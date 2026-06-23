الطرح العام الأولي لشركة eToro – كيفية التداول على أسهم eToro
تحليل شامل لشركة eToro، وطرحها العام الأولي، ومعلومات عن الشركة، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول الأسهم عبر عقود الفروقات.
متى يحين موعد الطرح العام الأولي لشركة eToro؟
بدأت شركة eToro تداول أسهمها في سوق ناسداك جلوبال سيليكت (Nasdaq Global Select Market) في 14 مايو 2025، تحت رمز التداول 'ETOR’.
طرحت الشركة 11.92 مليون سهم من الفئة (أ) بسعر 52 دولارًا للسهم الواحد – وهو سعر تجاوز النطاق المتوقع البالغ 46-50 دولارًا، ويمثل زيادة عن العدد المخطط له مبدئيًا والبالغ 10 ملايين سهم. تم تقسيم الأسهم المطروحة بالتساوي بين شركة eToro والمساهمين الحاليين، مما أسفر عن جمع ما يقرب من 620 مليون دولار. حظي الطرح بدعم قوي من كبار متعهدي التغطية، بما في ذلك Goldman Sachs و UBS و Citigroup و Jefferies.
يتم تداول أسهم ETOR من الاثنين إلى الجمعة وفقًا لساعات التداول التالية لسوق الأسهم.:
-
خلال التوقيت الصيفي (من مارس إلى نوفمبر): من الساعة 1:30 ظهرًا حتى 8:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسّق.
-
خلال التوقيت القياسي (من نوفمبر إلى مارس): من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 9:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسّق.
يمكنكم الوصول إلى سهم eToro (ETOR) وتداوله عبر عقود الفروقات (CFDs)، مما يعني أنكم تضاربون على تحركات سعر سهم ETOR دون الحاجة للملكية المباشرة للأسهم.
اكتشفوا المزيد من الطروحات الأولية المرتقبة في دليلنا الشامل لأفضل الطروحات الأولية القادمة في عام 2025.
ما هي شركة eToro؟
eToro هي شركة تكنولوجيا مالية مقرها إسرائيل، متخصصة في توفير حلول التداول الاجتماعي والاستثمار متعدد الأصول. تأسست الشركة في عام 2007 على يد يوني آسيا، ورونين آسيا، وديفيد رينغ. تتخذ eToro من تل أبيب مقرًا رئيسيًا لها، وتدير عملياتها على نطاق عالمي مع مكاتب منتشرة عبر المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، وقبرص، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وتخدم أكثر من 40 مليون مستخدم مسجل في أكثر من 75 دولة اعتبارًا من عام 2025. تشمل أبرز ميزاتها الرائدة خاصية "نسخ التداول" (Copy Trading) والمحافظ التي ينشئها المستخدمون، والتي تتيح للمستثمرين الأفراد محاكاة استراتيجيات المتداولين الأكثر خبرة.
بعد إلغاء صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في عام 2021، عادت eToro إلى جولات التمويل الخاص وقدمت ملفًا للطرح العام الأولي في مارس 2025، لكنها أوقفت العملية مؤقتًا لاحقًا بسبب حالة عدم اليقين في السوق. تم إدراج أسهم eToro في سوق ناسداك جلوبال سيليكت في 14 مايو 2025، عقب طرح عام أولي ناجح جمع حوالي 620 مليون دولار.
ما هو السجل الأولي لسعر سهم eToro بعد الإدراج؟
بدأت أسهم eToro (ETOR) التداول في سوق ناسداك جلوبال سيليكت في 14 مايو 2025. افتتح السهم عند سعر 69.69 دولارًا – أي أعلى بنحو 34% من سعر الطرح العام البالغ 52 دولارًا – وارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 74.28 دولارًا في غضون الساعات القليلة الأولى من التداول.
كما شهد سهم ETOR بعض الضغوط البيعية في يومه الأول، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له عند 65.06 دولارًا قبل أن يغلق عند 67.00 دولارًا. وهذا يضع سعر إغلاقه في اليوم الأول أعلى بنسبة 28.8% من سعر الطرح العام الأولي.
في أولى جلسات تداولها، عكست تحركات سعر سهم eToro اهتمامًا أوليًا قويًا من المستثمرين – إلى جانب درجة ملحوظة من التقلبات.
الأداء السابق ليس مؤشرًا يُعتمد عليه لتحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على السعر اللحظي لسهم eToro؟
يمكن أن يتشكل السعر الحي لسهم eToro (ETOR) بفعل مزيج من التطورات الخاصة بالشركة وقوى السوق الأوسع نطاقًا. وفيما يلي أبرز المحركات الرئيسية التي تستدعي متابعتها:
الأداء المالي
قد تؤثر نتائج أرباح eToro بشكل كبير على سعر سهم ETOR. ففي عام 2024، أعلنت الشركة عن تحقيق دخل من العمولات (إجمالي الرسوم المحصلة) بقيمة 931 مليون دولار وصافي ربح قدره 192 مليون دولار، وكلاهما يمثل ارتفاعًا حادًا على أساس سنوي. كما يمكن للنتائج الفصلية القوية، أو تحسن هوامش الربح، أو رفع التوقعات المستقبلية أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم سعر السهم. ومع ذلك، فإن أي علامة على تباطؤ النمو، أو زيادة التكاليف، أو عدم تحقيق الأهداف المعلنة قد تؤدي إلى ضغوط هبوطية.
مقاييس أداء المستخدمين ونشاط المنصة
بفضل قاعدة مستخدمين ضخمة تتجاوز 40 مليون مستخدم مسجل و 3.5 مليون حساب ممول، يُعد نطاق انتشار eToro جزءًا رئيسيًا من تقييمها السوقي. إن النمو المطرد في أعداد المستخدمين، أو الزيادة في أحجام التداول، أو تعزيز مستويات التفاعل – لا سيما في تداولات أسواق الأسهم – قد يساهم في دفع سعر سهم ETOR نحو الارتفاع. ولكن، إذا بدأت هذه الأرقام في الاستقرار أو أظهرت علامات تراجع، فقد يثير ذلك تساؤلات حول إمكانات النمو المستقبلية ويضغط سلبًا على سعر السهم.
التطورات التنظيمية
تعمل eToro في العديد من الولايات القضائية وفئات الأصول المختلفة، وتظل خاضعة لإشراف تنظيمي نشط ومستمر – خاصة في المجالات المتعلقة بحماية المستثمرين الأفراد. يمكن للحصول على تراخيص جديدة، أو الموافقات لدخول أسواق غير مستغلة، أو إحراز تقدم نحو وضع أطر تنظيمية عالمية أكثر وضوحًا، أن يحسن من معنويات المستثمرين. وعلى النقيض، قد يؤدي فرض متطلبات امتثال أكثر صرامة، أو زيادة التدقيق التنظيمي، أو فرض قيود جديدة في الأسواق الرئيسية إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتأثير سلبًا على أداء الشركة.
معنويات القطاع والسوق العام
يمكن للبيئة الاستثمارية الأوسع نطاقًا أن تشكل أيضًا تقييم eToro. يمكن للزخم الإيجابي في قطاع التكنولوجيا المالية، والمعنويات الإيجابية السائدة في السوق بشكل عام، أو ارتفاع مشاركة المستثمرين الأفراد أن تخلق رياحًا مواتية للسهم. من ناحية أخرى، قد تؤثر التقلبات في أسهم قطاع التكنولوجيا، أو الأداء الضعيف للشركات النظيرة، أو تراجعات السوق الأوسع نطاقًا سلبًا على الطلب على أسهم eToro، بغض النظر عن العوامل الأساسية الخاصة بالشركة.
المنافسة والابتكار
يمكن لتوسيع نطاق عروضها، أو إطلاق أدوات ومنتجات جديدة مبتكرة، أو تأمين شراكات استراتيجية مؤثرة أن يمنح eToro ميزة تنافسية ويعزز من سعر سهمها. ومع ذلك، فإن الضغوط المتزايدة من المنافسين – سواء من الوسطاء ذوي التكلفة المنخفضة أو المنصات الأحدث التي تقدم ميزات تداول اجتماعي مماثلة – قد تؤدي إلى مخاوف لدى المستثمرين بشأن الحصة السوقية وآفاق النمو المستقبلية.
الظروف الاقتصادية الكلية
بصفتها شركة عالمية، يتأثر أداء eToro بالعوامل الاقتصادية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك أسعار الفائدة، وتحركات أسعار صرف العملات، ومعنويات المستثمرين العالمية. يمكن لخلفية اقتصاد كلي داعمة – مثل استقرار الأسواق، وانخفاض أسعار الفائدة، أو زيادة نشاط المستثمرين الأفراد – أن تدعم نشاط التداول والإيرادات. وعلى النقيض، قد تؤدي فترات التباطؤ الاقتصادي، أو المخاطر الجيوسياسية، أو قوة الدولار الأمريكي المفرطة إلى تقليل استخدام المنصة والتأثير على الربحية.
تعرف على المزيد حول تداول أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها مع دليلنا لتداول الأسهم.
ما هي آلية تداول أسهم eToro
يتم تداول أسهم eToro في سوق ناسداك جلوبال سيليكت تحت رمز التداول ETOR. ويمكنك تداول أسهم eToro بشكل مباشر – أو المضاربة على سعرها عبر عقود الفروقات (CFDs)، التي لا تتطلب امتلاكك للأسهم بشكل فعلي.
- اختر وسيطًا ماليًا موثوقًاانتقِ منصة تداول أو وسيطًا يوفر إمكانية الوصول إلى الأسهم الأمريكية وعقود الفروقات، ويدرج سهم eToro ضمن أدواته. على سبيل المثال، توفر منصتنا تداول عقود الفروقات، مع خيار فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف.
- أنشئ حساب تداولافتح حساب جديد لدى الوسيط الذي اخترته. وستحتاج إلى تقديم تفاصيلك الشخصية والتحقق من هويتك للامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- تمويل حساب التداولإيداع رأس المال في الحساب باستخدام آلية التمويل المفضلة. تأكد من استيفاء متطلبات الإيداع الأدنى والهامش قبل وضع أي صفقة.
- ابحث عن سهم eToro (ETOR)ابحث عن "أسهم eToro" أو رمز "ETOR" على منصة الوسيط الخاص بك.
- تابع السعر الحي لسهم ETORراقب الرسم البياني الحي لسعر ETOR (سعر eToro)، وتقارير الأرباح، وتحليلات السوق، وتحديثات المنصة لتبقى على اطلاع دائم. قد تشمل المحركات الرئيسية للسعر نمو المستخدمين، وأرقام الإيرادات، ومعنويات القطاع.
- نفذ صفقتكقرر ما إذا كنت ستشتري أم تبيع بناءً على نظرتك للسوق. حدد حجم صفقتك، واشترِ (افتح صفقة شراء) متوقعًا ارتفاع السعر، أو بِع (افتح صفقة بيع) إذا كنت تعتقد أنه سينخفض.
- راقب وأدِر المخاطرتابع صفقتك المفتوحة. واحرص على استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لإدارة مخاطرك، وابق على اطلاع دائم بالأخبار المتعلقة بشركة eToro وقطاع التكنولوجيا المالية.
تدرب على التداول بأموال افتراضية – افتح حسابًا تجريبيًا.
ما هي أسهم التكنولوجيا المالية الأخرى المتاحة للتداول الفوري؟
هل تتطلعون لبدء تداول أسهم شركات التكنولوجيا المالية اليوم؟ بالإضافة إلى سهم eToro المدرج حديثًا، هناك طيف واسع من أسهم شركات التكنولوجيا المالية المثيرة للاهتمام التي يمكنكم تداولها. وفيما يلي دليل موجز لأبرزها:
PayPal (PYPL)
تدير PayPal منصة مدفوعات رقمية عالمية رائدة، تخدم الأفراد والتجار في أكثر من 200 سوق. تشمل منتجاتها التحويلات المالية بين الأفراد (عبر تطبيق Venmo المملوك لها)، وأدوات الدفع للتجار، وميزات تداول العملات المشفرة. يتأثر سعر سهم PayPal بشكل كبير بأحجام المعاملات، ومعدلات العمولة، ودرجة المنافسة في قطاع المحافظ الرقمية.
Robinhood (HOOD)
Robinhood هي منصة تداول أمريكية معروفة بتقديم خدمات تداول الأسهم بدون عمولة. تستهدف المنصة بشكل أساسي المستثمرين الأفراد، وتحقق إيراداتها من آليات مثل الدفع مقابل تدفق الأوامر والفوائد على أرصدة العملاء. ويحرص المتداولون على متابعة سعر سهم Robinhood، وتقارير أرباحها، ومعدلات نمو المستخدمين، والتطورات التنظيمية بحثًا عن فرص تداول محتملة.
Block (SQ)
تجمع شركة Block (المعروفة سابقًا باسم Square) بين حلول المدفوعات الرقمية، وأجهزة نقاط البيع، وتطبيق الاستثمار الموجه للأفراد Cash App. كما تمتلك الشركة حضورًا في فضاء العملات الرقمية المشفرة عبر وحدتها التي تركز على البيتكوين. قد يتفاعل سعر سهم Block مع اتجاهات الإنفاق في قطاع التجزئة، ومعدلات تبني تطبيق Cash App، والمعنويات السائدة في أسواق المدفوعات والعملات الرقمية.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi هي شركة تمويل شخصي أمريكية عبر الإنترنت تقدم خدمات الإقراض، والاستثمار، والخدمات المصرفية، والائتمان. كما تعمل كبنك مرخص بالكامل. يتأثر سعر سهم SoFi بصافي دخل الفوائد، وأحجام الإقراض، ومدى تبني منصتها المالية المتكاملة "الكل في واحد".
لا يمكنك تداول eToro بعد؟ابدأ تداول أسهم شركات التقنية المالية الآن من خلال عقود الفروقات!
الأسئلة الشائعة
هل تم طرح eToro للتداول العام؟
نعم – تم إدراج أسهم eToro في سوق ناسداك جلوبال سيليكت في 14 مايو 2025 تحت رمز المؤشر ETOR، وذلك في أعقاب إتمام عملية الطرح العام الأولي. قامت الشركة وبعض مساهميها ببيع 11.92 مليون سهم من الفئة (أ) – مما أسفر عن جمع ما يقرب من 620 مليون دولار.
ما هو تاريخ إطلاق الطرح العام الأولي؟
تم إطلاق الطرح العام الأولي لشركة eToro في 14 مايو 2025. ويتم تداول الأسهم الآن تحت رمز التداول ETOR خلال ساعات التداول القياسية للسوق الأمريكية. يتم تداول سهم ETOR في سوق ناسداك جلوبال سيليكت خلال ساعات تداول سوق الأسهم الأمريكية المعتادة.
كم تبلغ القيمة التقديرية لشركة eToro؟
عند النطاق السعري المحدد البالغ 52 دولارًا للسهم الواحد، بلغ تقييم الطرح العام الأولي لشركة eToro ما يقرب من 5.64 مليار دولار أمريكي.
متى تأسست شركة eToro؟
تأسست eToro في عام 2007 على يد يوني آسيا، ورونين آسيا، وديفيد رينغ. انطلقت الشركة في الأصل كأداة لتصور التداول، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح منصة استثمار اجتماعي عالمية تضم أكثر من 40 مليون مستخدم.
هل يُعتبر الاستثمار في سهم eToro جيدًا؟
قد تثير أسهم eToro اهتمام أولئك الذين يبحثون عن التعرض لقطاع التكنولوجيا المالية، وتوجهات تداول التجزئة، والاستثمار الاجتماعي. وبينما حظي الطرح العام الأولي باستقبال جيد، لا تزال أسهم ETOR تشهد تقلبات في المراحل الأولى من التداول. تشمل العوامل الرئيسية التي يجب متابعتها نمو قاعدة المستخدمين، وأداء الإيرادات، والتطورات التنظيمية. أمّا بالنسبة لمتداولي عقود الفروقات، فإن المؤشر الرئيسي هو تحركات الأسعار ومعنويات السوق.
اكتشف المزيد من الطروحات العامة الأولية المرتقبة
لا تفوت أي تطور في الأسواق وثقّف نفسك حول الطروحات العامة الأولية القادمة، مع تحليلات متعمقة لاتجاهات السوق، واكتشف أحدث فرص التداول