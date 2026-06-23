الطرح العام الأولي لشركة كراكن – كيفية التداول على أسهم كراكن
تحليل شامل لشركة "كراكن"، وطرحها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لأداء أعمالها، وتقييمها المحتمل، وآليات تداول سهمها عبر عقود الفروقات بعد إدراجه.
متى يرى الطرح العام الأولي لشركة كراكن النور؟
حتى أبريل 2025، لم تكشف شركة كراكن النقاب عن أي موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO)، ولكن تشير التقارير المتداولة إلى أن عملية الإدراج قد تتم في 2025 أو 2026. ولطالما نُظر إلى شركة كراكن كواحدة من أبرز المرشحين للطرح العام الأولي في قطاع العملات المشفرة، خاصة في أعقاب الظهور الأول الناجح لمنصة كوين-بيز في عام 2021.
تشمل العوامل الاستراتيجية التي قد تؤثر على توقيت الطرح العام الأولي ما يلي:
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أوضاع السوق العامة:تتسم شهية المستثمرين تجاه الطروحات الأولية في قطاع العملات المشفرة بحساسية بالغة تجاه اتجاهات سعر البيتكوين، ومعنويات الجهات التنظيمية، ودورات الإقبال على المخاطرة أو تجنبها في أسواق الأسهم.
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وضوح المشهد التنظيمي: قد يعتمد قرار كراكن على نتائج العديد من القضايا التنظيمية البارزة وعالية المستوى في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
- أداء الشركة التشغيلي: أي طفرة في أحجام التداول أو تنويع ناجح للمنتجات قد يدعم الحصول على تقييم مالي جاذب قبيل عملية الإدراج.
ما هي منصة كراكن؟
كراكن هي منصة لتداول العملات المشفرة تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أسسها جيسي باول في عام 2011. وتتيح المنصة لمستخدميها شراء وبيع وتحصيص طيف واسع من الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، والإيثريوم، والعملات البديلة. وتشتهر كراكن بتركيزها الشديد على الجانب الأمني وتوفيرها لسيولة عميقة، وتُعد واحدة من أقدم منصات التبادل التي لا تزال تعمل بقوة في هذه الصناعة.
وبحلول عام 2025، تخدم كراكن ما يزيد على 9 ملايين عميل في أكثر من 190 دولة، وتتراوح متوسطات أحجام تداولها اليومية بين 500 مليون ومليار دولار أمريكي تبعًا لظروف السوق. ويعمل لدى الشركة ما يقرب من 2,300 موظف حول العالم، وتدعم منصتها أكثر من 200 عملة ورمز مشفر. وتلبي المنصة احتياجات كل من المتداولين الأفراد والمؤسسات، مع باقة منتجات تشمل التداول الفوري والتداول بالهامش، والعقود الآجلة، وخدمات التحصيص، والحفظ الأمين.
محطات فارقة في مسيرة الشركة
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2011 – تأسيس كراكن في سان فرانسيسكو.
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2013 – أصبحت من أوائل المنصات التي تجتاز بنجاح عملية تدقيق يمكن التحقق من نتائجها تشفيريًا.
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2020 – حصلت على ترخيص مصرفي أمريكي كمؤسسة إيداع ذات غرض خاص في ولاية وايومنغ.
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2022 – أطلقت سوقها الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ووسعت نطاق خدمات التحصيص.
- 2024– تجاوزت قاعدة مستخدميها 10 ملايين مستخدم عالميًا في ظل تزايد تبني المؤسسات للعملات المشفرة.
كيف تحقق كراكن إيراداتها؟
تجني كراكن إيراداتها من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات التداول والخدمات المالية المشفرة لكل من العملاء الأفراد والمؤسسات. وبينما يأتي معظم دخلها من رسوم المعاملات، فقد وسعت المنصة بشكل مطرد من أنشطتها لتشمل خدمات التحصيص، والعقود الآجلة، والحفظ الأمين، مما أدى إلى توسيع قاعدة إيراداتها مع نضوج سوق العملات المشفرة. وترتبط أرباحها ارتباطًا وثيقًا بأحجام التداول وأسعار الأصول، مما يعني أن دورات السوق يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ربحيتها.
وفيما يلي تفصيل لمصادر إيرادات الشركة:
|
مصدر الإيرادات
|
الوصف
|
رسوم التداول
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عمولات تُفرض على أوامر بيع وشراء العملات المشفرة التي ينفذها العملاء الأفراد والمؤسسات.
|
خدمات التحصيص والمكافآت
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تحصل المنصة على حصة من مكافآت التحصيص التي يتم توزيعها على المستخدمين الذين يقومون بتحصيص رموزهم المميزة عبر كراكن.
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التداول بالهامش والعقود الآجلة
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رسوم ناتجة عن المنتجات القائمة على الرافعة المالية والعقود الدائمة على أزواج العملات المشفرة المدعومة.
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خدمات الحفظ الأمين والتداول خارج البورصة (OTC)
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دخل من خدمات التخزين الآمن للأصول والتداولات خارج البورصة ذات الأحجام الكبيرة.
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أدوات المؤسسات
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إيرادات من منصة "كراكن برو" والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صناديق التحوط، والمكاتب العائلية، والشركات الكبرى.
وتعتمد كراكن هيكلًا متعدد الشرائح للرسوم، يمنح تكاليف مخفضة للمتداولين ذوي أحجام التداول الكبيرة. كما تطبق نموذج "صانع السوق-آخذ السوق" الذي يهدف إلى تعزيز السيولة من خلال فرض رسوم أقل على صناع السوق. وتجذب هذه المقاربة العملاء المؤسسيين وتساعد في الحفاظ على سجلات أوامر ذات عمق كبير على المنصة.
وتبرز كراكن أيضًا بكونها أول شركة عملات مشفرة تحصل على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، وذلك عبر إطار عمل "مؤسسات الإيداع ذات الغرض الخاص" (SPDI) في ولاية وايومنغ. وهذا يسمح لها بالعمل بشكل أقرب إلى البنوك التقليدية، حيث تقدم خدمات الحفظ الأمين والتسوية دون اللجوء إلى نظام الإقراض بالاحتياطي الجزئي. وإذا ما تم تفعيل هذه الرخصة بالكامل بنجاح، فقد يعمل "بنك كراكن" كجسر يربط بين عالم التشفير والتمويل التقليدي – مقدمًا حسابات ذات طبيعة مشفرة أصلية، وخدمات دفع، وربما حتى منتجات خصم مباشر أو ائتمان في المستقبل.
ما هي العوامل المحتملة التي قد تؤثر على سعر سهم كراكن بعد الإدراج؟
بمجرد أن تخطو كراكن نحو الأسواق العامة، من المرجح أن يعكس سعر سهمها الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة ومكانة الشركة داخل هذا السوق في آن واحد. وباعتبارها واحدة من أقدم المنصات وأكثرها رسوخًا على مستوى العالم، يمكن لتقييم كراكن المالي أن يتشكل بفعل عوامل مثل نمو قاعدة المستخدمين، ونشاط التداول، والتطورات التنظيمية، والابتكار في المنتجات.
ولكن، مع درجة انكشافها العالية على دورات سوق العملات المشفرة وحالة عدم اليقين السياسي، قد يواجه سعر السهم أيضًا تقلبات حادة – خاصة في المراحل الأولى من التداول.
زخم سوق العملات المشفرة
ترتبط ثروات كراكن ارتباطًا وثيقًا بالمعنويات العامة السائدة في سوق العملات المشفرة. فإذا دخلت عملتا البيتكوين والإيثريوم في دورة صعودية، فمن الممكن أن تشهد كراكن ارتفاعًا في أحجام التداول، وزيادة في الإيرادات، وحماسًا من المستثمرين تجاه سهمها. كما أن أي طفرة في الاهتمام بالعملات البديلة أو ظهور سرديات جديدة في عالم التشفير (مثل رموز الذكاء الاصطناعي أو إطلاق حلول الطبقة الثانية) قد تدفع أيضًا بنشاط المستخدمين على المنصة.
وعلى النقيض من ذلك، إذا دخل سوق العملات المشفرة في ركود طويل الأمد، فقد تنخفض أحجام التداول وتضعف ثقة المستثمرين في آفاق نمو كراكن، مما يُلقي بظلاله الثقيلة على سعر السهم.
الوضوح التنظيمي والتشديد التنظيمي
يمكن للتطورات التنظيمية أن تلعب دور الرياح الدافعة أو العواصف المعاكسة لمسيرة كراكن. فوجود إطار تنظيمي واضح وداعم من قبل المنظمين في الولايات المتحدة أو أوروبا قد يُضفي شرعية على نموذج أعمال كراكن ويفتح الباب أمام مصادر إيرادات جديدة، مثل خدمات التحصيص، أو الحفظ الأمين، أو الأوراق المالية المرمزة.
ولكن، إذا فرض المشرعون قواعد أكثر صرامة أو شنوا حملات رقابية مشددة على منصات التبادل المركزية، لا سيما فيما يتعلق بخدمات التحصيص أو تصنيف بعض الأصول كأوراق مالية، فقد تتعطل خدمات كراكن الأساسية – وقد يتفاعل سعر سهمها وفقًا لذلك.
أحجام التداول ونمو قاعدة المستخدمين
إذا أعلنت كراكن عن نمو قوي في أعداد المستخدمين النشطين وأحجام المعاملات، لا سيما خلال فترات الانتعاش في السوق أو عند إطلاق منتجات جديدة، فقد يكتسب سهمها زخمًا. ومن المرجح أن يُنظر إلى التوسع في مناطق جغرافية جديدة أو إبرام شراكات مع لاعبين مؤسسيين على أنها محركات قيمة للسهم.
وفي المقابل، فإن تراجع تفاعل المستخدمين، أو ركود أحجام التداول، أو انخفاض الحصة السوقية أمام منافسين مثل كوين-بيز أو باينانس، قد يؤدي إلى هيمنة معنويات هبوطية على السهم من جانب المحللين والمستثمرين.
التنويع والابتكار
قد يُكافئ المستثمرون شركة كراكن إذا نجحت في توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من التداول الفوري. فإطلاق منتجات جديدة مثل العقود الآجلة، أو عقود الخيارات، أو أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، أو بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالعملات المشفرة، يمكن أن يخلق مصادر إيرادات جديدة ويعزز من معنويات السوق. كما أن توغل كراكن في قطاع الخدمات المصرفية، من خلال ترخيصها كمؤسسة إيداع ذات غرض خاص في وايومنغ، قد يجذب تغطية تحليلية متفائلة.
ولكن، إذا فشلت هذه المبادرات في اكتساب الزخم المطلوب، أو إذا ظهرت مشكلات تشغيلية في القطاعات الجديدة، فقد يقع سعر السهم تحت ضغط.
أداء الإدراج العام والضجة المصاحبة للطرح
شأنه شأن العديد من الطروحات الأولية لشركات التكنولوجيا، يمكن لأداء سعر سهم كراكن في مراحله الأولى أن يتأثر بشدة بمعنويات السوق وآليات الطرح العام الأولي. فالطلب القوي خلال مرحلة بناء سجل أوامر الطرح وتحقيق انطلاقة ناجحة في أول يوم تداول قد يؤدي إلى مكاسب مدفوعة بالزخم. ولكن، إذا تم تسعير الطرح بشكل مبالغ فيه، أو إذا سارع المستثمرون الأوائل إلى بيع أسهمهم بسرعة لجني الأرباح، فقد يشهد سهم كراكن تقلبات حادة أو انخفاضات ما بعد الطرح العام الأولي، خاصة في بيئة سوقية تتجنب المخاطر وتتخلى عن أسهم النمو.
كيفية تداول أسهم كراكن عبر عقود الفروقات
في حال قررت كراكن المضي قدمًا في عملية الطرح العام الأولي، فقد تتمكن من تداول أسهمها باستخدام عقود الفروقات. وإليك الخطوات الأساسية:
- اختر منصة التداول المناسبةتوفر منصة Capital.com إمكانية تداول عقود الفروقات على آلاف الأسهم العالمية، بما في ذلك أسهم الطروحات الأولية الجديدة والشركات المرتبطة بعالم التشفير والعملات المشفرة.
- افتح حسابًاسجّل بياناتك، واستكمل إجراءات التحقق من الهوية، وحدد تفضيلات التداول الخاصة بك.
- قم بتمويل حسابكأودع أموال في حسابك. لا تتداول أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تتبع أخبار الطرح العام الأالبقاء على اطلاع دائم بآخر مستجدات الطرح العام الأولي لشركة كراكن، وتابع عن كثب التحديثات التنظيمية، وراقب تحركات سعر السهم السهم فور بدء تداوله في السوق.
- تداول على السهماستخدم صفقات الشراء أو البيع على المكشوف للمضاربة على التحركات السعرية المحتملة. استخدم أدوات إدارة المخاطر المتاحة مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة مخاطر صفقتك.
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ما هي أسهم شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة الأخرى التي يمكنني تداولها؟
في حين أن شركة كراكن لا تزال شركة خاصة، إلا أن هناك العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة التي توفر انكشافًا استثماريًا على قطاع منصات تداول العملات المشفرة، ومنصات التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية للبلوكشين، ومن بينها:
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كوين-بيز (COIN)– أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وأقرب شركة مدرجة يمكن مقارنتها بشركة كراكن.
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روبينهود (HOOD) – تطبيق تداول شهير يوفر وظائف لتداول العملات المشفرة ويتمتع بقاعدة كبيرة من المستثمرين الأفراد.
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بلوك (SQ) – شركة "سكوير" سابقًا، تدمج البيتكوين في عمليات الدفع وتقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة.
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ريوت بلاتفورمز (RIOT) – شركة لتعدين البيتكوين ترتفع قيمة أسهمها مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة.
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ماراثون ديجيتال (MARA) – واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية.
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مايكرو-ستراتيجي (MSTR) – تحتفظ بكميات كبيرة من البيتكوين كجزء من خزينتها المؤسسية.
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الأسئلة الشائعة
من هم مالكو منصة كراكن؟
كراكن هي شركة مملوكة ملكية خاصة، أسسها جيسي باول في عام 2011. ولا يزال باول مساهمًا رئيسيًا وشخصية بارزة ومؤثرة في فضاء العملات المشفرة، على الرغم من أن الشركة يقودها الآن الرئيس التنفيذي ديفيد ريبلي. وقد نجحت كراكن في جمع تمويلات على مر السنين من مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك همينغبيرد فينتشرز (Hummingbird Ventures)، وبلوكشين كابيتال (Blockchain Capital)، وديجيتال كارنسي جروب (Digital Currency Group)، وترايب كابيتال (Tribe Capital). وقد يحتفظ هؤلاء الداعمون الأوائل بحصص كبيرة في الشركة قبيل طرحها للطرح العام، وذلك اعتمادًا على كيفية هيكلة الطرح.
كم تبلغ القيمة السوقية لشركة كراكن حاليًا؟
قُدّرت قيمة كراكن بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي في آخر جولة تمويل معروفة لها، ولكن هذا الرقم قد يرتفع أو ينخفض اعتمادًا على ظروف سوق العملات المشفرة وشهية المستثمرين وقت الطرح العام الأولي. ومن المرجح أن تتم مقارنة تقييمها عند الإدراج بشركة كوين-بيز، منافستها المدرجة في البورصة، مع إجراء تعديلات تأخذ في الاعتبار الاختلافات في الحصة السوقية، ونطاق المنتجات، والانكشاف الجغرافي.
متى سيتم الطرح العام الأولي لمنصة كراكن؟
لا يوجد تاريخ مؤكد للطرح العام الأولي حتى الآن، لكن خبراء ومطلعي الصناعة يتوقعون أن تطرح كراكن أسهمها للتداول العام في عام 2025 أو 2026. وقد يعتمد التوقيت على مزيج من العوامل، منها توفر ظروف سوقية قوية ومواتية للعملات المشفرة، وزيادة الوضوح التنظيمي، وأداء منصات التبادل الأخرى المدرجة في البورصة. وقد أعربت الشركة سابقًا عن اهتمامها بالتحول إلى شركة مساهمة عامة عندما يكون الوقت والبيئة مناسبين.
هل يمكنني الاستثمار في كراكن قبل طرحها العام؟
عادةً ما يكون الاستثمار في كراكن قبل طرحها العام الأولي مقصورًا على المستثمرين المؤسسيين أو المعتمدين (المؤهلين)، وذلك عبر جولات تمويل خاصة أو معاملات في السوق الثانوية. وقد تتيح بعض المنصات الخاصة إمكانية الوصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام الأولي، ولكن هذه الصفقات عادةً ما تنطوي على مخاطر أعلى، وسيولة محدودة، وقيود على الأهلية. وسيتعين على معظم المستثمرين الأفراد الانتظار حتى يتم الطرح العام الأولي لتكوين انكشاف استثماري على السهم.
هل ستكون أسهم كراكن متاحة للتداول عبر عقود الفروقات؟
في حال تم إدراج كراكن للتداول العام على أحد البورصات، فمن المحتمل أن يقدم الوسطاء، مثل Capital.com، عقود الفروقات (CFD) على أسهمها. وتسمح عقود الفروقات للمتداولين بالاستفادة من تقلبات أسعار أسهم كراكن الأساسية دون الحاجة إلى امتلاكها فعليًا، كما تتيح تداولها باستخدام الرافعة المالية وفتح صفقات الشراء والبيع على المكشوف. وسيعتمد توافرها على الطلب في السوق ومستويات السيولة بعد الطرح العام. ولكن تذكّر أن الرافعة المالية هي سيف ذو حدّين، فقد تضاعف كلًا من المكاسب والخسائر.
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