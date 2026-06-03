ما هي العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم؟

تتربع على عرش العملات الأكثر تداولاً في العالم عملات قليلة تهيمن على المشهد، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي (USD)، يليه اليورو (EUR)، ثم الين الياباني (JPY)، والجنيه الإسترليني (GBP). تستحوذ هذه العملات على النصيب الأكبر من تداولات سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) العالمي، وذلك بفضل ما تتمتع به من استقرار وسيولة وتأثير واسع في الأسواق الدولية. وتلعب كل عملة من هذه العملات دورًا فريدًا، وغالبًا ما تتأثر بسياسات بنوكها المركزية المعنية، والأوضاع الاقتصادية السائدة، وديناميكيات التجارة العالمية.

في سياق هذا الدليل، سنسلط الضوء على قائمة العملات العشر الأبرز، ونستكشف الأسباب الكامنة وراء تداول كل منها على هذا النطاق الواسع، ونتعرف على أزواج العملات الرئيسية التي تشكلها، بالإضافة إلى العوامل الجوهرية التي تجعل منها لاعبين أساسيين لا غنى عنهم في ساحة سوق الصرف الأجنبي. وتستند جميع الإحصاءات المستخدمة أدناه إلى أحدث تقرير ثلاثي السنوات صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) لعام 2022، والذي يُعتبر على نطاق واسع المصدر الرئيسي والأكثر موثوقية لمثل هذه البيانات.

يُظهر المخطط البياني أدناه العملات الأكثر تداولاً في العالم وفقًا لهذه البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن النسب المئوية تصل في مجموعها إلى 200%، نظرًا لطبيعة تداول العملات التي تتم دائمًا في شكل أزواج.

الدولار الأمريكي (USD)

يتربع الدولار الأمريكي على قمة هرم العملات العالمية من حيث حجم التداول، بمتوسط حجم تداول يومي بلغ 6.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. ويعكس هذا الحجم الهائل دوره المحوري في ما يقرب من 88% من إجمالي معاملات الصرف الأجنبي العالمية، مما يؤكد هيمنة الدولار المطلقة على التمويل الدولي. وتمنحه مكانته كعملة احتياطية رئيسية في العالم سيولة واستقرارًا فريدين، ليكون بمثابة المرساة لأزواج العملات الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، والدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD). وغالبًا ما تتأثر تحركات الدولار بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية، وسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والأحداث الدولية، لا سيما وأن العديد من السلع الأولية، بما في ذلك النفط والذهب، يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

اليورو (EUR)

شهد اليورو متوسط حجم تداول يومي بلغ 2.29 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. وباعتباره العملة الموحدة لعشرين دولة أوروبية، يحتل اليورو المرتبة الثانية بين العملات الأكثر تداولاً على مستوى العالم. وتتشكل قيمة اليورو بفعل سياسات البنك المركزي الأوروبي (ECB)، والأوضاع الاقتصادية داخل منطقة اليورو، بالإضافة إلى عوامل سياسية متنوعة. ويتمتع اليورو بسيولة عالية وتأثير كبير، ويُعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) زوج التداول الرئيسي له، وهو أحد أكثر الأزواج نشاطًا في السوق، ويعمل كمقياس رئيسي لقوة اليورو في مواجهة الدولار.

الين الياباني (JPY)

يحتل الين الياباني المرتبة الثالثة بين العملات الأكثر تداولاً، بمتوسط حجم تداول يومي بلغ 1.25 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. ويُعد الين العملة الأكثر تداولاً في آسيا ورمزًا للاستقرار في الأسواق العالمية. وتجعل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان الين عملة محورية في "تجارة المناقلة" لتحقيق عوائد من الفروقات بين أسعار الفائدة، حيث يقترض المستثمرون الين للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى. وتتأثر قيمته بشكل كبير بسياسات بنك اليابان (BoJ)، والبيانات الاقتصادية اليابانية، والاقتصاد الإقليمي في آسيا. ويظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) واحدًا من أكثر أزواج العملات تداولًا على مستوى العالم.

الجنيه الإسترليني (GBP)

شهد الجنيه الإسترليني متوسط حجم تداول يومي بلغ 968 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يجعله رابع أكثر العملات تداولاً. وغالبًا ما يُطلق عليه "الإسترليني"، وهو أحد أقدم العملات وأكثرها تداولاً بشكل متكرر. ويشتهر الجنيه الإسترليني بتقلبه، وهو حساس للأحداث الخاصة بالمملكة المتحدة، بدءًا من تغييرات سياسة بنك إنجلترا (BoE) إلى البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية، بما في ذلك تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت). ويُعد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)، أو ما يُعرف بـ "الكابل"، زوجًا شائعًا وغالبًا ما يكون شديد التقلب، ويحظى بمراقبة وثيقة نظرًا لتحركاته السعرية الحادة.

الدولار الكندي (CAD)

سجل الدولار الكندي، المعروف بلقب "اللوني"، حجم تداول يومي قارب 526 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وترتبط هذه العملة ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، نظرًا لمكانة كندا كأحد كبار مصدري النفط في العالم. ويميل الدولار الكندي إلى تتبع اتجاهات أسعار النفط الخام، مما يجعله جذابًا للمتداولين الذين يركزون على أسواق السلع الأولية. كما تؤثر سياسات بنك كندا (BoC)، والبيانات الاقتصادية الكندية، والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة على قيمة الدولار الكندي. ويُعد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) من بين أزواج العملات الأكثر تداولاً، مما يعكس العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا.

الدولار الأسترالي (AUD)

شهد الدولار الأسترالي متوسط حجم تداول يومي بلغ 478 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وهو عملة مرتبطة بالسلع، تتأثر بشكل كبير بصادرات أستراليا من المواد الخام مثل خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي. ويحظى بشعبية بين المتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من اتجاهات أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ والسلع العالمية. ويتأثر الدولار الأسترالي بأسعار السلع، وقوة الاقتصاد الصيني، وسياسات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ويُعد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) زوجًا شائع التداول، ويفضله الكثيرون نظرًا لاستجابته السريعة لمعنويات المخاطرة العالمية.

الفرنك السويسري (CHF)

سجل الفرنك السويسري أحجام تداول يومية بلغت حوالي 389 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وغالبًا ما يُنظر إليه كعملة "ملاذ آمن"، تجذب المتداولين في أوقات عدم اليقين والاضطرابات العالمية. ويدير البنك الوطني السويسري (SNB) تقييم الفرنك عن كثب لمنع الارتفاع المفرط في قيمته. وتجعل سمعة الفرنك كأصل آمن، إلى جانب استقرار الاقتصاد السويسري وانخفاض معدلات التضخم، منه عملة فريدة من نوعها. ويُعد زوجا الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF) واليورو/الفرنك السويسري (EUR/CHF) الزوجين الرئيسيين المستخدمين في تداول الفرنك.

اليوان الصيني (CNY)

مع تنامي النفوذ الاقتصادي للصين، يكتسب اليوان الصيني أهمية متزايدة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. وعلى الرغم من أنه ليس قابلاً للتحويل بشكل كامل، إلا أن اليوان يُستخدم في معاملات تجارية كبيرة، خاصة مع دول آسيا والأسواق الناشئة. ويدير بنك الشعب الصيني (PBOC) قيمة اليوان من خلال نظام تعويم مُدار. ومع توسع شبكة الصين التجارية، يستمر زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني (USD/CNY) وغيره من أزواج اليوان في تسجيل أحجام تداول متزايدة.

دولار هونج كونج (HKD)

يُصنف دولار هونج كونج ضمن أبرز العملات المتداولة، ويرجع ذلك أساسًا إلى مكانة هونج كونج كمركز مالي رئيسي في آسيا وعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الصين القارية. ويرتبط دولار هونج كونج بالدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق (7.75-7.85 دولار هونج كونج لكل دولار أمريكي)، ويجذب هذا الاستقرار الاستثمارات الدولية ويدعم أحجام التداول المرتفعة. ويُعد حجم التداول اليومي للعملة كبيرًا، ويعود جزء كبير منه إلى قطاع الخدمات المالية الواسع في هونج كونج، فضلاً عن ارتباطها العميق باقتصاد الصين القارية.

الدولار النيوزيلندي (NZD)

يُعد الدولار النيوزيلندي (NZD) من أبرز عملات السلع، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بصادرات نيوزيلندا القوية من المنتجات الزراعية والطاقة، لا سيما منتجات الألبان واللحوم والغابات. ويدير بنك الاحتياطي النيوزيلندي شؤون العملة، وتؤثر التقلبات في أسعار السلع العالمية على قيمة الدولار النيوزيلندي. ويحظى الدولار النيوزيلندي بشعبية خاصة بين المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ دون التعرض للتقلبات التي تشهدها بعض الاقتصادات الآسيوية الأكبر. ويؤكد متوسط حجم التداول اليومي للدولار النيوزيلندي أهميته في سوق الصرف الأجنبي كعملة جسر للتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.

كيف يمكنني معرفة المزيد عن العملات الأكثر تداولاً؟

لمعرفة المزيد عن العملات الأكثر تداولاً في العالم، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بآخر أخبار الفوركس المحركة للسوق من خلال تحليلات خبرائنا، وقراءة دليلنا لتداول الفوركس للحصول على فهم أوسع لكيفية عمل العملات. كما يوفر المسح ثلاثي السنوات الذي يجريه بنك التسويات الدولية للبنوك المركزية رؤى عميقة حول نشاط الصرف الأجنبي العالمي. وتقوم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس أيضًا بإصدار تحليلات متكررة للعملات، بينما يسلط تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الضوء على اتجاهات العملات الكلية.