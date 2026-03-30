ما هو تداول الذهب وما هي آلياته؟
ما هو مفهوم التداول على الذهب؟
ينطوي تداول الذهب على المضاربة على تحركات سعر المعدن النفيس – سواء بشكل مباشر أو عبر أدوات مالية مشتقة مثل عقود الفروقات (CFDs) – والتي تتيح تكوين انكشاف استثماري على تحركاته السعرية دون الحاجة إلى امتلاك المعدن المادي نفسه.
وباعتباره واحدًا من أكثر المعادن النفيسة نشاطًا في التداول، لطالما نُظر إلى الذهب تاريخيًا على أنه ملاذ آمن محتمل خلال فترات التوتر في الأسواق أو عدم اليقين الجيوسياسي. ويتأثر سعره بعوامل متعددة مثل معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وسياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي الذي غالبًا ما يُظهر علاقة عكسية مع سعر الذهب.
وقد يلجأ المتداولون إلى الذهب بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية، أو إدارة المخاطر، أو اقتناص الفرص قصيرة الأجل من خلال منصات التداول عبر الإنترنت.
ما هي الآليات العملية لتداول الذهب؟
ينطوي تداول الذهب على المضاربة على التحركات السعرية للأسواق الفورية والعقود القائمة على الأسعار الآجلة. وإذا كنت تستخدم أدوات مالية مشتقة مثل عقود الفروقات (CFDs)، فيمكنك تداول الذهب دون امتلاك المعدن المادي. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمل ذلك:
صفقات 'الشراء' و'البيع على المكشوف'
يمكنك، كمتداول للذهب، فتح صفقة شراء إذا كنت تتوقع ارتفاع الأسعار، أو صفقة بيع على المكشوف إذا كن تتوقع انخفاضها.تمنحك هذه المرونة القدرة على الاستجابة لطيف واسع من الظروف المحركة لسعر الذهب – بدءًا من تحولات سياسات البنوك المركزية وانتهاءً بالأحداث الجيوسياسية – دون الحاجة إلى الالتزام بالتسليم الفعلي للمعدن.
فروقات الأسعار (السبريد) وتكاليف التداول
تتمثل تكاليف تداول عقود الفروقات على الذهب عادةً في "فارق السعر" (السبريد) – وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع – رغم أنه قد تُطبق أيضًا عمولات أو رسوم تبييت. فإذا احتفظت بصفقة مفتوحة لأكثر من يوم تداول واحد، فقد تُفرض عليك رسوم تبييت. وقبل الشروع في التداول، تعرّف على كافة التكاليف المحتملة من خلال زيارة صفحة الرسوم والتكاليف الخاصة بنا.
التداول باستخدام الهامش
يتم تداول عقود الفروقات على الذهب بنظام الهامش، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للصفقة لفتح صفقة استثمارية. ويتيح لك ذلك تكوين انكشاف استثماري أكبر من حجم رأسمالك الأولي، الأمر الذي من شأنه أن يُضخّم كلًا من الأرباح والخسائر المحتملة. لذا، من الأهمية بمكان إدارة المخاطر بشكل مناسب وفهم متطلبات الهامش قبل فتح أي صفقة.
طبيعة تقلب أسعار الذهب
يمكن لأسعار الذهب أن تكون شديدة التقلب، وغالبًا ما تتفاعل بقوة مع بيانات الاقتصاد الكلي، وقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، والتحولات في قيمة الدولار الأمريكي، والأخبار المتعلقة بتداول الذهب. ويمكن لأحداث مثل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية أو تقارير التضخم أن تتسبب في تقلبات سعرية حادة، مما يخلق فرصًا للمتداولين اليوميين وأولئك الذين يتبعون استراتيجيات قصيرة الأجل.
الوصول إلى الأسواق
يمكنك تداول الذهب عبر الإنترنت من خلال منصتنا لتداول عقود الفروقات – المتاحة على الحواسيب المكتبية والجوّال. ويمكن للسيولة المرتفعة في أسواق الذهب أن تدعم كفاءة تنفيذ الصفقات وفروقات أسعار تنافسية، على الرغم من أن "الانزلاق السعري" قد يظل واردًا خلال فترات التقلب الشديد في السوق.
ما هي أسواق الذهب المتاحة للتداول عبر منصتنا؟
عندما تتداول عقود الفروقات على الذهب معنا، فإنك تمتلك خيارين رئيسيين لدخول هذا السوق المثير: سوق الذهب الفوري، وسوق العقود الآجلة للذهب:
عقود الفروقات على السعر الفوري للذهب وتعكس هذه العقود السعر المباشر واللحظي للذهب، والذي عادة ما يتم تسعيره للتسوية الفورية في السوق الأساسي. ويُعد هذا هو المعيار الأكثر شيوعًا لعقود الفروقات على الذهب، حيث يمنحك انكشافًا على التحركات السعرية قصيرة الأجل دون الحاجة إلى امتلاك المعدن نفسه. وتتأثر أسعار الذهب الفورية بديناميكيات العرض والطلب العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، والأحداث الاقتصادية الكبرى.
عقود الفروقات على العقود الآجلة للذهب وتتتبع هذه العقود التحركات السعرية للعقود الآجلة للذهب، وهي عقود تهدف إلى تثبيت سعر للذهب في تاريخ مستقبلي محدد.وغالبًا ما يتم تداول أسعار العقود الآجلة بعلاوة أو بخصم سعري مقارنة بالسعر الفوري، وذلك اعتمادًا على عوامل مثل معنويات السوق، وأسعار الفائدة، والمدة المتبقية حتى انتهاء صلاحية العقد. ومن خلال عقود الفروقات، يمكنك التداول على هذه التغيرات السعرية دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى بورصة العقود الآجلة أو امتلاك حساب خاص بالعقود الآجلة.
أمثلة تطبيقية على تداول الذهب
تداول عقود الفروقات على السعر الفوري للذهب – صفقة شراء
لنفترض أن سعر الذهب يتداول عند 2,300 دولار أمريكي للأونصة. وبعد صدور تقرير تضخم أمريكي أضعف من المتوقع، تعتقد أن السعر مرشح للارتفاع.
فتقوم بفتح صفقة شراء على عقد فروقات للذهب بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لكل نقطة تحرك. وهذا يعني أنك ستحقق ربحًا أو تتكبد خسارة قدرها 10 جنيهات إسترلينية مقابل كل تحرك بمقدار دولار واحد في سعر الذهب. ومع متطلب هامش يبلغ 5%، فإنك تحتاج إلى إيداع 11,500 جنيه إسترليني لفتح هذه الصفقة.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، يرتفع سعر الذهب إلى 2,320 دولارًا. وهذا يمثل تحركًا بمقدار 20 نقطة (دولارًا) لصالحك. فتقوم بإغلاق الصفقة وتحقق ربحًا إجماليًا قدره 200 جنيه إسترليني (20 نقطة × 10 جنيهات إسترلينية للنقطة)، وذلك قبل خصم أي فروقات سعرية (سبريد) أو تكاليف تبييت.
ولكن، إذا انخفض سعر الذهب إلى 2,280 دولارًا بدلًا من ذلك، فستكون أمام تراجع بمقدار 20 نقطة – مما يؤدي إلى خسارة قدرها 200 جنيه إسترليني (20 نقطة × 10 جنيهات إسترلينية للنقطة)، يُضاف إليها أي رسوم أو تكاليف مطبقة.
تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة للذهب – صفقة بيع على المكشوف
لنتخيل الآن أنك تتوقع انخفاض أسعار الذهب، بناءً على التعليقات المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي هذا السيناريو، يتم تداول العقود الآجلة للذهب بسعر 2,320 دولارًا. فتقوم بالدخول في صفقة بيع على المكشوف بقيمة 10 جنيهات إسترلينية لكل نقطة، مما يعني أن كل تحرك بمقدار دولار واحد يعادل ربحًا أو خسارة بقيمة 10 جنيهات إسترلينية. ومع متطلب هامش يبلغ 5%، تقوم بإيداع 11,600 جنيه إسترليني لفتح الصفقة.
يهبط سعر الذهب إلى 2,300 دولار، فتقوم بإغلاق الصفقة محققًا مكسبًا بمقدار 20 نقطة – أي ربحًا قدره 200 جنيه إسترليني (20 نقطة × 10 جنيهات إسترلينية للنقطة)، وذلك قبل احتساب التكاليف.
أما إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس – لنقل إلى 2,340 دولارًا – فإن نفس التحرك بمقدار 20 نقطة سيؤدي إلى خسارة قدرها 200 جنيه إسترليني، وذلك دون احتساب فارق السعر (السبريد).
أين يمكنك تداول الذهب؟
تتم عمليات تداول الذهب من خلال أسواق المشتقات المالية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الوسطاء المُنظمين والمرخصين عبر الإنترنت. ويستطيع المتداولون الأفراد المضاربة على تحركات أسعار الذهب باستخدام أدوات مالية مشتقة مثل عقود الفروقات أو عقود المراهنة على فروقات الأسعار، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك سبائك الذهب المادية أو الوصول مباشرة إلى بورصات تداول السلع الأولية الفعلية.
وفيما يلي بعض الساحات والأسواق الرئيسية التي تستند إليها أسعار عقود الفروقات على الذهب:
بورصة كومكس (التابعة لمجموعة سي إم إي): تُعد بورصة رئيسية لتداول العقود الآجلة للذهب، وتُستخدم على نطاق واسع كنقطة مرجعية لتسعير المشتقات المالية المرتبطة بالذهب.
سوق لندن للذهب خارج البورصة (OTC): يُمثل الساحة العالمية الأساسية لتداول الذهب المادي. وتتولى "جمعية سوق لندن لسبائك الذهب" (LBMA) إدارة "سعر الذهب المرجعي المحدد من قبلها"، وهو معيار قياسي للذهب المادي غالبًا ما يُشار إليه عند تسعير عقود الفروقات على السعر الفوري للذهب.
بورصة شنغهاي للذهب (SGE): تُعتبر مركزًا رائدًا لتداول الذهب المادي في آسيا، وتُسهم في عملية اكتشاف الأسعار على الصعيدين الإقليمي والعالمي بشكل متزايد، لا سيما من خلال "سعر شنغهاي المرجعي للذهب".
ويمكنكم تداول عقود الفروقات على الذهب معنا من خلال منصتنا الإلكترونية سهلة الاستخدام وتطبيقاتنا للجّوال، مع الاستفادة من تنبيهات الأسعار الفورية، والرسوم البيانية المتقدمة، وأدوات إدارة المخاطر، وتحليلات السوق، وغيرها الكثير.
ما هي ساعات تداول سوق الذهب؟
باعتباره سلعة يتم تداولها على الصعيد العالمي، فإن ساعات تداول الذهب تمتد على مدار الساعة تقريبًا. وعلى منصتنا للتداول، يمكنك الوصول إلى ساعات تداول ممتدة لعقود الفروقات على الذهب خلال أيام الأسبوع.
وفيما يلي ساعات تداول سوق الذهب (بالتوقيت العالمي المنسق):
|
السوق
|
ساعات التداول الصيفية*
|
ساعات التداول الشتوية**
|
ساعات التداول على منصتنا (من خلال عقود الفروقات)
|
السعر الفوري للذهب
|
الأحد 10 مساءً - الجمعة 9 مساءً
|
الأحد 11 مساءً - الجمعة 10 مساءً
|
العقود الآجلة للذهب
|
الأحد 10 مساءً - الجمعة 9 مساءً
|
الأحد 11 مساءً - الجمعة 10 مساءً
|
ساعات تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة للذهب
*استراحة يومية من 9 مساءً حتّى 10 مساءً
*استراحة يومية من 10 مساءً حتّى 11 مساءً
إذا قررت تداول عقود الفروقات، فيمكنك متابعة أداء الذهب بالدولار الأمريكي عبر مخططي أسعار العقود الآجلة للذهب والسعر الفوري للذهب اللذان يقدمان لك تحديثات مباشرة.
تداول الذهب: ما هي المزايا المحتملة والمخاطر الكامنة؟
ينطوي تداول الذهب على مجموعة فريدة من الفرص الواعدة والمخاطر المحتملة، والتي تتأثر بعوامل متعددة مثل درجة تقلب السوق، واستخدام الرافعة المالية، والأحداث العالمية.
جاذبيته كأداة للتنويع وملاذ آمن
يُنظر إلى الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية، وذلك بفضل ارتباطه التاريخي المنخفض مع أداء أسواق الأسهم. فخلال فترات التوتر الاقتصادي أو الضغوط التضخمية، يمكن للذهب أن يسلك مسارًا مختلفًا عن أداء الأسهم أو المؤشرات، مما يجعله خيارًا جذابًا لاستراتيجيات التحوط. ولكن، يمكن لهذه العلاقات الارتباطية أن تتغير في أوقات التقلب الشديد، كما أن الذهب نفسه يمكن أن يشهد تقلبات سعرية حادة.
مرونة التداول وسهولة الوصول إلى الأسواق
يمنحك تداول عقود الفروقات القدرة على فتح صفقات شراء وصفقات بيع على المكشوف على أسعار الذهب، دون الحاجة إلى امتلاك المعدن المادي أو القلق بشأن تخزينه. ويتيح ذلك مرونة أكبر في التعامل مع مختلف ظروف السوق عند تداول الذهب عبر الإنترنت. ويتوفر تداول الذهب على مدار 24 ساعة تقريبًا خلال أيام الأسبوع – مع فترات توقف قصيرة – كما أن عقود الفروقات على الذهب متاحة على نطاق واسع في معظم منصات التداول. ولكن، قد تزيد ساعات التداول الممتدة من مخاطر التفاعل مع الضوضاء السعرية قصيرة الأجل أو الإفراط في التداول.
الرافعة المالية والهامش
إن تداول الذهب بنظام الهامش يعني أنه يمكنك التحكم في صفقات أكبر حجمًا عبر عقود الفروقات وذلك بإيداع أولي صغير. ورغم أن نظام الهامش يُضخّم الأرباح المحتملة، إلا أنه في الوقت ذاته يُضخّم المخاطر المحتملة بنفس القدر. وقد يتم إصدار "نداءات هامش" أو إغلاق الصفقات تلقائيًا عندما ينخفض رصيد حسابك إلى ما دون المستويات المطلوبة.
التقلبات والحساسية للأخبار
يمكن لسعر تداول الذهب أن يتأثر بطيف واسع من عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توقعات أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، وتنبؤات التضخم، والظروف الجيوسياسية، وقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية. وفي حين أن هذا الأمر يمكن أن يخلق فرص تداول محتملة، إلا أنه يعني أيضًا أن الأسعار يمكن أن تتفاعل بحدة مع الأخبار أو البيانات غير المتوقعة – مما قد يزيد من مخاطر الانزلاق السعري أو تكبد خسائر مفاجئة.
المضاربة على السعر دون امتلاك الأصل الفعلي
عندما تتداول الذهب عبر الإنترنت باستخدام عقود الفروقات، فإنك تضارب على حركة السعر بدلًا من امتلاك سبائك الذهب نفسها. وهذا يعني أنك لن تستفيد من مزايا الملكية المادية (مثل الاحتفاظ به على المدى الطويل أو قيمته التخزينية)، ويقتصر انكشافك الاستثماري على شروط أداة عقود الفروقات نفسها، بما في ذلك أي رسوم أو تكاليف مترتبة عليها.
الأداء السابق ليس مؤشرًا يُعتمد عليه لتحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.
تداول الذهب مقابل الفضة: ما هي أوجه الاختلاف الجوهرية؟
يُعد الذهب والفضة من أكثر المعادن الثمينة نشاطًا في التداول. ورغم أنه غالبًا ما يتم جمعهما في فئة واحدة، إلا أنهما يختلفان في ديناميكيات الطلب وخصائص التداول. وفيما يلي مقارنة موجزة بينها:
|
الذهب
|
الفضة
|
حجم السوق
|
أكبر حجمًا وأكثر سيولة
|
أصغر حجمًا وأقل سيولة
|
مستوى التقلب السعري
|
أقل تقلبًا، وحركاته السعرية أكثر استقرارًا
|
أعلى تقلبًا – وأكثر عرضة للتقلبات السعرية الحادة
|
الطلب
|
الاستثمار، البنوك المركزية، صناعة المجوهرات
|
الاستخدامات الصناعية (الإلكترونيات، الطاقة الشمسية)، صناعة المجوهرات، الاستثمار
|
الاستخدامات الرئيسية في التداول
|
التحوط، التنويع، الاستراتيجيات قصيرة الأجل
|
المضاربة، التحوط، الاستراتيجيات القائمة على التقلب
تداول الذهب
يُعتبر الذهب أحد أكثر المعادن الثمينة سيولة في سوق السلع. وبالنسبة لمتداولي عقود الفروقات، فإنه عادةً ما يوفر فروقات أسعار أضيق، وتسعيرًا أكثر استقرارًا، واستجابة عالية لأحداث الاقتصاد الكلي – لا سيما قرارات البنوك المركزية، وبيانات التضخم، وتحركات الدولار الأمريكي. وغالبًا ما يُنظر إليه كأداة للتحوط أو التنويع، ولكنه يظهر أيضًا بقوة في استراتيجيات التداول اليومي خلال فترات التقلب التي تلي صدور بيانات اقتصادية كبرى أو وقوع أحداث جيوسياسية.
تداول الفضة
تتشابه الفضة في بعض خصائصها مع الذهب، لكنها تتميز عنه بطلبها الصناعي الأوسع نطاقًا. ويمكن للفضة أن تشهد تقلبات سعرية أكبر خلال اليوم الواحد، مما يجعلها تحظى بشعبية بين المتداولين الذين يبحثون عن تحركات سعرية متكررة. ومثل الذهب، تتوفر عقود الفروقات على الفضة للتداول لساعات ممتدة خلال أيام الأسبوع، مع فترات توقف يومية قصيرة.
ما هي أبرز استراتيجيات تداول الذهب؟
لدى متداولي الذهب طيف واسع من الاستراتيجيات التي يمكنهم الاختيار من بينها. ويعتمد تحديد أفضل استراتيجية لتداول الذهب بالنسبة لك على عوامل مثل إطارك الزمني المفضل، وقدرتك على تحمل المخاطر، ومدى وصولك إلى منصة تداول موثوقة للذهب. وفيما يلي بعض استراتيجيات التداول الشائعة:
استراتيجية التداول اليومي
كمتداول يومي، قد تقوم بفتح وإغلاق العديد من صفقات عقود الفروقات على الذهب في نفس اليوم، بهدف الاستفادة من التقلبات السعرية خلال اليوم الواحد. وقد تتأثر تحركات أسعار الذهب قصيرة الأجل بصدور بيانات اقتصادية رئيسية مثل بيانات التضخم الأمريكية أو بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية. ويراقب المتداولون اليوميون مستويات الدعم والمقاومة، والمتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) للمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية التداول المتأرجح
ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بصفقات الذهب لعدة أيام أو بضعة أسابيع. ويهدف متداولو هذا النمط إلى اقتناص التحركات السعرية متوسطة الأجل، والتي غالبًا ما تحدث حول المستويات الفنية الرئيسية أو عند حدوث تغيرات في زخم السوق. ويستخدم متداولو التأرجح أدوات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومستويات تصحيح فيبوناتشي، ونماذج الشموع اليابانية لتوجيه قراراتهم وتوقيت صفقاتهم.
استراتيجية التداول حسب الاتجاه
يهدف المتداولون حسب الاتجاه الذين يتبعون هذه الاستراتيجية إلى "ركوب موجة" التحركات السعرية المستمرة والممتدة في سعر الذهب – سواء كانت صاعدة أم هابطة. ويمكن أن تتضمن استراتيجيات تداول الاتجاه استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، أو خطوط الاتجاه، أو مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، وذلك لتقييم قوة الاتجاه السائد ومدى استدامته. فعلى سبيل المثال، قد يدعم ضعف الدولار الأمريكي أو تبني البنوك المركزية لمواقف تميل إلى التيسير النقدي، اتجاهًا صعوديًا طويل الأجل في سعر الذهب.
استراتيجية التداول بالتروّي
يُمثل التداول بالتروّي نهجًا استثماريًا أطول أجلًا. حيث يحتفظ المتداولون في هذه الحالة بعقود الفروقات على الذهب لأسابيع أو حتى أشهر، ويبنون قراراتهم على تحليل عوامل الاقتصاد الكلي، مثل سياسات البنوك المركزية، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية. وكمتداول بالتروّي، قد تلجأ إلى استخدام أوامر وقف خسارة ذات نطاق أوسع، مع مراقبة مستمرة لمتطلبات الهامش.
الأسئلة الشائعة
ما هو جوهر تداول الذهب؟
يعني تداول الذهب في جوهره المضاربة على سعر المعدن النفيس. وقد يلجأ المتداولون الأفراد إلى استخدام أدوات مثل عقود الفروقات (CFDs)، والتي يمكن أن تستند في تسعيرها إلى السعر الفوري للذهب أو أسعار العقود الآجلة – وذلك دون الحاجة إلى شراء أو بيع السبائك أو العملات الذهبية المادية. ويمكنك الدخول في "صفقات شراء" إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، أو "صفقات بيع على المكشوف" إذا كنت تعتقد أنه سينخفض — ويتحدد مقدار الربح أو الخسارة بناءً على حجم واتجاه الحركة السعرية. وتجدر الإشارة إلى أن عقود الفروقات يتم تداولها بنظام الهامش، وهو ما يُضخّم كلًا من الخسائر والأرباح المحتملة.
هل من الممكن تحقيق الربح من تداول الذهب؟
نعم، من الممكن تحقيق ربح من تداول الذهب إذا كانت توقعاتك لحركة السوق صائبة. ولكن، يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية. ورغم أن تداول عقود الفروقات يوفر إمكانية تحقيق الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر تكبد الخسائر — خاصة عند التداول باستخدام الرافعة المالية (نظام الهامش)، التي تُضخم من هذه الآثار. لذا، تظل الإدارة الحصيفة للمخاطر والاستراتيجية المنضبطة هما مفتاح النجاح.
كيف تبدأ في التداول على الذهب؟
لبدء تداول الذهب، ستحتاج إلى فتح حساب لدى وسيط مالي مُنظم ومرخص يقدم خدمات تداول عقود الفروقات على الذهب، مثل Capital.com. وبمجرد إعداد حسابك، يمكنك اتخاذ صفقات على أسعار الذهب الفورية أو الآجلة باستخدام منصة التداول. ويستعين المتداولون بالتحليل الفني، والأخبار الاقتصادية، والنماذج الفنية على الرسوم البيانية لدعم قراراتهم. ويمكنك استخدام الرسوم البيانية، والمؤشرات الفنية، والأخبار الاقتصادية (مثل بيانات التضخم أو قرارات أسعار الفائدة) لتوجيه نقاط دخولك إلى الصفقات. ويمكن فتح وإغلاق الصفقات عبر الإنترنت، كما يمكنك وضع ضوابط لإدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة، وجني الأرباح، وتنبيهات الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة التنفيذ عند السعر المحدد تمامًا. للمزيد من المعلومات حول "أوامر وقف الخسارة المضمونة"، يُرجى زيارة صفحة الرسوم والتكاليف الخاصة بنا.
ما هي آلية عمل تداول الذهب؟
تستند أسعار عقود الفروقات على الذهب إلى الأسعار السائدة في سوق الذهب الأساسي — مثل الأسعار الفورية أو أسعار العقود الآجلة. ويمكن للمتداولين الدخول في "صفقات شراء" إذا كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار، أو "صفقات بيع على المكشوف" إذا كانوا يتوقعون انخفاضها. ويسمح التداول بنظام الهامش بتكوين انكشاف استثماري أكبر بإيداع أولي أصغر، ولكن هذا الأمر يزيد أيضًا من حجم المخاطر. ويمكن للأسعار أن تتفاعل بقوة مع عوامل الاقتصاد الكلي مثل بيانات التضخم، وتحركات الدولار الأمريكي، وسياسات البنوك المركزية.
