ما هو تداول الذهب وما هي آلياته؟

ما هي الآليات العملية لتداول الذهب؟

ينطوي تداول الذهب على المضاربة على التحركات السعرية للأسواق الفورية والعقود القائمة على الأسعار الآجلة. وإذا كنت تستخدم أدوات مالية مشتقة مثل عقود الفروقات (CFDs)، فيمكنك تداول الذهب دون امتلاك المعدن المادي. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمل ذلك:

صفقات 'الشراء' و'البيع على المكشوف'

يمكنك، كمتداول للذهب، فتح صفقة شراء إذا كنت تتوقع ارتفاع الأسعار، أو صفقة بيع على المكشوف إذا كن تتوقع انخفاضها.تمنحك هذه المرونة القدرة على الاستجابة لطيف واسع من الظروف المحركة لسعر الذهب – بدءًا من تحولات سياسات البنوك المركزية وانتهاءً بالأحداث الجيوسياسية – دون الحاجة إلى الالتزام بالتسليم الفعلي للمعدن.

فروقات الأسعار (السبريد) وتكاليف التداول

تتمثل تكاليف تداول عقود الفروقات على الذهب عادةً في "فارق السعر" (السبريد) – وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع – رغم أنه قد تُطبق أيضًا عمولات أو رسوم تبييت. فإذا احتفظت بصفقة مفتوحة لأكثر من يوم تداول واحد، فقد تُفرض عليك رسوم تبييت.

التداول باستخدام الهامش

يتم تداول عقود الفروقات على الذهب بنظام الهامش، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للصفقة لفتح صفقة استثمارية. ويتيح لك ذلك تكوين انكشاف استثماري أكبر من حجم رأسمالك الأولي، الأمر الذي من شأنه أن يُضخّم كلًا من الأرباح والخسائر المحتملة. لذا، من الأهمية بمكان إدارة المخاطر بشكل مناسب وفهم متطلبات الهامش قبل فتح أي صفقة.

طبيعة تقلب أسعار الذهب

يمكن لأسعار الذهب أن تكون شديدة التقلب، وغالبًا ما تتفاعل بقوة مع بيانات الاقتصاد الكلي، وقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، والتحولات في قيمة الدولار الأمريكي، والأخبار المتعلقة بتداول الذهب. ويمكن لأحداث مثل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية أو تقارير التضخم أن تتسبب في تقلبات سعرية حادة، مما يخلق فرصًا للمتداولين اليوميين وأولئك الذين يتبعون استراتيجيات قصيرة الأجل.

الوصول إلى الأسواق

يمكنك تداول الذهب عبر الإنترنت من خلال منصتنا لتداول عقود الفروقات – المتاحة على الحواسيب المكتبية والجوّال. ويمكن للسيولة المرتفعة في أسواق الذهب أن تدعم كفاءة تنفيذ الصفقات وفروقات أسعار تنافسية، على الرغم من أن "الانزلاق السعري" قد يظل واردًا خلال فترات التقلب الشديد في السوق.