aktie beträgt 49.55 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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