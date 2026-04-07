أفضل مؤشرات الزخم للمتداول المحترف

ما هي الأنواع المختلفة لمؤشرات الزخم؟

يمكن تصنيف مؤشرات الزخم بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين، لكل منهما دورها الاستراتيجي في التحليل: المؤشرات القائدة والمؤشرات التابعة. تهدف المؤشرات القائدة إلى توفير إشارات مبكرة حول الانعكاسات السعرية المحتملة قبل حدوثها الفعلي. أما المؤشرات التابعة، فتُستخدم بشكل أساسي لتأكيد الاتجاهات التي تشكلت بالفعل في السوق وتحديد قوة استمرارها. العديد من مؤشرات الزخم هي عبارة عن مذبذبات (Oscillators) بطبيعتها، تتأرجح ضمن نطاق محدد (مثل بين 0 و 100) أو حول مستوى صفري، بهدف تسليط الضوء على مستويات القوة أو الضعف النسبي في حركة السعر وتحديد مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي المحتملة.

مؤشرات الزخم القائدة

تحاول المؤشرات القائدة استشراف تحركات الأسعار المستقبلية من خلال تحديد الوقت الذي يصبح فيه الأصل المالي في حالة تشبّع شرائي أو تشبّع بيعي – فهي تساعد المتداولين على توقع انعكاسات الاتجاه قبل أن تحدث وتتجسد بشكل كامل على الرسم البياني.

مؤشر القوة النسبية(RSI) يقيس حجم وسرعة التغيرات السعرية الأخيرة على مقياس يتراوح من 0 إلى 100. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 70 إلى أن الأصل قد وصل إلى حالة تشبّع شرائي، وبالتالي قد يواجه تراجعًا سعريًا تصحيحيًا. أما القراءة التي تقل عن مستوى 30 فتشير إلى أن الأصل قد وصل إلى حالة تشبّع بيعي، مما قد ينذر بارتفاع محتمل للسعر.

المذبذب العشوائي يقارن سعر إغلاق الأصل الحالي بنطاقه السعري (أعلى قمة وأدنى قاع) خلال فترة زمنية محددة، غالبًا ما يتم تعيينها على 14 فترة. يتحرك المذبذب العشوائي أيضًا بين مستويي 0 و 100، حيث تشير القيم التي تتجاوز 80 إلى ظروف التشبّع الشرائي، بينما تشير القيم التي تقل عن 20 إلى ظروف التشبّع البيعي. يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاه من خلال رصد التقاطعات بين خطي %K و %D المكونين له.

مؤشر ويليامز للنسبة المئوية (%R Williams) يقيس مدى قرب سعر الإغلاق الحالي للأصل من أعلى قمة وصل إليها ضمن نطاقه السعري خلال فترة زمنية محددة. يتأرجح هذا المؤشر بين مستويي -100 (يمثل أدنى نقطة في النطاق) و 0 (يمثل أعلى نقطة في النطاق). تشير القراءات التي تتجاوز مستوى -20 إلى أن الأصل قد يكون في حالة تشبّع شرائي، بينما تشير القراءات التي تقل عن مستوى -80 إلى أنه قد يكون في حالة تشبّع بيعي.

مؤشرات الزخم التابعة

تعمل على تأكيد الاتجاهات السعرية بعد أن تكون قد تشكلت بالفعل وبدأت في الظهور على الرسم البياني. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على التحقق مما إذا كان الاتجاه الحالي يتمتع بزخم قوي يدعم استمراره، أم أنه بدأ في الضعف وينذر بقرب تلاشيه.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (ماكد - MACD)يتكون من خط الماكد، وخط الإشارة، بالإضافة إلى المدرج التكراري (Histogram). عندما يتقاطع خط الماكد صعودًا فوق خط الإشارة، يُعتبر ذلك إشارة على وجود زخم صعودي. وعندما يتقاطع أسفله، يُعتبر ذلك إشارة على وجود زخم هبوطي. وفي الوقت نفسه، يشير المدرج التكراري للماكد إلى قوة الزخم من خلال عرض المسافة بين هذين الخطين؛ فكلما اتسعت المسافة، كان الزخم أقوى.

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) يقيس قوة الاتجاه السائد، وغالبًا ما يُستخدم بالاقتران مع خطي المؤشر الاتجاهي (DI+ و DI-) لتحديد اتجاه الحركة السعرية. يتراوح مؤشر ADX بين 0 و 100، حيث تشير القيم التي تتجاوز 25 عادةً إلى وجود اتجاه قوي، بينما تشير القيم التي تقل عن 20 إلى وجود اتجاه ضعيف أو حركة عرضية.

مؤشر الزخم (MOM)يقوم بحساب الفرق بين أحدث سعر إغلاق وسعر إغلاق سابق خلال فترة زمنية محددة. إذا كانت قيمة مؤشر الزخم أعلى من الصفر، فهذا يشير إلى وجود زخم صعودي. أما إذا كانت أقل من الصفر، فهذا يشير إلى وجود زخم هبوطي. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر MOM لتأكيد ما إذا كان الأصل يكتسب قوة أم يفقدها ضمن اتجاهه الحالي.

مؤشرات الزخم وتطبيقاتها في تداول الأسهم

تُستخدم مؤشرات الزخم على نطاق واسع في تحليل أسواق الأسهم لتحديد ما إذا كان سهم معين يكتسب زخمًا صعوديًا أم يفقد قوته ويبدأ في التراجع.

يُعد كل من مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) من الأدوات التي يكثر استخدامها في تداول الأسهم للكشف عن قوة الاتجاه، بينما يتميز مؤشر القوة النسبية بقدرته على تحديد حالات التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي بشكل خاص.

مؤشر معدل التغير (ROC) يُستخدم في حساب النسبة المئوية للتغير في السعر من خلال مقارنة السعر الحالي بسعر سابق خلال فترة محددة. يشير ارتفاع مؤشر ROC إلى تزايد الزخم، بينما يشير انخفاضه إلى ضعف الزخم.

مؤشر الزخم لسهم eBay كمثال تطبيقي

عند الإشارة إلى "مؤشر الزخم لسهم eBay"، فإن المقصود هو تطبيق أدوات التحليل الفني القياسية (مثل المذكورة أعلاه) لتحليل تحركات سعر سهم شركة eBay. يستخدم المتداولون مؤشرات مثل RSI أو MACD أو ADX لتقييم زخم سهم eBay بنفس الطريقة التي يقيمون بها أي سهم آخر. لا توجد نماذج مخصصة أو خوارزميات خاصة بشركة eBay في هذا السياق، بل هي مؤشرات فنية شائعة الاستخدام يتم تطبيقها على بيانات سهم eBay.

