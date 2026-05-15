StartseiteMärkteIndizesVolatility Index Future

Handeln Volatility Index Future - VXN2026 CFD

22.020%
The chart shows the VXN2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 22.02, a high of 21.86, and a low of 21.69.
Verkaufen

21.84

Kaufen

22.02

0.18
Niedrig: 21.69Hoch: 21.86
Verkäufer:
50%
Käufer:
50%
Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
Trading-Bedingungen
Typ
Dieser Finanzmarkt steht für das CFD-Trading zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über:CFDs
CFD
Spread0.18
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.01096 %
(-$1.10)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$10,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~$9,000.00

-0.01096%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.01096 %
(-$1.10)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$10,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~$9,000.00

-0.01096%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungUSD
Mind.-Handelsmenge1
Margin10.00%
Börse
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
0.1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Handeln Volatility Index Future - VXN2026 CFD

The CBOE Volatility (VIX) Index, works as a popular means to find out the expected market’s volatility based on the options of the S&P 500 index. The VIX stock market index is published and calculated by the Chicago Board Options Exchange (CBOE). Colloquially, the index is often called the ‘fear index’. Founded in 1986, the current VIX index forms the expectation of stock market volatility for the near future. It quotes the calculated annualised change in the S&P 500 index for the following 30 days.

Settlement is determined by the Special Opening Quotation of the Volatility Index, as reported by CBOE on the expiry date shown, adjusted for spread.

Expiry Time: 09:00 Eastern Time

Neueste Indizes-Artikel

Wall Street Schild, New York
US 500 Prognose: US-Israel-Konflikt, Öl über 81 $
Der US 500 spiegelt die breiteren Aktienmärkte wider, einschließlich geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, Ölpreisen über 81 $ und anhaltender Unsicherheit bezüglich der Federal-Reserve-Politik. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
11:50, 5 März 2026
DAX-Index auf einem digitalen Bildschirm angezeigt.
DAX Prognose: US-Iran-Angriffe, Sorgen um Ölversorgung
DAX (DE40) und wird inmitten einer breiteren europäischen Aktienschwäche nach Berichten über US- und israelische Angriffe auf den Iran sowie steigenden Energieversorgungssorgen gehandelt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
11:41, 5 März 2026
US Wall Street 30 Prognose
US Wall Street 30 Prognose: Spannungen im Nahen Osten, steigender VIX
Der US Wall Street 30 notiert inmitten erhöhter Risikoaversion, da Spannungen im Nahen Osten die Öl- und Goldpreise steigen lassen und Volatilitätsmaße wie den VIX nach oben treiben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
15:53, 3 März 2026
Ausblick DAX und Wall Street: NFPs und Berichtssaison als Höhepunkte
Ausblick ATX, DAX und Wall Street: NFPs und Berichtssaison als Höhepunkte
In der neuen Handelswoche dürften Anleger aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten blicken.
13:14, 6 November 2025

Nutzerfeedback und Bewertungen

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

4.8
Bewertungen
4.7
Bewertungen
4.7
4.6

Drei Schritte für den Einstieg

1. Erstellen Sie Ihr Konto (vorbehaltlich der Eignung)2. Zahlen Sie zu Ihren Bedingungen ein3. Traden Sie, wenn Sie bereit sind