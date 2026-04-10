Handeln Acea SPA - ACE CFD

Über ACEA SpA

Acea S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen im Versorgungssektor. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Produktion, Verkauf und Vertrieb von Strom sowie Umwelt- und Wasserdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über fünf Unternehmensbereiche. Die Wassersparte speichert, kauft, transportiert und verteilt Trinkwasser und verwaltet zudem ein Kanalnetz und führt die Abwasserreinigung durch. Die Energiesparte kümmert sich um Stromübertragung und -verteilung. Die Netzsparte verfügt über eigene Aquädukte und ein Wasserleitungsnetz, um den gesamten Wasserkreislauf zu ermöglichen. Die Umweltsparte bietet Labor-, Forschungs- und Beratungsdienstleistungen sowie damit verbundene Dienstleistungen für Umweltschutz- und Steuerungsfunktionen in der Wasserwirtschaft. Der Unternehmensbereich Sonstige Dienstleistungen entwirft und bewirtschaftet öffentliche Beleuchtungssysteme für Straßen, Museen, Denkmäler und archäologische Stätten. Diese Sparte ist vor allem in Rom und anderen Gemeinden in der Region Latium tätig. Zum 31. Dezember 2013 war die Stadt Rom der Großaktionär des Unternehmens.

Der aktuelle realtimekurs der Acea SPA Aktie beträgt 23.77 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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